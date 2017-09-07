 "Кто сказал, что внеблоковый статус Украины - это гарантия безопасности? Россия напала на внеблоковую страну и убила более 10 тыс граждан", - Порошенко

Как передает Цензор.НЕТ, сегодня во время выступления в Парламенте, Президент Петр Порошенко попросил депутатов почтить минутой молчания воинов погибших за время войны на Донбассе.
"За три года ВСУ не просто обновили боеспособность. Они заново родились, - сказал Президент. - Летом 2014 года большую часть Донбасса удалось вернуть под суверенитет Украины. И только прямая интервенция войск РФ не позволила быстро закончить АТО", - сказал он.
По его словам, в 14-15 годах в Украине прошло 6 волн мобилизации, через которые прошло более 200 000 человек. И теперь Украина перешла на контрактную армию. На службу в ВСУ принято 90 тысяч контрактников.
Также он выразил надежду на то, что западные партнеры все-таки начнут поставлять Украине оборонное оружие.
Также он анонсировал продолжение курса на Евроинтеграцию и членство в Евросоюзе.
Кроме того, Порошенко выразил уверенность в том, что Украина не должна быть внеблоковой страной.
"Кто вам сказал, что внеблоковый статус Украины - это гарантия безопасности? Россия напала на внеблоковую Украины. Россия убила более 10 000 граждан Украины. А те, кто убеждал нас в том, что фиговые листки лучшая защита. Где они сейчас - в России", - сказал Порошенко
2016 57
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пап сыпит в свои канхфеты какое то гавно, типа амфитамина
без которого орки жить не могут, д.б.)
короче подасдил орков по полной, а после закрытия липецкой фабрики у них ломка началась
вот они к нам и ломятся теперь как нарики конченые
так шо пока в Украине есть рошен мира не будет, у или орков перебить всех, что унреал
логично?))
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А действий - один безвиз. Очень он нам помог в борьбе с агрессией.
Объявляй территории оккупированными, вводи военное положение - это все необходимо, чтобы легализовать положение защитников Украины!
А то Амброськины и Матиосы с донецкими ментами бегают за атошниками, что убивали сепаров, дескать те уничтожили украинских граждан.
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Что то я не понял, откуда он ворачивал под суверинет, если по его словам РФ ещё не нападала и только потом вторглась.
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