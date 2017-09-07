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 Политика Украины
  2016  57
Все про:ВР (22966) Порошенко (13718) Россия (72168) Евросоюз (12124) внеблоковый статус (34)

 "Кто сказал, что внеблоковый статус Украины - это гарантия безопасности? Россия напала на внеблоковую страну и убила более 10 тыс граждан", - Порошенко

порошенко

Президент выступает с обращением к Парламенту.

Как передает Цензор.НЕТ, сегодня во время выступления в Парламенте, Президент Петр Порошенко попросил депутатов почтить минутой молчания воинов погибших за время войны на Донбассе.

"За три года ВСУ не просто обновили боеспособность. Они заново родились, - сказал Президент. - Летом 2014 года большую часть Донбасса удалось вернуть под суверенитет Украины. И только прямая интервенция войск РФ не позволила быстро закончить АТО", - сказал он.

По его словам, в 14-15 годах в Украине прошло 6 волн мобилизации, через которые прошло более 200 000 человек. И теперь Украина перешла на контрактную армию. На службу в ВСУ принято 90 тысяч контрактников.

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Также он выразил надежду на то, что западные партнеры все-таки начнут поставлять Украине оборонное оружие.

Также он анонсировал продолжение курса на Евроинтеграцию и членство в Евросоюзе.

Кроме того, Порошенко выразил уверенность в том, что Украина не должна быть внеблоковой страной.
"Кто вам сказал, что внеблоковый статус Украины - это гарантия безопасности? Россия напала на внеблоковую Украины. Россия убила более 10 000 граждан Украины. А те, кто убеждал нас в том, что фиговые листки лучшая защита. Где они сейчас - в России", - сказал Порошенко
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Порошенко это президент Украины . Иди учись лапоть.
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а сколько убито твоими вонючими "перемириями" и"рыжымами тыши"? приказывали,твари "не стрелять" . доприказывались.
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Тебя никто не держит, калаш наперевес и вперед через Авдеевку, а то ты тут весь уже извонялся...
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ЦАР виступають - всім мовчати і слухати!!!
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Впосмотрел сейчас на цензору нет видео, где донецкий пидорас грозиться убивать украинцев. Посмотрите. И таких пидоров петушиных предлагают амнистировать? ониочень хочет в СССР?! СССР уже утилизирован. И этот пидор тоже будет утилизирован.
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Пустые слова,где разрыв Дип отношений с агрессором?Почему открыта граница,что в Кацапии делает твоя Липецкая,почему в Украине хозяйничают кацапские корпорации?
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Правильно все сказал, и к чему тут завывания зрадофилов?
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Вони не читають, про шо стаття, не вникають в суть. Достатньо слова "порошенко", - і можна гавкати. Аж гидко читати.
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а ты не лукавишь - разве только одна? - но и то хорошо ))
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"Кто сказал, что внеблоковый статус Украины - это гарантия безопасности?" - мабуть, що вже пора назвати їх всіх поіменно!
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имхо это всё из за рошена
пап сыпит в свои канхфеты какое то гавно, типа амфитамина
без которого орки жить не могут, д.б.)
короче подасдил орков по полной, а после закрытия липецкой фабрики у них ломка началась
вот они к нам и ломятся теперь как нарики конченые
так шо пока в Украине есть рошен мира не будет, у или орков перебить всех, что унреал
логично?))
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коли слухаю порошенка складаєця враження що єдиний вміняємий політик 1 послідовний в своїй позиції 1
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Барыга брешит послидовно,с самого начала,и до своего позорного конца.
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Что касается внешней политики - возможно. Но то что творится внутри страны - звыняй, он не справляется. Слишком много "любих друзів", которых дон Педро не хочет обижать. Да и выпады его против Саакашвили и ему подобных Порошенка никак не украшают.
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У ВР концерт Петросяна...
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"одной из основных угроз для Украины, являются популисты..." Я бы добавил олигарх-президент и его продажная, воровская кодла !
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А кто сказал что без ядерный статус залог безопасности?
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Вы слушаете выступление пороха?И да,я далеко не его поклонница!Просто обратила внимание,что он первый президент Украины,который не читает с листа.Не нападайте,это просто констатация факта
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У Петра очень хорошая память. Я вам приоткрою еще одну тайну: перед большими спичами он практически не спит всю ночь и текст выступления просто поглощает. Я это пишу со знанием ситуэйшин
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у хороших бизнесменов всегда хорошая память.
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Слова, слова, слова...
А действий - один безвиз. Очень он нам помог в борьбе с агрессией.
Объявляй территории оккупированными, вводи военное положение - это все необходимо, чтобы легализовать положение защитников Украины!
А то Амброськины и Матиосы с донецкими ментами бегают за атошниками, что убивали сепаров, дескать те уничтожили украинских граждан.
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Один безвиз? Слушай, чучело, а армию с нуля создать слабо? А удержать страну во время, когда гниды кацорылые напали и с востока все предприятия, дающие в свое время больше 20% в бюджет, слабо? А завоевать доверие в цивилизованных стран, поддержку ЕС, США слабо? Иди накуй своего пуйла!
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А перед этим он долго рассказывал как клептократия борется сама с собой.
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" ... Летом 2014 года большую часть Донбасса удалось вернуть под суверенитет Украины. И только прямая интервенция войск РФ не позволила быстро закончить АТО ...", - сказал он.Источник: https://censor.net.ua/n454358
Что то я не понял, откуда он ворачивал под суверинет, если по его словам РФ ещё не нападала и только потом вторглась.
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ГАРАНТИЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ может быть только УВЕРЕННОСТЬ АГРЕССОРА, что получит ДОСТОЙНЫЙ и БЕСКОМПРОМИССНЫЙ ОТПОР , а жители (ГРАЖДАНЕ) будут драться до последнего всеми имеющимися средствами (хоть голыми руками или зубами горло выгрызут) и лучше умрут СВОБОДНЫМИ , но не сдадутся РАБАМИ на милость победителей. Других гарантий нет!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Кто сказал, что внеблоковый статус Украины - это гарантия безопасности? Россия напала на внеблоковую страну и убила более 10 тыс граждан", - Порошенко
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