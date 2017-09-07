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 Политика Украины
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Все про:медицина (1617) пенсионная реформа (983) реформы (2813) Денисенко_Вадим (19)

 Денисенко: Без реформ и пенсионная, и медицинская системы через несколько лет просто рухнут

денисенко

Пенсионный фонд и государственные медицинские учреждения, которые достались Украине от Советского Союза, исчерпали свой запас.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказал представитель Кабинета Министров в ВР, депутат от Блока Петра Порошенко Вадим Денисенко.

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"Мы все прекрасно понимаем, что если не будем ничего делать, и пенсионная, и медицинская системы через несколько лет просто рухнут. Потому что весь запас, который мы теоретически имели от Советского Союза, исчерпали. Теперь мы должны либо строить что-то новое, или сказать, что мы закрываем Пенсионный фонд и государственные медицинские учреждения. Наша единственная возможность этого избежать - провести сейчас реформы", - сказал депутат.

При этом он выразил уверенность, что пенсионная реформа будет проголосована в парламенте.

"Мы проголосуем пенсионную реформу. Я не думаю, что будет глобальное противостояние. Потому что на кону - повышение пенсий для 9 млн граждан. На каждого депутата приходится примерно 30 000 пенсионеров. Я коллегам говорю: "Перед тем, как голосовать, представьте, что они смотрят вам в глаза". Это почти мажоритарный округ! Поэтому я считаю, что пенсионная реформа будет проголосована", - сказал Денисенко.

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С принятием медицинской реформы, по его словам, все будет не так гладко.

"При рассмотрении медицинской реформы будет много категорических выступлений и рассказов о том, как умирает сельская медицина, от людей, которые ходят в Brioni. Будут рассказывать, как тяжело живется простому человеку, потому что ему негде лечиться. А все эти политики, в подавляющем большинстве, не проходят лечение в государственных учреждениях. Однако даже если и бывают там, то прекрасно знают, сколько стоит укол или капельница", - отметил нардеп.

Полный текст интервью с Вадимом Денисенко читайте здесь.
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Шо значит "без рэхворм"? А 144 успешно проведенные реформы? Сам Гарант говорил!
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Что такое реформы и через какое время они начинают проявляться?
Если есть противники проведения реформ, то реформы проведены или тормозится их проведение?
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Вопрос такому умники а эти системы они зачем нужны просто акамулировать бабло чтобы потом его растащить или для того чтобы помогать гражданам?! Потому что ваши реформы делаются таким образом чтобы ограничить (значительно ограничить) доступ граждан к этим системам! Если как говорится пенсионная система токо для того чтобы платить пенсии по 100тыс судьям и депутатам то нахера она мне как гражданину?! ПУСТЬ НАХЕР ВАЛИТСЯ!!
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Ещё одно придворное проявилось! Назначили на должность. теперь не будет вылазить из ТВ, интервью давать важный такой.
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Звиздить як Троцький,а як до цього жили? Просто треба менше красти та хабарників реально в тюрми садити і це сама краща реформа а так це все звіздьожь,ложь і провокація. Ворюга повинен сидіти в тюрьмі а не в владному кабінеті чи в ВР.
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Эти псевдореформы, а не реформы. И в таком виде, и с такой идеологией, они не могут внедрятся в стране с бедным населением, постоянно девальвирующей денежной единицей и стагнирующей экономикой.
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Від цих "реформ"у мене страху більше ніж від агресії Пуйла.
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Некоректно казати, що у держави немає послідовної митної політики. Така послідовна політика є.

Простими словами.
Шахтар шахти #9 Волиньвугілля після нічної зміни у лаві повертається додому у село Литовеж, що через 5км.
Зарплата у нього Гондурас- і бачив він іі ще у червні, але дома у нього європейські тарифи Роттердам+, тому він сповнений оптимізму.
Іде він пішки, бо по-перше, пішки 5 км - це екологічно і здорово, особливо після нічної зміни. А по-друге, автомобіль - це розкіш.
А на обличчі у нього щаслива посмішка, бо в руці він тримає плитку шоколаду від вітчизняного виробника.
Щоб розмитнити іномарку, треба заплатити біля 40% від іі вартості.
Імпортне мито на обладнання для виробництва кондитерських виробів та шоколаду - 0%.
Імпортне мито на какао-боби та какао-порошок - 0%.
Імпортне мито на готовий шоколад - 15%.Andriy Gerus
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Хочется напомнить и об импортной пошлине на ввозимые автомобили, которые ввел янековый министр экономики порошенко для защиты своего автопроизводства от конкуренции.
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А чем он своими высказываниями лучше Сыроид ? Это тот Денисенко , что запустил феменшу на встречу Лукашенко и Парашенко ?
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Этот хомяк утверждает, что увеличение пенсионного стажа и вынуждение народа лишние пару лет трудиться бесплатно на олигархов спасут экономику, т.е. позволять шакалам немного дольше и больше жрать?
И олигархическим шестеркам на подхвате какая косточка обломится. чтоб звонче гавкали.
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И че? огромное количество гречяных избирателей и не планируют ничего через несколько лет..
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныДенисенко: Без реформ и пенсионная, и медицинская системы через несколько лет просто рухнут
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