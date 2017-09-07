 Денисенко: Без реформ и пенсионная, и медицинская системы через несколько лет просто рухнут

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказал представитель Кабинета Министров в ВР, депутат от Блока Петра Порошенко Вадим Денисенко.
"Мы все прекрасно понимаем, что если не будем ничего делать, и пенсионная, и медицинская системы через несколько лет просто рухнут. Потому что весь запас, который мы теоретически имели от Советского Союза, исчерпали. Теперь мы должны либо строить что-то новое, или сказать, что мы закрываем Пенсионный фонд и государственные медицинские учреждения. Наша единственная возможность этого избежать - провести сейчас реформы", - сказал депутат.
При этом он выразил уверенность, что пенсионная реформа будет проголосована в парламенте.
"Мы проголосуем пенсионную реформу. Я не думаю, что будет глобальное противостояние. Потому что на кону - повышение пенсий для 9 млн граждан. На каждого депутата приходится примерно 30 000 пенсионеров. Я коллегам говорю: "Перед тем, как голосовать, представьте, что они смотрят вам в глаза". Это почти мажоритарный округ! Поэтому я считаю, что пенсионная реформа будет проголосована", - сказал Денисенко.
С принятием медицинской реформы, по его словам, все будет не так гладко.
"При рассмотрении медицинской реформы будет много категорических выступлений и рассказов о том, как умирает сельская медицина, от людей, которые ходят в Brioni. Будут рассказывать, как тяжело живется простому человеку, потому что ему негде лечиться. А все эти политики, в подавляющем большинстве, не проходят лечение в государственных учреждениях. Однако даже если и бывают там, то прекрасно знают, сколько стоит укол или капельница", - отметил нардеп.
Полный текст интервью с Вадимом Денисенко читайте здесь.
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Если есть противники проведения реформ, то реформы проведены или тормозится их проведение?
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Простими словами.
Шахтар шахти #9 Волиньвугілля після нічної зміни у лаві повертається додому у село Литовеж, що через 5км.
Зарплата у нього Гондурас- і бачив він іі ще у червні, але дома у нього європейські тарифи Роттердам+, тому він сповнений оптимізму.
Іде він пішки, бо по-перше, пішки 5 км - це екологічно і здорово, особливо після нічної зміни. А по-друге, автомобіль - це розкіш.
А на обличчі у нього щаслива посмішка, бо в руці він тримає плитку шоколаду від вітчизняного виробника.
Щоб розмитнити іномарку, треба заплатити біля 40% від іі вартості.
Імпортне мито на обладнання для виробництва кондитерських виробів та шоколаду - 0%.
Імпортне мито на какао-боби та какао-порошок - 0%.
Імпортне мито на готовий шоколад - 15%.Andriy Gerus
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И олигархическим шестеркам на подхвате какая косточка обломится. чтоб звонче гавкали.
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