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 Израильская модель поможет улучшить дисциплину в парламенте, - представитель Кабмина в ВР Денисенко

денисенко

Посещаемость депутатами сессий в Верховной Раде невозможно улучшить без внесения изменений в регламент.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказал представитель Кабинета Министров в ВР, депутат от Блока Петра Порошенко Вадим Денисенко.

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По его словам для решения проблемы присутствия парламентариев на заседаниях Верховной Рады была предложена израильская модель.

"Когда вопрос голосуется большинством присутствующих в зале. Как только будет принято такое решение, я вам гарантирую, что дисциплина улучшится. Потому что каждый депутат будет понимать, что его голос очень важен. Потому что не просто закон не пройдет, а может быть принят, но без его участия и в варианте, который отличается от того, который этот политик хотел", - пояснил Денисенко.

Полный текст интервью с Вадимом Денисенко читайте здесь.
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Ну и..?? Ну малка шомит....и что..?? Нафига ты это сюда запостил..?? Поддрачиваешь на нее..??
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пригласят в парламент, чтобы депутаты улучшали посещаемость. по теме же )
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Большинством присутствующих?
Это как 100 рыгов голосовали руками за законы 16 января?
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а ты шо против шоб Украина жила как простые люди в Израиле?
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так тепер нікому не забороняють на ГГГОДІНУ виїхати ...чемодан вокзал кибуц ...це тобі не при Союзі ...
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евреев не любишь - они тебя шо обижают по несколько раз в день - сожалею)))
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"В Британии нет антисимитизма, потому что мы не считаем евреев умнее себя"
Черчиль.
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и они таки были правы - даже евреи работали на Британскую империю )))
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Быдлота, Раде до Кнессета, ещё оччень далеко...Историко-генетическую недоразвитость отменить невозможно...
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Нафиг они там сидят в ВР, голосовали бы уже по скайпу
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Парламент могут исправить только перевыборы и освобождение от блоков с кефирным рейтингом, ляшковцев, опоблоковцев....Ну и парубия с его 20-тикратными голосованиями....
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Израильская модель власти уже и так имеет всю Украину.
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тю - а ты шо не хочешь жить как в Израиле? вам цапам о такой жизни только мечтать))
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Быдло. тебе до израильской модели власти, как куцому до зайца...Живёшь в дерьме и убожестве..
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Да хрена лысого!
С помощью такой "модели" можно так же устраивать проплаченные голосования - это даже удобней - ты не светишься, что проголосовал "за" котой то мутный закон, а просто не приходишь. При этом тем, кто продвигает такой закон нужно просто проплатить отсутствие в зале определенного количества людей и требуемое большинство получено!
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Кроме того израильская модель нарушает нашу же конституцию, а именно "право быть представленным в парламенте", поскольку голос депутата который тебя представляет де факто не участвует в голосовании и принятое решение по сути не легитимно поскольку не отражает волю народа (большинства)
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На любом предприятии,в любой фирме есть наказание за прогулы,вплоть до увольнения.ВР-настолько малозначимое учреждение,что там и присутствовать не обязательно?
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не хотят работать - я бы вместо им платить зарплату - с них бы брал оплату - ну как за членство в Клубе - значок ведь дают))) а и ксиву то же)
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Просто надо ввести законодательную процедуру, если депутат без уважительной причины не пропустил определенное количество заседаний то он должен лишаться мандата автоматически, без голосования и прочего.
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это не выход, всегда можно откупитсья липовой справкой.
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Почему только израильская? Во всех нормальных странах законы принамаются большинством ПРИСУДСТУЮЩИХ депутатов, а не списочным. Тогда они будут спать в сессионом зале. Я давно это предлагал....
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Прогульщикам делать обрезание? Ушей, носа и других выступающих частей.
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Для того , чтоб улучшить дисциплину и голосование лично депутатом, надо расширить место для одного депутата в зале ВР до полутора метров: при голосовании депутат обязан нажать две педали , находящиеся на расстоянии метр тридцать сантиметров друг от друга и две кнопки руками на таком же расстоянии - одновременно!!!
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голь на выдумки хитра, они приспособят швабру, для голосования.
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+ снять неприкосновенность сзади во время голосования
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А что в регламенте прописано, что депутат может прогуливать? И не нужно по израильскому, проще надо поступать, два отсутствия - и свободен, как сопля в полёте.
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наш депутат не прогуливает, а отсутствует по "уавжительной причине". Всегда может предосатить ЛЮБОЙ документ по этому поводу.
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Уважаемые! Во всех европейских парламентах нет нормы что заседание ВР начинается при наличии кворума, нет номы что решение парламент принимает 226 голосами минимум! В большенстве парламентов министры также являются депутатами, или скажем по другому министрам-депутатам которые не нужно слогать полномочия депутата! Это один в один рекомендации рабочей группы Европарламент по оптимизации работы ВР и приведение ее к стандартам Европы!
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совершенно верно. У нас остался рудимент совка. Путем не хватки кворуме на заседаниях идет саботаж всей работы Рады, во всех комиссиях. Неужали этого раньше никто не видел? Достаточно одному придурк не прйти на заседаие за вязтку, так решение не принимается.
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Увы прийдется перепечатать статью на Цензоре 1,5 года давности!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
17.03.16 18:37 Нардепы поддержали рекомендации Европарламента по реформированию Верховной Рады
Депутаты украинского парламента проголосовали за принятие постановления "О мерах по реализации рекомендаций по внутренней реформы и повышению институциональной способности Верховной Рады".
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, за соответствующий документ (№ 4219) проголосовали 240 из 320 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Постановлением признаются рекомендации миссии Европейского парламента в качестве основы для внутренней реформы и повышения институциональной способности Верховной Рады Украины.

В соответствии с рекомендациями, для поддержания надлежащего порядка во время проведения пленарных заседаний ВР рекомендуется начать работу института парламентских приставов.

Рекомендациями предлагается изменить процедуру принятия законов в ВР, в частности, "введение системы голосования обычных законов простым большинством голосов народных депутатов Украины при условии наличия кворума". Минимальный кворум для принятия законов должен быть установлен с учетом международной практики. Требование абсолютного большинства голосов должна быть сохранено для принятия особых законов исключительной важности, перечень которых следует определить с учетом международной практики.

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Кроме того, согласно рекомендациям, календарный план работы сессии Верховной Рады должен быть пересмотрен в контексте внедрения недель, отведенных одновременно для пленарных заседаний ВР и для работы в комитетах ВР, депутатских фракциях (группах), а также отказа от недель, полностью посвященных работе народных депутатов в органах Верховной Рады.

Также предлагается заседание Согласительного совета депутатских фракций (депутатских групп) проводить в закрытом для СМИ режиме.

Рекомендациями предлагается в структуре ВР следующего созыва предусмотреть меньшее количество комитетов (ориентировочно 20).

Также отмечается, что решение по урегулированию статуса парламентской оппозиции должно быть принято как можно скорее.

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В соответствии с рекомендациями, официальному внесению правительством в Верховную Раду любого важного законопроекта должно предшествовать представление в комитет ВР так называемой "Белой книги" - документа, который объясняет политические цели предлагаемого законопроекта и меры, которые предлагается осуществить. По результатам обсуждения "Белой книги" на заседании профильного комитета принимается заключение.

При этом аппарат Верховной Рады "должен проводить подробный анализ каждого предложенного законопроекта во избежание дублирования (или противоречия) с действующим национальным законодательством. В регистрации должно быть отказано в случае несоответствия законопроекта форме и требованиям, установленным статьями 90 и 91 Регламента Верховной Рады".

Также предлагается рассмотреть возможность создания (организации) системы работы группы специальных парламентских корреспондентов, которая бы включала в себя постоянное представительство в парламенте политических корреспондентов - представителей ключевых СМИ страны.

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Кроме того, предлагается разработать "четкие инструкции для народных депутатов Украины относительно предмета и возможных тем депутатских запросов и обращений", а также ввести систему регистрации и публикации депутатских запросов и обращений, и полученных ответов.

В соответствии с рекомендациями, председатель Верховной Рады (председательствующий на пленарном заседании) должен иметь право назвать и отстранить от участия в пленарном заседании народных депутатов за поведение, имеющее признаки насилия или направленное на срыв работы ВР. Срок отстранения должен зависеть от степени серьезности нарушения порядка. Кроме того, необходимо рассмотреть возможность введения финансовых взысканий.

Принятым постановлением председателю Верховной Рады Владимиру Гройсману рекомендовано создать с участием председателей депутатских фракций (групп) Рабочую группу для подготовки и содействия реализации в сотрудничестве с Европарламентом плана мероприятий, направленных на обеспечение внедрения рекомендаций миссии ЕП. Также рекомендуется утвердить план мероприятий, направленных на обеспечение внедрения рекомендаций.
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Нет, чего-то лучше "китайских предупреждений" еще не придумали
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныИзраильская модель поможет улучшить дисциплину в парламенте, - представитель Кабмина в ВР Денисенко
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