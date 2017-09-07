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 Политика Украины
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Все про:больница (672) здравоохранение (175) медицина (1617) реформы (2813) Супрун Ульяна (185)

 После начала медреформы больницы не закрываются. Они будут перепрофилированы в другие учреждения, - Супрун

супрун

Больницы в Украине после начала медреформы не будут закрывать. Их будут перепрофилированы в другие заведения: хосписы, реабилитационные центры.

Об этом в эфире "1+1" заявила исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.

"Больницы не закрываются. Они будут перепрофилированы в другие учреждения. Недавно у меня был разговор с депутатом из Самбора. Он говорил, что одну из поликлиник перепрофилировали в хоспис. У них сейчас есть очередь на 300 человек. Мы хотим усовершенствовать эту систему, чтобы были услуги, которых сейчас нет: реабилитационные центры, хосписы, места, где лечат людей с зависимостью. У нас сейчас этого нет, но есть медицинский персонал, который может предоставлять эти услуги", - сказала Супрун.

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По ее словам, улучшение состояния больниц в Украине начнется после медицинской реформы. П о всей стране будут созданы госпитальные округа, где на региональном уровне будут совершенствовать сеть больниц. "Это выбор больниц, которые будут центральными и будем вкладывать туда инвестиции, чтобы они были в лучшем состоянии", - сообщила Супрун.

"Второе изменение заключается в том, как мы будем оплачивать медицинскую помощь. Когда мы будем оплачивать за услуги, тогда сама больница, которая не будет коммерческим предприятием, сможет вкладывать средства в себя. Деньги, которые остаются после зарплаты и закупки лекарств. Тогда они смогут улучшиться. Местная власть сможет инвестировать в больницу, потому что тогда они не будут оплачивать коммуналку и тому подобное", - сказала Супрун.

Она добавила, что деньги будут предусматриваться и через просчет в услугах. "Как я говорила, на врачей будет 250% средней зарплаты. Также будет заложено в услугах, чтобы они остались в инвестициях на больницу. То ли на ремонт, то ли на аппаратуру", - констатировала она.

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Около 3 млрд грн - именно столько перечисляют ежегодно украинцы в виде налогов на содержание медицинской отрасли. Медицинская реформа предусматривает, что ни одна копейка не потратится напрасно. Для этого всю отечественную медицину разделят на госпитальные округа. В каждом таком округе будет минимум одна многопрофильная больница интенсивного лечения первого или второго уровня. Медучреждение первого уровня будет оказывать хирургическую и реанимационную помощь. Долечивать пациентов и оказывать плановую медицинскую помощь будут в больницах второго уровня.

В связи с реформой, каждую область поделят на 3-5 госпитальных округов. Центром станет город, с населением не меньше 40 тысяч. Дорога к нему должна составлять не больше 60 километров или занимать час поездки. А управлять госпитальным округом будут госпитальные советы. В состав которых войдут представители местных общин, медицинских учреждений, областных администраций и Министерства здравоохранения.

Полностью бесплатным будет "зеленый" пакет услуг - неотложная, первичная и помощь в последние дни жизни. Также бесплатными будут роды, лечение детей до 14 лет. В рамках "синего" пакета за услугу придется частично доплачивать из собственного кармана. Сколько именно - пока неизвестно. Так же, как и какие услуги войдут в этот пакет. А вот полностью заплатить придется за эстетическую медицину, взрослую стоматологию (кроме неотложной помощи) и обращение без направления.

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Изменятся и механизмы лечения. Во-первых, семейный врач будет в каждом населенном пункте. Все медики будут лечить по европейским протоколам, регулирующих методы лечения и лекарства, которые выписывает врач. Да и зарплата работников отрасли изменится. После реформы медик станет получать не ставку, а выплату за каждого вылеченного пациента.
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Морг дорого...Скоро людей хоронить будуть в себе в дворах...Як в 1932-33 рр...
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передвижные крематории и колючку ковруг типа медзакладив и Хайл ..Пршену и ыдам!!!!!!!!!!!!!
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звучит как приговор для и без того вымирающей нации..
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Можно в пункты национальной лотереи или в банковские отделения...
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Полностью бесплатным будет "зеленый" пакет услуг - неотложная, первичная и помощь в последние дни жизни. Источник: https://censor.net.ua/n454354..... тут явно она букву "И" не ставила.... смягчили заявление чуть...
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Больницы переделают в офисы и торговые центра! Для улучшения состояния больных!!

Вся реформа с одной целью позакрывать якобы лишнее больницы чтобы тратить меньше денег! А всякие сказки типа деньги за пациентом это РАЗВОД ЛОХОВ!! ХАВАЙТЕ ЛОХИ ХАВАЙТЕ!

Если реально хотите чтобы деньги тратились на лечение дайте эти деньги больным а не стройте очередную схему распила! Будет видите ли какое то агенство которое за больных будет решать кому и скоко надо заплатить!! Крутое агенство получится скоко бабла можно будет распилять при правильном и умелом подходе!!
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Крутое агенство получит порядка 80 лярдов . Обильное слюноотделение уже включилось .
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До закрытия больниц -- сегодня лежит в простой палате больных с инфарктами от 6 до 12 человек !!! Супрун бля хоть когда то была в простой больнице Украины ?? Кардиологии , Хирургии , неврологии забиты битком больными . А после реформы -- в сад больничный всех вынесут ???
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О том и речь: вся существующая система ошибочна. То как это выглядит сейчас - нечто среднее между больницей и богадельней.
"Больной с инфарктом" - а что он делает в больнице на длительной основе ? Просветите.
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ждет пока ему проведут операцию. как и большинство других больных!
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В цивилизованном мире в больницу привозят НА ОПЕРАЦИЮ, которую делают в тот же день. Никто неделями операции в больнице не ждёт.
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Я конечно не спец по операциям и всему остальному но даже я знаю что есть такая вещь как подготовительный период к операции и он может быть разным даже очень разным. Не все операции типа апендицит вырезать!!
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Подготовительный период - порядка нескольких часов, максимум одни сутки. В принципе, в больницу приезжают на плановую операцию. Пациент приезжает в назначенный день, докладывает в регистратуру, переодевается в специальный халат, проходит предоперационный осмотр (15 минут), и ещё через 10-15 минут его везут в операционную. Выписывают в большинстве случаев в тот же день, или через одни-двое суток.
Ребята, ещё раз, не путайте советскую медицину 60-х годов, и современную западную. Это совершенно разные вещи.
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Выживает ---- с инфарктом , не выжил значит ему уже все равно . Десять дней длительной интенсивной терапии --- как правило нитроглицерин ( капельницы до 9-10 часов в сутки ) и реанимация рядом в случае плохого течения болезни -- хоть откачают . Так же и инсульт --- помощь эффективна при инсульте в течении первых минут -- я уже не говорю часов -- а это возможно только в условиях стационара -- даже нашего украинского затрапезного и нищего .
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То что вы обозначили: это называется отделением интенсивной терапии.
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Передайте Супрун в кардиологии в палате Интенсивной терапии -- всего три места -- а больных с инфарктами и острой сердечной недостаточностью в отделении в сутки бывает до 25 больных --на 50 место коек . Не доходит ?
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Почитайте об инфаркте, острая, подострая стадия и т.д. И о смертности. И методах лечения. 10 дней - это минимум в стационаре.
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Спасибо, я в курсе.
Прединфарктное состояние, вызванное закупоркой артерий (наиболее частый вид болезни и населения, лишённого доступа к статинам), лечится стентом, или аорто-коронарным шунтированием, безо всякого отлагательства. Острая стадия просто не допускается в принципе.
Острая стадия (отмирание мышцы) - везут в реанимацию; далее решают что с ним делать.
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Вам еще не известно, что от статинов больше вреда, чем пользы?
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"После реформы медик станет получать не ставку, а выплату за каждого вылеченного пациента"...


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Они будут перепрофилированы в другие учреждения (с) Страшно подумать -- в дома терпимости ?
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Интересно, что скажут в защиту этого медгеноцида порохоботы?
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Як вже зазначили - лікарні переповнені хворими!!!
ТАК ЦІ УРОДИ, ЗАМІСТЬ ТОГО ЩОБ БУДУВАТИ ЛІКАРНІ,ЗАКРИВАЮТЬ ЇХ!!!
ЦІ УРОДИ НЕ ЗДАТНІ ЩОСЬ БУДУВАТИ АПРІОРІ!!!

Які ж люди тупі,раз обирають таких виродків...
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Зарплату медикам уже не платят по пару месяцев... реформа
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Українці - просто самовбивці якісь,чи мазохісти...
Вони обирають до влади виродків,які потім знущаються над ними,травлять,стрижуть як баранів до голої шкіри,а як шерсть закінчиться,то й шкіру обдеруть і т.д.
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це піпець, лікарню перепрофілювати у хоспіс, може вже відразу у морг? це ганьба а не міністр.
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Много народа, надо чтобы вымерли и разъехались и осталось около 10 млн.
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Ціль не в тому - ціль щоб НАЖЕРТИСЬ ГРОШИМА!!!!!!
Тому використовуються всі методи та можливості для максимального обдирання людей...
Чим довже ці виродки у владі,тим більш голодними будуть люди...

Це обдирання людей дійде до геноциду,до голодомору...по моєму вже дійшло...
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Для пациента самое плохое будет то, что придется в больницах платить за все дважды: первый раз официально за медуслуги, второй раз врачам в карман и, как обычно, покупать все, начиная от ваты и заканчивая лекарствами - потому что от этой псевдореформы состояние медицины ничуть не улучшиться.
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Мне как пациенту не важно сколько раз я плачу, а сколько ИТОГО я плачу и за ЧТО я плачу
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Итак, о чём речь.
В цивилизованном мире больница и богадельня - это совсем не одно и то же.
Что такое "больница первого уровня": это медицинский центр предназначенный для того чтобы проводить а) неотложное и/или б) хирургическое лечение. Отличительная особенность: в этих больницах себестоимость койко-места очень велика, т.к. каждое место оборудовано кучей техники т.д.
После того как пациента в больнице первого уровня вытащили с того света, решается вопрос что с ним делать дальше. Вариантов три:
а) Если операция была успешной, и за несколько дней человек быстро пошёл на поправку, его выписивают домой, под присмотр родственников и семейного врача.
б) Если выздоровление очень медленное, но в перспективе возможно, пациента переправляют в больницу второго уровня, которые в цивилизованном мире называются реабилитационными. Там стоимость койко-места значительно нижв, и персонал обучен иначе: они помогают пациентам самостоятельно себя обслуживать, ходить и т.д.
в) Если пациент дышит на ладан и его излечение невозможно - его переправляют в хоспис.
---
Всем троллям: принять фунфырик "Боярка", и отвалить с цензора.
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Присмотр семейного врача ??? Бабка 65 летнего возраста ( семейный врач ) за кем и как будет присматривать ?? Что вы за бред городите ???
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В цивилизованных странах бабка 65 лет не работает семейным врачом.
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В Украине вы с Супрун будете кормить ВРАЧА в с 50 - до 65 лет ??? Или предлагаете им тоже сдохнуть ???
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пропала мендицына где ее кто взял ету супру
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После начала медреформы больницы не закрываются. Они будут перепрофилированы в другие учреждения

Вот это заявка! В пику всем зрадоботам! Не закрываются ни разу, нееееееет!
Вот только лечиться вам придется в хосписах и местах, где лечат людей с зависимостью. Вот так. У вас грипп? Будем лечить от зависимости. Воспаление легких? Тогда к вашим услугам недорогой хоспис!
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Представил себе БСМП перепрофилированную в хоспис. Полный абзац. Избави нас Господь от таких реформаторов.
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В цивилизованном мире гражданских не расстреливают. Их вешают.
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Они будут перепрофилированы в другие учреждения

В ломбарды?
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Мне интересно -- СУПРУН развалит все на ХЕР в Украине -- больницы и свалит --- кто и за чей счет опять будут восстанавливать ?? Хосписы бля --- счас вам с пенсии 1300 отвалят бабки -- полные карманы --за уход и лечение . Держите карманы шире . Сделайте пенсию как у американского шахтера --2 тысячи долларов в месяц -- тогда и поговорим о ХОСПИСАХ . Дебилы бля реформаторы .
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Правильней бы было Супрун и остальных реформаторов мед реформы,собрать и на самих себе испробовать медреформу на годика три, только не с врачами Феофании, а с такими как в поликлиниках и на среднюю зарплату тех людей которые пользуются их услугами.Если все "подопытные" мед.реформы после "опробывания" будут живы и здоровы, тогда принимаем. А то не понятно, выглядит как приглашение в мир иной.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПосле начала медреформы больницы не закрываются. Они будут перепрофилированы в другие учреждения, - Супрун
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