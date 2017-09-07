 После начала медреформы больницы не закрываются. Они будут перепрофилированы в другие учреждения, - Супрун

Об этом в эфире "1+1" заявила исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.
"Больницы не закрываются. Они будут перепрофилированы в другие учреждения. Недавно у меня был разговор с депутатом из Самбора. Он говорил, что одну из поликлиник перепрофилировали в хоспис. У них сейчас есть очередь на 300 человек. Мы хотим усовершенствовать эту систему, чтобы были услуги, которых сейчас нет: реабилитационные центры, хосписы, места, где лечат людей с зависимостью. У нас сейчас этого нет, но есть медицинский персонал, который может предоставлять эти услуги", - сказала Супрун.
По ее словам, улучшение состояния больниц в Украине начнется после медицинской реформы. П о всей стране будут созданы госпитальные округа, где на региональном уровне будут совершенствовать сеть больниц. "Это выбор больниц, которые будут центральными и будем вкладывать туда инвестиции, чтобы они были в лучшем состоянии", - сообщила Супрун.
"Второе изменение заключается в том, как мы будем оплачивать медицинскую помощь. Когда мы будем оплачивать за услуги, тогда сама больница, которая не будет коммерческим предприятием, сможет вкладывать средства в себя. Деньги, которые остаются после зарплаты и закупки лекарств. Тогда они смогут улучшиться. Местная власть сможет инвестировать в больницу, потому что тогда они не будут оплачивать коммуналку и тому подобное", - сказала Супрун.
Она добавила, что деньги будут предусматриваться и через просчет в услугах. "Как я говорила, на врачей будет 250% средней зарплаты. Также будет заложено в услугах, чтобы они остались в инвестициях на больницу. То ли на ремонт, то ли на аппаратуру", - констатировала она.
Около 3 млрд грн - именно столько перечисляют ежегодно украинцы в виде налогов на содержание медицинской отрасли. Медицинская реформа предусматривает, что ни одна копейка не потратится напрасно. Для этого всю отечественную медицину разделят на госпитальные округа. В каждом таком округе будет минимум одна многопрофильная больница интенсивного лечения первого или второго уровня. Медучреждение первого уровня будет оказывать хирургическую и реанимационную помощь. Долечивать пациентов и оказывать плановую медицинскую помощь будут в больницах второго уровня.
В связи с реформой, каждую область поделят на 3-5 госпитальных округов. Центром станет город, с населением не меньше 40 тысяч. Дорога к нему должна составлять не больше 60 километров или занимать час поездки. А управлять госпитальным округом будут госпитальные советы. В состав которых войдут представители местных общин, медицинских учреждений, областных администраций и Министерства здравоохранения.
Полностью бесплатным будет "зеленый" пакет услуг - неотложная, первичная и помощь в последние дни жизни. Также бесплатными будут роды, лечение детей до 14 лет. В рамках "синего" пакета за услугу придется частично доплачивать из собственного кармана. Сколько именно - пока неизвестно. Так же, как и какие услуги войдут в этот пакет. А вот полностью заплатить придется за эстетическую медицину, взрослую стоматологию (кроме неотложной помощи) и обращение без направления.
Изменятся и механизмы лечения. Во-первых, семейный врач будет в каждом населенном пункте. Все медики будут лечить по европейским протоколам, регулирующих методы лечения и лекарства, которые выписывает врач. Да и зарплата работников отрасли изменится. После реформы медик станет получать не ставку, а выплату за каждого вылеченного пациента.
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Вся реформа с одной целью позакрывать якобы лишнее больницы чтобы тратить меньше денег! А всякие сказки типа деньги за пациентом это РАЗВОД ЛОХОВ!! ХАВАЙТЕ ЛОХИ ХАВАЙТЕ!
Если реально хотите чтобы деньги тратились на лечение дайте эти деньги больным а не стройте очередную схему распила! Будет видите ли какое то агенство которое за больных будет решать кому и скоко надо заплатить!! Крутое агенство получится скоко бабла можно будет распилять при правильном и умелом подходе!!
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"Больной с инфарктом" - а что он делает в больнице на длительной основе ? Просветите.
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Ребята, ещё раз, не путайте советскую медицину 60-х годов, и современную западную. Это совершенно разные вещи.
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Прединфарктное состояние, вызванное закупоркой артерий (наиболее частый вид болезни и населения, лишённого доступа к статинам), лечится стентом, или аорто-коронарным шунтированием, безо всякого отлагательства. Острая стадия просто не допускается в принципе.
Острая стадия (отмирание мышцы) - везут в реанимацию; далее решают что с ним делать.
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ТАК ЦІ УРОДИ, ЗАМІСТЬ ТОГО ЩОБ БУДУВАТИ ЛІКАРНІ,ЗАКРИВАЮТЬ ЇХ!!!
ЦІ УРОДИ НЕ ЗДАТНІ ЩОСЬ БУДУВАТИ АПРІОРІ!!!
Які ж люди тупі,раз обирають таких виродків...
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Вони обирають до влади виродків,які потім знущаються над ними,травлять,стрижуть як баранів до голої шкіри,а як шерсть закінчиться,то й шкіру обдеруть і т.д.
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Тому використовуються всі методи та можливості для максимального обдирання людей...
Чим довже ці виродки у владі,тим більш голодними будуть люди...
Це обдирання людей дійде до геноциду,до голодомору...по моєму вже дійшло...
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В цивилизованном мире больница и богадельня - это совсем не одно и то же.
Что такое "больница первого уровня": это медицинский центр предназначенный для того чтобы проводить а) неотложное и/или б) хирургическое лечение. Отличительная особенность: в этих больницах себестоимость койко-места очень велика, т.к. каждое место оборудовано кучей техники т.д.
После того как пациента в больнице первого уровня вытащили с того света, решается вопрос что с ним делать дальше. Вариантов три:
а) Если операция была успешной, и за несколько дней человек быстро пошёл на поправку, его выписивают домой, под присмотр родственников и семейного врача.
б) Если выздоровление очень медленное, но в перспективе возможно, пациента переправляют в больницу второго уровня, которые в цивилизованном мире называются реабилитационными. Там стоимость койко-места значительно нижв, и персонал обучен иначе: они помогают пациентам самостоятельно себя обслуживать, ходить и т.д.
в) Если пациент дышит на ладан и его излечение невозможно - его переправляют в хоспис.
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Всем троллям: принять фунфырик "Боярка", и отвалить с цензора.
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Вот это заявка! В пику всем зрадоботам! Не закрываются ни разу, нееееееет!
Вот только лечиться вам придется в хосписах и местах, где лечат людей с зависимостью. Вот так. У вас грипп? Будем лечить от зависимости. Воспаление легких? Тогда к вашим услугам недорогой хоспис!
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В ломбарды?
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