 Беларусь получила от России 6 вертолетов Ми-8 и батарею ЗРК "Тор-М2"

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС, об этом журналистам рассказал командующий ВВС и войсками ПВО вооруженных сил Белоруссии генерал-майор Игорь Голуб.
"В рамках военно-технического сотрудничества для наращивания нашей единой региональной группировки мы в первом полугодии этого года по ранее подписанным контрактам из РФ получили на вооружение шесть вертолетов Ми-8МТВ-5, четвертую батарею зенитного ракетного комплекса "Тор-М2", - рассказал он.
Также Минобороны Беларуси заключило контракт с научно-производственной корпорацией "Иркут" на поставку 12 самолетов Су-30СМ с 2018 по 2020 год и контракт на поставку радиолокационных станций "Противник-ГЕ", отметил Голуб.
"Все эти мероприятия направлены на наращивание нашей единой региональной группировки войск и сил. Региональная система ПВО России и Беларуси продолжает совершенствоваться для эффективной работы", - подчеркнул Голуб.
Он напомнил, что в конце августа прошло оперативно-тактическое учение с авиацией ВВС и войск ПВО Республики Беларусь, в которых приняли участие силы и средства ВКС России. В ходе этих маневров стороны отработали применение единой региональной системы ПВО Беларуси и России для обеспечения безопасности Союзного государства.
Ранее Игорь Голуб указом президента Республики Беларусь был назначен на должность командующего ВВС и войсками ПВО, сменив на этом посту генерал-майора Олега Двигалева.
Как сообщил начальник главного штаба - первый заместитель главкома Воздушно-космических сил РФ генерал-лейтенант Павел Кураченко, подготовлено предложение в Совет министров обороны стран - участниц СНГ о включении Игоря Голуба в Координационный комитет по вопросам ПВО СНГ.
Очередное заседание этого комитета состоялось в минувший вторник в Астрахани.
Ранее сообщалось, что учения "Запад-2017" пройдут с 14 по 20 сентября, в них примут участие около 13 тысяч военных и до 680 единиц боевой техники. За учениями по приглашению Минска также будут наблюдать два представителя Украины и наблюдатели из Латвии, Литвы, Норвегии, Польши, Швеции и Эстонии. Маневры отличаются внушительностью масштабов - от Кольского направления в арктической зоне до территории Беларуси.
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От кого обороняться то собрались..???
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Нужно США так же передать вооружение Украине,
так как Россия занимается милитаризацией региона
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Техника передается как бы Беларуси, но пользоваться ей будут кацапская армия, часть которой останется после учений. Поэтому это просто предлог для переброски техники к границам свободных государств.
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С середины 2015 года в РФ воссоздается 20-я гвардейская общевойсковая армия [с базой в воронежском городе Богучар - в 45 километрах от украинской границы]. При этом возглавил армию генерал-майор Сергей Кузовлев. По данным ГУР, он с конца 2014 года до весны 2015-го командовал 2-м армейским корпусом ВС РФ в Луганске. Летом же 2017 года генерал был назначен командующим 8-й общевойсковой армией РФ, воссоздаваемой в ростовском Новочеркасске. А в свое время, между прочим, когда армией командовал Василий Чуйков, она участвовала... в штурме и освобождении Запорожья от немцев.
А теперь, получается, она может вновь атаковать город за порогами Днепра. И попытается освободить Запорожье… от запорожцев, что ли?
Дичь, фантасмагория. Но эту фантасмагорию намеревается обернуть в реальность плюгавый кремлевский крысоид из гэбни.
Причем, если 8-я армия соединит свои силы с ресурсами 20-й армии, с базы которой, по данным активистов ИнформНапалма, регулярно перебрасываются танки для боевиков Донбасса, занесенный над Украиной кулак будет не просто ударным. Он получится - учитывая огромное количество бронетехники в обеих армиях [что различимо даже со спутника], бронеударным.
Впрочем, не на Запорожье, как мне думается, нацеливается Кремль. Сходящийся южнее Запорожья удар двух армий РФ, если на него таки решится путлер, будет иметь единственную цель: прорыв в Крым.
Кто-то скажет, я сгущаю краски. Обещаю: буду пользоваться исключительно прозрачными небесно-голубой и солнечно-желтой, если услышу разумное объяснение, к чему, коль не к ведению широкомасштабных наступательных боевых действий, готовится страна, воссоздающая армии, включая танковую.
К слову, две дивизии воссозданной в РФ 1-й танковой армии - Кантемировская и Таманская, участвуют нынче в международных учениях «Запад», которые лично мне очень напоминают международные учения «Дунай», завершившиеся оккупацией Чехословакии.
Категорически бы не хотел, чтобы операция «Дунай» имела продолжение!
Вот так может быть нанесен удар 20-й и 8-й армий в район Запорожья, чтобы прорваться в Крым, с территории РФ:
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Вон, Россия сколько раз предупреждала Израиль, чтобы тот не бомбил Асада. Грозились сбивать. А Израиль как бомбил, так и бомбит. Вон, этой ночью расхреначили Научно-исследовательский центр в Масьяф (провинция Хама), где предположительно производилось химическое оружие.
А он какраз между позициями С400 в Хмеймим и С300 в Тартуссе. )))
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Вот оно че, Михалыч!
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Даром - только за амбаром и в Лугандон, да и то заводы повывозили трофейные.
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