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Все про:Беларусь (2737) вооружение (3492) Россия (72168)

 Беларусь получила от России 6 вертолетов Ми-8 и батарею ЗРК "Тор-М2"

вертолет

Шесть вертолетов Ми-8МТВ-5 и батарею зенитного ракетного комплекса "Тор-М2" получила Беларусь от России в 2017 году.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС, об этом журналистам рассказал командующий ВВС и войсками ПВО вооруженных сил Белоруссии генерал-майор Игорь Голуб.

"В рамках военно-технического сотрудничества для наращивания нашей единой региональной группировки мы в первом полугодии этого года по ранее подписанным контрактам из РФ получили на вооружение шесть вертолетов Ми-8МТВ-5, четвертую батарею зенитного ракетного комплекса "Тор-М2", - рассказал он.

Также Минобороны Беларуси заключило контракт с научно-производственной корпорацией "Иркут" на поставку 12 самолетов Су-30СМ с 2018 по 2020 год и контракт на поставку радиолокационных станций "Противник-ГЕ", отметил Голуб.

"Все эти мероприятия направлены на наращивание нашей единой региональной группировки войск и сил. Региональная система ПВО России и Беларуси продолжает совершенствоваться для эффективной работы", - подчеркнул Голуб.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ПВО России и Беларуси приступили к совместному боевому дежурству

Он напомнил, что в конце августа прошло оперативно-тактическое учение с авиацией ВВС и войск ПВО Республики Беларусь, в которых приняли участие силы и средства ВКС России. В ходе этих маневров стороны отработали применение единой региональной системы ПВО Беларуси и России для обеспечения безопасности Союзного государства.

Ранее Игорь Голуб указом президента Республики Беларусь был назначен на должность командующего ВВС и войсками ПВО, сменив на этом посту генерал-майора Олега Двигалева.

Как сообщил начальник главного штаба - первый заместитель главкома Воздушно-космических сил РФ генерал-лейтенант Павел Кураченко, подготовлено предложение в Совет министров обороны стран - участниц СНГ о включении Игоря Голуба в Координационный комитет по вопросам ПВО СНГ.

Очередное заседание этого комитета состоялось в минувший вторник в Астрахани.

Ранее сообщалось, что учения "Запад-2017" пройдут с 14 по 20 сентября, в них примут участие около 13 тысяч военных и до 680 единиц боевой техники. За учениями по приглашению Минска также будут наблюдать два представителя Украины и наблюдатели из Латвии, Литвы, Норвегии, Польши, Швеции и Эстонии. Маневры отличаются внушительностью масштабов - от Кольского направления в арктической зоне до территории Беларуси.
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И несколько профилактических пи@дюлин в нагрузку)
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Поки основі боєздатні підрозділи путіна сидять в Білорусі потрібно йти у наступ на Донбасі та в Криму.
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Еще вопрос, в какую сторону эти пушки стрелять будут
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26 лет ПВО Белоруси и нах не нужно было...а теперь вдруг понадобилось.....
От кого обороняться то собрались..???
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Россия на каком основании вооружает Беларусь?
Нужно США так же передать вооружение Украине,
так как Россия занимается милитаризацией региона
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Беларусь суверенна только на бумаге, по факту там полностью контролируемый марионеточный режим.
Техника передается как бы Беларуси, но пользоваться ей будут кацапская армия, часть которой останется после учений. Поэтому это просто предлог для переброски техники к границам свободных государств.
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Во за чо я думаю:

С середины 2015 года в РФ воссоздается 20-я гвардейская общевойсковая армия [с базой в воронежском городе Богучар - в 45 километрах от украинской границы]. При этом возглавил армию генерал-майор Сергей Кузовлев. По данным ГУР, он с конца 2014 года до весны 2015-го командовал 2-м армейским корпусом ВС РФ в Луганске. Летом же 2017 года генерал был назначен командующим 8-й общевойсковой армией РФ, воссоздаваемой в ростовском Новочеркасске. А в свое время, между прочим, когда армией командовал Василий Чуйков, она участвовала... в штурме и освобождении Запорожья от немцев.
А теперь, получается, она может вновь атаковать город за порогами Днепра. И попытается освободить Запорожье… от запорожцев, что ли?
Дичь, фантасмагория. Но эту фантасмагорию намеревается обернуть в реальность плюгавый кремлевский крысоид из гэбни.
Причем, если 8-я армия соединит свои силы с ресурсами 20-й армии, с базы которой, по данным активистов ИнформНапалма, регулярно перебрасываются танки для боевиков Донбасса, занесенный над Украиной кулак будет не просто ударным. Он получится - учитывая огромное количество бронетехники в обеих армиях [что различимо даже со спутника], бронеударным.
Впрочем, не на Запорожье, как мне думается, нацеливается Кремль. Сходящийся южнее Запорожья удар двух армий РФ, если на него таки решится путлер, будет иметь единственную цель: прорыв в Крым.
Кто-то скажет, я сгущаю краски. Обещаю: буду пользоваться исключительно прозрачными небесно-голубой и солнечно-желтой, если услышу разумное объяснение, к чему, коль не к ведению широкомасштабных наступательных боевых действий, готовится страна, воссоздающая армии, включая танковую.
К слову, две дивизии воссозданной в РФ 1-й танковой армии - Кантемировская и Таманская, участвуют нынче в международных учениях «Запад», которые лично мне очень напоминают международные учения «Дунай», завершившиеся оккупацией Чехословакии.
Категорически бы не хотел, чтобы операция «Дунай» имела продолжение!
Вот так может быть нанесен удар 20-й и 8-й армий в район Запорожья, чтобы прорваться в Крым, с территории РФ:

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Ой, Лука! Не с теми ты связался. Не помогут тебе "Торы".

Вон, Россия сколько раз предупреждала Израиль, чтобы тот не бомбил Асада. Грозились сбивать. А Израиль как бомбил, так и бомбит. Вон, этой ночью расхреначили Научно-исследовательский центр в Масьяф (провинция Хама), где предположительно производилось химическое оружие.
А он какраз между позициями С400 в Хмеймим и С300 в Тартуссе. )))

Беларусь получила от России 6 вертолетов Ми-8 и батарею ЗРК "Тор-М2" - Цензор.НЕТ 9145
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Конструкторы считали, что земля плоская и стоит на трех китах. А оказалось, что кривая и из-за кривизны все эти С300 нихера не работают.
Вот оно че, Михалыч!
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Конечно купила. Сейчас оружие даром никто не раздает. У Америки даже ржавого джавелина не допросится.
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Нах кому нужна была эта Белорусь....но теперь то конечно если пойдет замес то как росиянская колония Беларусь отгребет по самое немогу. и это железо ее не спасет никак.
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Біларуси,рятуйтесь,НАТО наступає!...А головний терорист уже у вас в хаті...(Бля,дебіли!)
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Россия ничего не передаёт Беларуси даром : " ... пр ранее подписанным контрактам...".
Даром - только за амбаром и в Лугандон, да и то заводы повывозили трофейные.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомБеларусь получила от России 6 вертолетов Ми-8 и батарею ЗРК "Тор-М2"
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