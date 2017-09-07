 Через "Новотроицкое" в ОРДЛО проследовали 11 грузовиков с гуманитарной помощью, - Госпогранслужба

Через КПВВ "Новотроицкое" на территорию ОРДЛО проследовали 11 грузовиков с гуманитарной помощью от благотворительных организаций "Человек в беде" и "Красный Крест". Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ГПСУ.
"Через КПВВ "Новотроицкое" на выезд на временно неконтролируемую территорию с гуманитарным грузом последовало 10 грузовых автомобилей от благотворительной организации "Человек в беде" и 1 грузовик от Международного комитета Красного Креста.
Фуры ввезли продукты питания, строительные материалы, материалы медицинского назначения и комплектующие к насосным станциям, общим весом более 202 тонн.
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Як би така ж ситуація не вийшла з миротворчою місією ОБСЄ, яку Порох сам запрошує.
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2 млн человек, съедают минимум по килограмму в день - это 2 000 тонн еды в день.
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