EN|RU|UK
Темы дня: Шуфрич-младший сбил человека ДТП с Дыминским Годовщина Иловайской трагедии Стрельба на Зоологической Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко
 Политика Украины, Происшествия
  602  16
Все про:оккупация (7299) Донбасс (15988) гуманитарная помощь (783)

 Через "Новотроицкое" в ОРДЛО проследовали 11 грузовиков с гуманитарной помощью, - Госпогранслужба

госпогранслужба

Гуманитарную помощь передали передали благотворительные организации.

Через КПВВ "Новотроицкое" на территорию ОРДЛО проследовали 11 грузовиков с гуманитарной помощью от благотворительных организаций "Человек в беде" и "Красный Крест". Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ГПСУ.

"Через КПВВ "Новотроицкое" на выезд на временно неконтролируемую территорию с гуманитарным грузом последовало 10 грузовых автомобилей от благотворительной организации "Человек в беде" и 1 грузовик от Международного комитета Красного Креста.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В оккупированном Крыму россияне планируют строительство центра по обслуживанию систем ПВО, - СМИ

Фуры ввезли продукты питания, строительные материалы, материалы медицинского назначения и комплектующие к насосным станциям, общим весом более 202 тонн.
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Ну да. Потому что савецкий челавек и существа с русскоговорящей челюстью, что по сути одно и тоже, самые лицемерные среди всех национальностей на территории Евразии. У них дома может быть всё заграничное, но пендосы - еврогейцы зло.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Надо чтоб и обратно не порожняком, Груз 200 по полной....
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
повезли пенсии, наркоту, спиртное и сигареты, "тамженаши"
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
помогают молодым республикам стать на ноги...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Три роки тому Порох сам дозволив в Україну безперешкодно заїзджати гумконвоям. (Ну да, говорив, щоб через підконтрольні Україні пункти пропуску... Але Путін трохи зхитрував і вони заїзжають, "трошки" з порушеннями, не через підконтрольні пункти. Але все одно виходить що це з дозволу української влади. А погранці до цих пір ці гумконвої "оглядають" здалеку на російській території та звітують про кількість авто).
Як би така ж ситуація не вийшла з миротворчою місією ОБСЄ, яку Порох сам запрошує.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Радиостанция Эхо мацквы провела опрос - представителей какой национальности вы боитесь встретить в темное время суток. Результат: украинцев боятся 60%, чеченцев 30%, деле по мелочам. СЛАВА УКРАИНЕ!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ну больные люди....при их то пропаганде, удивительно что не 86%...Соболезнования.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Кожен день на Первом, РоССия1, РоССия24, НТВ, РенТВ, ТВЦ ллють багнюку на Україну, дивно що там ще не 146% бояться.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
организация "рыжий кнур ахметка за данбац" ...
 показать весь комментарий
Ответить
 
І ніхто не кинувся з дітьми під машини "укрів" ?!То ми вже не "фашисти-бєндєри"?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Фуры ввезли продукты питания, строительные материалы ...

2 млн человек, съедают минимум по килограмму в день - это 2 000 тонн еды в день.
.
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЧерез "Новотроицкое" в ОРДЛО проследовали 11 грузовиков с гуманитарной помощью, - Госпогранслужба
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти