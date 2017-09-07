 Омелян проведет встречу по вопросу железнодорожного сообщения Мариуполя, - глава "Укрметаллургпрома" Каленков

Об этом Бизнес-порталу UAprom сообщил президент объединения Александр Каленков.
"Я думаю, что это будет рабочая встреча, на которую пригласят все предприятия Мариуполя, а не только меткомбинаты. Ее проведет министр инфраструктуры Владимир Омелян. Наверняка, придет и топ-менеджмент "Укрзализныци". "Укрметаллургпром" также намерен принять участие", - сказал он.
По его словам, о проведении такого совещания стало известно 1 сентября на встрече В.Омеляна с бизнесом в Американской торговой палате в Украине (АСС).
Как сообщил А.Каленков, в ходе данного мероприятия генеральный директор меткомбината "Азовсталь" Энвер Цкитишвили в очередной раз обратил внимание министра на низкую загрузку перегона Камыш-Заря - Волноваха, несмотря на то, что УЗ вложила инвестиции в расширение его пропускной способности до 26 пар поездов в сутки.
"Направление является критически важным для всех предприятий Мариуполя, в том числе и для крупных металлургических заводов. Но сейчас, к сожалению, через перегон пропускается в среднем 15,8 пар поездов, сообщил на встрече с министром Энвер Омарович. Это связано с тем, что УЗ то не подает тягу, то у железнодорожников нет дизтоплива, то еще какие-то проблемы в компании не позволяют напрямую загрузить этот участок", - рассказал глава "Укрметаллургпрома".
В ответ В.Омелян сообщил, что через неделю (с 11 сентября) обязательно организует встречу в министерстве, посвященную Мариуполю.
По словам А.Каленкова, такое совещание необходимо, чтобы инвестиции УЗ в перегон Камыш-Заря все-таки оправдались. "Чтобы довести количество проходящих поездов до нормального уровня, свыше 20 пар, максимум 26", - подчеркнул Каленков.
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И где тут необходимость собирать клиентуру УЗ для исправления ситуации с загрузкой железки?! Так ради чего цельный министр инфраструктуры едет порулить ситуацию в какой-то части подчинённого ведомства в присутствии топ-менеджмента этого же ведомства?
А может все намного прозаичнее - сбор васалов для демонстрации Ярлыка на право сбора дани?!
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