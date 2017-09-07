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 Политика Украины
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 В оккупированном Крыму россияне планируют строительство центра по обслуживанию систем ПВО, – СМИ

пво

В аннексированном Севастополе к концу 2017 года планируют построить инновационный центр производственно-технического предприятия "Гранит" (входит в российский государственный концерн "Алмаз-Антей") по обслуживанию систем ПВО и научных разработок в этой сфере.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил генеральный директор предприятия "Гранит" Николай Калик, пишет "Новости Крыма".

Как отмечает издание, до конца 2018 года в проект планируют вложить 700 миллионов рублей.

"Это будет инновационный центр по ремонту, обслуживанию техники, вооружений противовоздушной обороны Крыма и Севастополя", - цитирует издание Калика.

По его словам, на данный момент подбираются специалисты, которые начнут работать на предприятии с 2018 года.

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"До 300 человек в следующем году мы наберем. Сейчас работает около 70", - уточнил Калик.

В свою очередь подконтрольный Кремлю врио губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников отметил, что в Центре будут проводиться научные разработки в сфере ПВО.

Командование НАТО ранее заявляло о резком увеличении активности российских ВВС в нейтральных зонах, особенно после аннексии Крыма Россией.
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Мост это все Мосфильм и фотошоп, никакой стройки моста нет
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чож фотошоп???..построете за кучу лярдов, снесет-не снесет будем гадать, зато вся шушера бустрее на скрепы побежит после восстановления украинской юрисдикции...
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посторят!
На незаконном строительстве, которое ведется страной-агрессором в Керченском проливе, обнаружено высокотехнологичное оборудование из Финляндии, Нидерландов, Германии, Италии и Южной Кореи.
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Так сказали же: "До 300 человек в следующем году мы наберем Источник: https://censor.net.ua/n454349"
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Кто о чем, а ты о сале (и мясе).
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Это будет инновационный центр по ремонту, обслуживанию техники, вооружений противовоздушной обороны Крыма и Севастополя", - цитирует издание Калика."КАЛІКА" в перекладі з української- інвалід....на українській землі, рашист збирається родити рашистську "каліку"...
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Рашист уже породил одну "калику" - мост. Сейчас рожает "центр обслуживания"... И все роды для турЫстов.
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Что то я не чему не удивляюсь, они ПВО усовершенствуют, мы соглашаемся га голубые в каски с русским духом, хотя многие будут утверждать о международности, но получится как всегда
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це шо буде центр) по обслуговуванню резино-технічних надувних виробів?!
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Заодно и все старые надувные матрасы отремонтируют....и "бананы".....
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Ну строить то оно не ломать, пусть строят хорошее дело
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А как же лучший мировой курорт и Лас-Вегас, неужели обманул мелкоВАТЫй ?
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Да ПАШЛИ в жопу!!! Знаете что они надумали??????

Высокоточный радар национальной системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН) будет размещен в Крыму, сообщил РИА Новости генеральный конструктор системы Сергей Боев. Станция нового поколения "Воронеж-СМ" сменит под Севастополем устаревший радар "Днепр". - Станции "Днепр" остались в Балхаше, Мурманске и Севастополе. Севастопольская в очень плохом состоянии, поэтому вместо нее в Крыму планируется установить "Воронеж-СМ". Там для него очень хорошее место, - рассказал Сергей Боев.

В оккупированном Крыму россияне планируют строительство центра по обслуживанию систем ПВО, – СМИ - Цензор.НЕТ 7284Семейство дальних радаров "Воронеж" состоит из станций различного типа: метровых (М), дециметровых (ДМ) и сантиметровых (СМ). В СПРН "поля зрения" радаров различных типов перекрываются. Крымская РЛС возьмет под контроль южное и западное ракетоопасные направления
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Замечательно! Теперь, крысчане, прощайтесь ещё с частью своих земель. Как и предполагалось, Крым превращается в военную базу и ни о какой туристической мекке и речи быть не может. Ловите камни с неба.
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Не волнуйся ты за них Марго, пусть крысчане страдают.
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А чего мне за них волноваться. Я за них радуюсь.
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Так для этого и оккупация происходила, сделать огромную военную базу, какие там "угнетенные" русские, россиянам на них абсолютно наплевать, им нужна военная база и персонал для ее обслуживания, и все.
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Неа! Я люблю порадоваться за предателей и врагов, когда они получают по заслугам. И слёзы в таких случаях у меня могут появиться разве что от смеха.
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Цю військову базу таки збудують, поганенько , але побудують і буде працювати , а от з цівільними будовами(міст) - великі сумніви маю , що буде працювати як треба хоча-б на половину.
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На незаконном строительстве, которое ведется страной-агрессором в Керченском проливе, обнаружено высокотехнологичное оборудование из Финляндии, Нидерландов, Германии, Италии и Южной Кореи.

https://psb-news.org/gydromolot-junttan-na-nezakonnom-stroytelstve-kerchenskogo-mosta/
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ оккупированном Крыму россияне планируют строительство центра по обслуживанию систем ПВО, – СМИ
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