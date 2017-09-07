 В оккупированном Крыму россияне планируют строительство центра по обслуживанию систем ПВО, – СМИ

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил генеральный директор предприятия "Гранит" Николай Калик, пишет "Новости Крыма".
Как отмечает издание, до конца 2018 года в проект планируют вложить 700 миллионов рублей.
"Это будет инновационный центр по ремонту, обслуживанию техники, вооружений противовоздушной обороны Крыма и Севастополя", - цитирует издание Калика.
По его словам, на данный момент подбираются специалисты, которые начнут работать на предприятии с 2018 года.
"До 300 человек в следующем году мы наберем. Сейчас работает около 70", - уточнил Калик.
В свою очередь подконтрольный Кремлю врио губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников отметил, что в Центре будут проводиться научные разработки в сфере ПВО.
Командование НАТО ранее заявляло о резком увеличении активности российских ВВС в нейтральных зонах, особенно после аннексии Крыма Россией.
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На незаконном строительстве, которое ведется страной-агрессором в Керченском проливе, обнаружено высокотехнологичное оборудование из Финляндии, Нидерландов, Германии, Италии и Южной Кореи.
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Высокоточный радар национальной системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН) будет размещен в Крыму, сообщил РИА Новости генеральный конструктор системы Сергей Боев. Станция нового поколения "Воронеж-СМ" сменит под Севастополем устаревший радар "Днепр". - Станции "Днепр" остались в Балхаше, Мурманске и Севастополе. Севастопольская в очень плохом состоянии, поэтому вместо нее в Крыму планируется установить "Воронеж-СМ". Там для него очень хорошее место, - рассказал Сергей Боев.
Семейство дальних радаров "Воронеж" состоит из станций различного типа: метровых (М), дециметровых (ДМ) и сантиметровых (СМ). В СПРН "поля зрения" радаров различных типов перекрываются. Крымская РЛС возьмет под контроль южное и западное ракетоопасные направления
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https://psb-news.org/gydromolot-junttan-na-nezakonnom-stroytelstve-kerchenskogo-mosta/
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