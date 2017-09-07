EN|RU|UK
Темы дня: Шуфрич-младший сбил человека ДТП с Дыминским Годовщина Иловайской трагедии Стрельба на Зоологической Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко
 Политика Украины
  8809  154
Материалы по теме:
Все про:Арьев (517) терроризм (20553) Сыроид (211)

 Сыроид делает заявления на радость российским пропагандистам. Страшно, когда вице-спикер ВР не знает закон, - Арьев. ДОКУМЕНТ

арьев

Народный депутат Владимир Арьев считает, что вице-спикер ВР Оксана Сыроид делает заявления "на радость российским пропагандистам".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Когда законы не знает гражданин - грустно. Когда вице-спикер парламента - страшно", - написал он.

"Сыроид стоило всего лишь открыть закон Украины о борьбе с терроризмом чтобы не делать заявлений на радость российским пропагандистам", - добавил Арьев.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: "Применение ВСУ на востоке Украины не конституционно", - вице-спикер ВР Сыроид. ВИДЕО

Сыроид делает заявления на радость российским пропагандистам. Страшно, когда вице-спикер ВР не знает закон, - Арьев 01Сыроид делает заявления на радость российским пропагандистам. Страшно, когда вице-спикер ВР не знает закон, - Арьев 02


Как сообщалось ранее, вчера при рассмотрении законопроекта №6400, среди авторов которого вице-спикер Оксана Сыроид, возникла перепалка. Народных избранников возмутило высказывание Сыроид о том, что на данный момент нет юридических оснований ВСУ в зоне АТО.

Сыроид делает заявления на радость российским пропагандистам. Страшно, когда вице-спикер ВР не знает закон, - Арьев 03
 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2
<<<1 2
 
А вот лизун ты и не угадал, я не из ваших И свою попу не позволяю лизать кому попало.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Свою не позволяшь , а другим до блеска вылизываешь
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
Ну а что тебе остается делать? Принеси справку от венеролога, может и позволю лизнуть разок
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Позорники ебаные, даже вопрос не в том кто прав а что нет единства, лебедь рак и щука - кто с такими будет дело иметь?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Сыроид и права и одновременно нет. С юридической точки зрения права, с практической нет. Война против нас идет гибридная, вот мы и отвечаем тоже гибридными методами.
Юридически у нас контр террористическая операция, фактически война. Так то.
Поэтому нужен такой же гибридный "план по реинтеграции оккупированных территорий", тогда армия будет воевать против российских террористов, наемников и регулярный войск юридически законно.
Просто сейчас руководство АТО идет юридически из СБУ, а фактически из ген штаба.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ссылку дай на закон, который запрещает использование ВСУ в АТО? Не нужно словоблудия.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Нихрена она не права. Дура набитая, ляпнула бред, хоть бы поинтересовалась для начала. Вам уже вытяг с Закона выложили, а вы и дальше маразм постите...
 показать весь комментарий
Ответить
 
А ЛНР и ДНР признаны террористическими организациями? Если да, Арьев прав. Если нет, Сыроид права. Это если без эмоций.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ну что ж . Вы правы. Если сыроид и иже с нею правы - давайте следовать букве закона, который не предполагал гибридной войны. Отведем войска, и будем ждать принятия закона. А ужо потоооом, как жахнем!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Вообще-то, следование закону, это аксиома, не подлежащая оспариванию, если законом руководствуются как чем-то, что используется от случая к случаю, то государства нет.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Так если нет закона, но есть опасная ситуация? Главное защититься! Если поможет, то и язык показывать агрессору. А хулиганство потом рассмотрим.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Как это нет закона. Все есть и о войне и о военном положении. Надо просто ему следовать, а не выдумывать АТО.
И вы войну и гибель тысяч называете "опасной ситуацией" - да вы просто долб-б .
 показать весь комментарий
Ответить
 
Писляк закрий, нечисть. Писав для тих, хто зрозуміє хоч так. І наостанок: закрий хавальник, мерзото. Навчися спілкуватися раз.
 показать весь комментарий
Ответить
комментарий отмечен как спам  
 
О - шоколадный ватный тролль.
Расплодилось вас уродов что то в последнее время. Видимо к выборам.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Підар, закрий писляк! З чого ти взяло, що я що я троль, та ще й шоколадний? Ти хоч десь побачив, що я за Педрика-кондитера? Придурку, наведи хоч один приклад.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Так можно и с преступностью бороться, а ее рост огромен, а чего, расстрел на месте, комендантский час, обыски без постановлений суда, превентивное бессрочное задержание, без допуска адвоката и предъявления обвинений, использование пыток, тотальная прослушка и куча других прелестей...На самом деле закон есть и был еще в 2013 году, но тех, кто мог взять на себя ответственность, не нашлось, как в Крыму, приказа отстреливаться небыло, поспрашивайте у тех, кто вышел оттуда или погуглите.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ваше видение выхода из ситуации тогда и теперь?
 показать весь комментарий
Ответить
 
В Крыму делали все, чтобы избежать ответственности за приказ вооруженного ответа. Отбиваться нужно сразу, был и еще один эффективный способ, а что теперь... так мне за это деньги не платят, это не моя работа, заниматься разработкой программ обороны. Как пересичный избиратель я имею право говорить, что есть законно, а что не законно, опять-таки, руководствуясь фактами и действующем правовом поле.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Так и сейчас "верхи" ответственность не хотят брать, чтоб войну назвать войной. Если "по закону", то граница с ОРДЛО (пидарассеей) будет проходить, как они и хотят, по Днепру (пока АТО переименуют, введут нужные поправки в закон и т.д.).
 показать весь комментарий
Ответить
 
Государства уже не бы не было, если бы бойцы добробатов читали законы вместо того, чтобы ценой своих жизней спасать Украину.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Есть такие понятия, как форс-мажор. А в данном случае было форс-мажорище! Но буквоедам все равно.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Представляю, как в 1941 году, какой-нибудь член Совета Министров СССР, заявляет, что войска Красной Армии не имеют права с оружием в руках противостоять фашистам, потому что ранее подписан мирный договор с нацистской Германией и в Конституции СССР отсутствует правовая норма, разрешающая воискам СССР применять оружие против дружественного государства типа Германии.
Но в мозгу Сыроедихи токое возможно. И это называется "оппозициионное мнение"...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
зачем тут 41 год ? представь такое у Путина на заседании, сколько бы такая сыроежка прожила ?
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
а не надо представлять. надо знать
"в полдень 22 июня 1941 года с официальным обращением по радио выступил министр иностранных дел Вячеслав Молотов, сообщив о нападении Германии на СССР и объявив о начале Отечественной войны"
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Тогда войну, назвали войной. И открыто воевали с агрессором. Такой словесной эквилибристики и уж тем более торговли не было. Да и Сталин не имел бизнеса в Германии.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ну бизнеса то он может и не имел, но сам обучил, оснастил вооруженные силы Германии)
 показать весь комментарий
Ответить
 
Сыроид как правовед озвучила просто свою позицию, женщине и как вице-спикеру захотелось сказать реплику. Если бы и так, как говорит Сыроид, кто бы ее послушал, идет война, и в "цирюльки" никто играть не собирается. Но также и смешна реакция по размахиванию руками Пашинского, сразу подумала ,что зарядкой занимается,а оказывается он так возмущается. И этот "вашим нашим, нашим вашим" Арьев быстрей уже в критику,а мог бы и промолчать. Караван войны идет, и мало обращает на лай вокруг него.

 показать весь комментарий
Ответить
 
Причем здесь позиция. Она юридически права. Мы три года в г-не варимся потому что не называем вещи своими именами.
Давайте посмотрим правде в глаза - Просто никто не хотел брать на себя ответственность.
Ни Яценюк с Турчиновым с Крымом в 2014. Ни порох с ЕС и Обамой с лугандоном.
Верю Гриценко, и надеюсь что за злостное невыполнение положений Конституции и законов Украины порохне с яциком и пастором еще аукнется.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Вы правы, но позиции бывают и правовые.Например--в прокурора одна позиция на дело,а в адвоката другая.
 показать весь комментарий
Ответить
 
А что там с Львовским мусором, победили наконец?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Володя Арьев! Это не ошибка и не знание, и не обыкновенная тупость! Это позиция партии Самонемичь, которую слишком открыто не хотят афишировать! Там другое мнение к АТО в принципе! Там считаю что эту часть Донбасса нужно отпустить, типа "волеизявление "народа""???!!! Там скрытый сепаратизм, там многие себя уже удельными князьками мнят! Но хочу намекнуть тем, кто мечтает о самостоятельности -сепаратизме, мечты эти для них могут сбыться только в аду! И вообще не нужно ходить в рестораны типа Ветерок, и кататься на лифте! Всякое может быть, если иметь плохие мысли!
И вообще увы, увы такие самые еврооптимисты(кроме Мустафы Наема), и так называемые антикоррупционеры! Эти люди не любят армию, СБУ, нацгвардию! Вчера один га№дон зам Юлии Григян, такой себе Рябчин(аналог Березюка в Самонемочи), клеймил власть что она забыла учителей и не поднимает им оплаты(хотя ложь, по принятому закон с 1 янв 2018 оклад учителя более 9 тыс грн), а финансирует силовой блок! А Самонемичь считает что во время войны надо финансировать пенсионеров! Ну типа АТО заканчивайте!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А вот И. Луценко считает, что на сегодня участие ВСУ в АТО - не легитимно!!! Арьеву, чем криттиковать Сыроид - лучше послушать Ирку! Кто забыл - напоминаю:

. "...это даст нам возможность выйти из понятия "антитеррористическая операция" и перейти в легитимность применения Вооруженных Сил Украины, сил специального назначения и Национальной гвардии Украины", - рассказала Луценко".Источник: https://censor.net.ua/n453969
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
ааа, вскрылся еще один агент кремля, зрада!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Неузаконнення подій як війни і окупації , як і віднесення тих хто зараз керуєв ордло до колаборантів , або до терористів , є домокловим мечем над головами бійців ЗСУ .
 показать весь комментарий
Ответить
 
Якщо використовувати ЗСУ то потрібно було ввести військовий стан в тих районах де іде конфлікт а так на передку не армійці повинні бути а нацгвардійці і поліція. Тому і судять військових за злочини мирного часу а в військовий час це були би не злочини а військова необхідність.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Значить, необхідності в військах немає? Так як у нас АТО. І пофігу, що закон не передбачав ніяких гібридних воєн, коли сусідня країна (незаконно) під личиною і з допомогою "місцевих попочленців" влізла на нашу землю (конкретно твою, мою, Али Новосад і мільйонів інших). І чекати прийняття від супер-президента і РНБО введення військового стану?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Наші, так звані "керманичі". Але це не повід не дати відсічі ЛЮБИМ доступним методом нечисті. Розбір польотів необхідний і він буде. Але основний закон - збереження існування і цілісності України.
 показать весь комментарий
Ответить
 
може й нормативно-правове обгрунтування наведеш про використання ЗС виключно в разі оголошення військового стану, а не будеш просто патякати, як Сироїд? І ти рахуєш, шо злочини діляться на злочини військового чи мирного часу?
 показать весь комментарий
Ответить
 
На фото хазяїн Львова - російський олігарх Фрідман з своїм вірним ставлеником - лакеєм Андрієм Садовим!



Сыроид делает заявления на радость российским пропагандистам. Страшно, когда вице-спикер ВР не знает закон, - Арьев - Цензор.НЕТ 9541
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
Ти з якого Мухосранська і нік не сором ?Бандерівці не лижуть дупу баригам а є патріотами свого народу.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Які бариги? "Бандерівець" прихильник якраз Свободи, яка є політичним конкурентом Садового в цьому регіоні.
 показать весь комментарий
Ответить
комментарий отмечен как спам  
 
Порошенко в майбутньому може бути засуджений як військовий злочинець за неправомірне використання ЗСУ.Треба було вводити військовий стан в зоні конфлікту.Може повторити долю сербського Президента.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Всего лишь,в этом вопросе,надо было вводить военное положение в связи с агрессией на Донбассе.
Это не сделано и в результате,юридически,никакой агрессии и оккупации на Донбассе нет!
Вот о чем вам говорила Сыроид.
Поэтому-то,там АТО,где главную роль играет СБУ,а армия,привлечена только для поддержания порядка,а не для отражения агрессии.
Вот так понятно?
Теперь о другом. Если не АТО,то как тогда Шоколадным барыгам бабло делать?
А как Жопроблоку своего избирателя не потерять?
Тамженашилюди!!!
Но вы в споре,уважаемые форумчане,потеряли само понятие оккупации и агрессии,переключившись на АТО,чем и пользуются липецкие уроды.
Они вас всех,разводят пользуясь вашим патриотизмом.
Тем кто не понял,то обьясню,на международном уровне,оккупированным является только Крым,а в Лугандонии АТО. Не агрессия,не оккупация,а АТО!
И пока там АТО,во всех международных документах,нет понятия агрессии и оккупации.
И в украинских документах,там тоже АТО.
А на словах барыг для Украины,там оккупация и агрессия,которые не зафиксированы в международных документах. Даже иски в суды подать нет возможности к РФ.
Ихтамнет!!!! И вина здесь,полностью и стопоц,шоколадных барыг.
Потому и дергаются как покемоны,что их потом,можно обвинить в не выполнении Конституции.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
слава Богу, разобрались, в одном парламенте, а единства нет, плохо, господа ...состязания в стиле - кто пожиже в морду плюнет...
 показать весь комментарий
Ответить
 
На Лента.сру уже висит заглавная новость: Вице-спикер Рады считает применение ВСУ на Донбассе не конституционным... А сегодня и всю неделю, на всех Рашка ток-шоу горячее обсуждение Сыроедихи и развитие темы федерализации/сепаратизации региональных партий типа "Самонемощь".. И может ли такая особь быть Вице-спикером Парламента?
https://m.lenta.ru/news/2017/09/07/siroid/
 показать весь комментарий
Ответить
 
Действительно очсень странно.Оксана всегда грамотно боролась с порошенковскими и народнофронтовскими элементами,пытающимися полностью узурпировать власть,написать под себя новые законы,раздерибанить бюджет и пр...В отношени войны на Донбасе у неё была чёткая позиция-Росия есть агресор...И вдруг такое заявление...Оксана не могла не прочитать закон о ВСУ и конституцию по статьям применения ВСУ вгнутри страны.....И всё же сделала такое заведомо неверое заявление..Подкупили и заказали? Вряд ли.Наверное и раньше были предложения,но она твёрдо стояла на позици "Самопомощи"....Похоже,тут "Самопомощи" нужно провести внутреннее расследование на предмет стороннего давления на Оксану Сыройид или возможного шантажа...В Украине только две силы заинтересованы в подобных заявлениях,"отмывающих" Кремль-Оппоблок и шайка Медведчука.Последнее вероятней всего-у Медв6едчука на зап. Украине осталось влияние,бизнес,соратники из бывших сотрудников СБУ,
 показать весь комментарий
Ответить
 
Вопрос-а что за идиот пустил журналистов на заседание комитета по нацбезопасности?Они же все гостайны на следующий день распатякают.
 показать весь комментарий
Ответить
Страница 2 из 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСыроид делает заявления на радость российским пропагандистам. Страшно, когда вице-спикер ВР не знает закон, - Арьев. ДОКУМЕНТ
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти