 Сыроид делает заявления на радость российским пропагандистам. Страшно, когда вице-спикер ВР не знает закон, - Арьев. ДОКУМЕНТ

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице в Facebook.
"Когда законы не знает гражданин - грустно. Когда вице-спикер парламента - страшно", - написал он.
"Сыроид стоило всего лишь открыть закон Украины о борьбе с терроризмом чтобы не делать заявлений на радость российским пропагандистам", - добавил Арьев.
Как сообщалось ранее, вчера при рассмотрении законопроекта №6400, среди авторов которого вице-спикер Оксана Сыроид, возникла перепалка. Народных избранников возмутило высказывание Сыроид о том, что на данный момент нет юридических оснований ВСУ в зоне АТО.
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Юридически у нас контр террористическая операция, фактически война. Так то.
Поэтому нужен такой же гибридный "план по реинтеграции оккупированных территорий", тогда армия будет воевать против российских террористов, наемников и регулярный войск юридически законно.
Просто сейчас руководство АТО идет юридически из СБУ, а фактически из ген штаба.
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И вы войну и гибель тысяч называете "опасной ситуацией" - да вы просто долб-б .
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Расплодилось вас уродов что то в последнее время. Видимо к выборам.
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Но в мозгу Сыроедихи токое возможно. И это называется "оппозициионное мнение"...
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"в полдень 22 июня 1941 года с официальным обращением по радио выступил министр иностранных дел Вячеслав Молотов, сообщив о нападении Германии на СССР и объявив о начале Отечественной войны"
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Давайте посмотрим правде в глаза - Просто никто не хотел брать на себя ответственность.
Ни Яценюк с Турчиновым с Крымом в 2014. Ни порох с ЕС и Обамой с лугандоном.
Верю Гриценко, и надеюсь что за злостное невыполнение положений Конституции и законов Украины порохне с яциком и пастором еще аукнется.
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самостоятельности-сепаратизме, мечты эти для них могут сбыться только в аду! И вообще не нужно ходить в рестораны типа Ветерок, и кататься на лифте! Всякое может быть, если иметь плохие мысли!
И вообще увы, увы такие самые еврооптимисты(кроме Мустафы Наема), и так называемые антикоррупционеры! Эти люди не любят армию, СБУ, нацгвардию! Вчера один га№дон зам Юлии Григян, такой себе Рябчин(аналог Березюка в Самонемочи), клеймил власть что она забыла учителей и не поднимает им оплаты(хотя ложь, по принятому закон с 1 янв 2018 оклад учителя более 9 тыс грн), а финансирует силовой блок! А Самонемичь считает что во время войны надо финансировать пенсионеров! Ну типа АТО заканчивайте!
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. "...это даст нам возможность выйти из понятия "антитеррористическая операция" и перейти в легитимность применения Вооруженных Сил Украины, сил специального назначения и Национальной гвардии Украины", - рассказала Луценко".Источник: https://censor.net.ua/n453969
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Это не сделано и в результате,юридически,никакой агрессии и оккупации на Донбассе нет!
Вот о чем вам говорила Сыроид.
Поэтому-то,там АТО,где главную роль играет СБУ,а армия,привлечена только для поддержания порядка,а не для отражения агрессии.
Вот так понятно?
Теперь о другом. Если не АТО,то как тогда Шоколадным барыгам бабло делать?
А как Жопроблоку своего избирателя не потерять?
Тамженашилюди!!!
Но вы в споре,уважаемые форумчане,потеряли само понятие оккупации и агрессии,переключившись на АТО,чем и пользуются липецкие уроды.
Они вас всех,разводят пользуясь вашим патриотизмом.
Тем кто не понял,то обьясню,на международном уровне,оккупированным является только Крым,а в Лугандонии АТО. Не агрессия,не оккупация,а АТО!
И пока там АТО,во всех международных документах,нет понятия агрессии и оккупации.
И в украинских документах,там тоже АТО.
А на словах барыг для Украины,там оккупация и агрессия,которые не зафиксированы в международных документах. Даже иски в суды подать нет возможности к РФ.
Ихтамнет!!!! И вина здесь,полностью и стопоц,шоколадных барыг.
Потому и дергаются как покемоны,что их потом,можно обвинить в не выполнении Конституции.
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https://m.lenta.ru/news/2017/09/07/siroid/
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