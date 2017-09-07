 Наблюдатели посетили школы в оккупированных Донецке и Дебальцево, - ОБСЕ

Об этом сообщили LIGA.net сегодня в пресс-службе миссии, передает Цензор.НЕТ.
Административные работники двух школ, расположенных в микрорайоне Октябрьский в Куйбышевском районе оккупированного Донецка, проинформировали команду миссии, что школы не работают с 2014 года, так как были повреждены в результате обстрелов (в чем наблюдатели убедились лично), а также ввиду угроз безопасности, поскольку школы расположены в непосредственной близости к линии соприкосновения.
В школе в оккупированной Петропавловке заместитель директора сообщил команде миссии, что из 130 учеников, набранных в 2017 году, 80 были из близлежащих сел, где школы были повреждены в результате обстрелов.
В школе Киевского района оккупированного Донецка заместитель директора рассказал наблюдателям, что школы были повреждены в результате обстрелов в 2014 и 2015 годах, и некоторые ремонтные работы продолжаются там до настоящего времени.
1314 5
Материалы по теме: Оккупированные территории - Крым и Донбасс
За полгода зафиксировано 480 случаев препятствования передвижению миссии ОБСЕ на Донбассе, - Апакан(5)
Линию соприкосновения на Донбассе в августе пересекли почти 1,2 миллиона человек, - Мин ВОТ(39)
Правительство ФРГ поддержало идею размещения миротворцев ООН на всей территории Донбасса(52)
В 2018 году в оккупированном Крыму появятся еще 8-10 украинских телеканалов, - Нацсовет(14)
Свято для першачків – яке воно в Німеччині(0)
Под легендой "борьбы с украинским диверсантами" террористы "ДНР" задержали в Донецке 579 человек. "Такса" за освобождение - $200, - ИС(35)
Наблюдатели ОБСЕ зафиксировали передвижение танков террористов недалеко от Луганска(20)
Ответить
смеялся и рыдал !!!
Ответить
Ответить
Ответить
от Орлуши.говномёты .
Ответить