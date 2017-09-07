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 Наблюдатели посетили школы в оккупированных Донецке и Дебальцево, - ОБСЕ

обсе наблюдатели смм

На временно оккупированном Донбассе наблюдатели ОБСЕ посетили школы в захваченных наемниками РФ селе Петропавловка, Дебальцево, Киевском районе Донецка, микрорайоне Октябрьский в Куйбышевском районе Донецка, а также в селе Пикузы.

Об этом сообщили LIGA.net сегодня в пресс-службе миссии, передает Цензор.НЕТ.

Административные работники двух школ, расположенных в микрорайоне Октябрьский в Куйбышевском районе оккупированного Донецка, проинформировали команду миссии, что школы не работают с 2014 года, так как были повреждены в результате обстрелов (в чем наблюдатели убедились лично), а также ввиду угроз безопасности, поскольку школы расположены в непосредственной близости к линии соприкосновения.

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В школе в оккупированной Петропавловке заместитель директора сообщил команде миссии, что из 130 учеников, набранных в 2017 году, 80 были из близлежащих сел, где школы были повреждены в результате обстрелов.

В школе Киевского района оккупированного Донецка заместитель директора рассказал наблюдателям, что школы были повреждены в результате обстрелов в 2014 и 2015 годах, и некоторые ремонтные работы продолжаются там до настоящего времени.
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Сам ты орк, там такие же украинцы живут как и на остальной территории.
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