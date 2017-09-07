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 В Чаплинке ведутся работы по увеличению длины телебашни, – Костинский

крым карта

На админгранице с аннексированным Крымом в поселке Чаплинка (Херсонская область) ведутся работы по увеличению длины телевышки.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой, об этом в эфире украинского "5 канала" сообщил член Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Украины Сергей Костинский.

"В Чаплинке сейчас ведутся работы по увеличению Чаплинской телевизионной вышки с 92 метров до 130 метров. В 2018 году эта работа будет завершена. Это позволяет нам говорить о том, что где-то на башне будет дополнительно 8-10 украинских телеканалов", - рассказал он.

Костинский напомнил, что с 1 сентября 2017 года телевизионная башня в селе Чонгар Генического района Херсонской области начала трансляцию пяти телеканалов, которые можно поймать на севере Крыма.

Верховная Рада Украины 5 августа в первом чтении проголосовала за законопроект, который упрощает выдачу лицензий на временное вещание в зоне проведения антитеррористической операции и в аннексированном Крыму.

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Длины? У кого шо болит, тот о том и говорит.

Может всеж таки высоты?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ Чаплинке ведутся работы по увеличению длины телебашни, – Костинский
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