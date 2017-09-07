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 Политика Украины
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Все про:ВР (22961) Порошенко (13714) судебная реформа (602)

 Сегодня Рада заслушает послание Порошенко о положении Украины и рассмотрит законопроекты по судебной реформе

вр рада

Президент Петр Порошенко в четверг, 7 сентября, выступит в Верховной Раде с ежегодным посланием о внутреннем и внешнем положении Украины.

Его выступление предусмотрено повесткой дня заседания парламента, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Кроме того, народные депутаты во время пленарного заседания должны рассмотреть три законопроекта по судебной реформе - о внесении изменений в Хозяйственный процессуальный кодекс, Гражданский процессуальный кодекс, Кодекс административного судопроизводства и другие законодательные акты (во втором чтении), о внесении изменения в статью 540 Таможенного кодекса Украины относительно принудительного исполнения постановления органа доходов и сборов или суда о наложении штрафа (первое чтение); о внесении изменения в статью 23 Бюджетного кодекса Украины относительно бюджетных назначений на обеспечение деятельности Конституционного Суда (также первое чтение).

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Также парламентарии рассмотрят в первом чтении законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно налогообложения доходов нерезидентов-инвесторов в ценные бумаги; проект изменений в закон "О добровольном объединении территориальных общин" о добровольном присоединении территориальных общин сел, поселков к территориальным общинам городов областного значения; а также вопрос о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления противодействия торговле людьми и защиты пострадавших.

Во втором чтении Рада рассмотрит законопроект об основах обеспечения кибербезопасности, проект закона об электронных доверительных услугах, законопроект о жилищно-коммунальных услугах и три проекта законов о внесении изменений в Налоговый, Таможенный, Бюджетный кодексы Украины относительно государственной поддержки кинематографии.

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