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 Гройсман - разведчикам: Вы - опора безопасности и защиты украинского народа и государства, элита украинского войска

разведка

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поздравил украинских разведчиков с профессиональным праздником.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Кабмина.

"Уважаемые сотрудники и ветераны военной разведки Украины! От имени Правительства и от себя лично поздравляю Вас с профессиональным праздником!", - сообщил Гройсман.

Премьер отметил, что военная разведка - важный и мощный инструмент защиты национальных интересов нашего государства и укрепления ее обороноспособности, предупреждения возможных преступлений против Украины.

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"С начала агрессии Российской Федерации против нашей Отчизны разведчики одними из первых встали на защиту нашей земли. Солдаты и офицеры военной разведки, проявляя мужество и героизм, на передовой и в тылу врага добросовестно и безупречно выполняют поставленные задачи. Разведывательные подразделения стали легендарными, а их командиры и бойцы отмечены высокими государственными наградами. Вы убедительно доказали, что умеете побеждать, имея большую внутреннюю силу, неиссякаемую энергию, сознательный патриотизм, способность работать в напряженном ритме.

Сегодня, в сложных боевых условиях гибридной войны, которую ведет власть России против Украины, вы самоотверженно и мужественно, а зачастую и ценой собственной жизни выполняете сложные задачи по защите государственного суверенитета и восстановления территориальной целостности нашего государства. Без преувеличения, вы являетесь опорой безопасности и защиты украинского народа и государства, элитой украинского войска.

Отдельные слова благодарности и уважения выражаю ветеранам военной разведки, на героических поступках которых воспитывается нынешнее поколение разведчиков.

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Желаю всем украинским разведчикам крепкого здоровья, бдительности, выдержки, несокрушимости духа, мира и благополучия в кругу семьи! Вечная память разведчикам, которые положили свою жизнь в боях за нашу Независимость. Герои не умирают! Слава Украине!", - говорится в поздравлении премьер-министра Украины.
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