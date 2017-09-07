 Гройсман - разведчикам: Вы - опора безопасности и защиты украинского народа и государства, элита украинского войска

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Кабмина.
"Уважаемые сотрудники и ветераны военной разведки Украины! От имени Правительства и от себя лично поздравляю Вас с профессиональным праздником!", - сообщил Гройсман.
Премьер отметил, что военная разведка - важный и мощный инструмент защиты национальных интересов нашего государства и укрепления ее обороноспособности, предупреждения возможных преступлений против Украины.
"С начала агрессии Российской Федерации против нашей Отчизны разведчики одними из первых встали на защиту нашей земли. Солдаты и офицеры военной разведки, проявляя мужество и героизм, на передовой и в тылу врага добросовестно и безупречно выполняют поставленные задачи. Разведывательные подразделения стали легендарными, а их командиры и бойцы отмечены высокими государственными наградами. Вы убедительно доказали, что умеете побеждать, имея большую внутреннюю силу, неиссякаемую энергию, сознательный патриотизм, способность работать в напряженном ритме.
Сегодня, в сложных боевых условиях гибридной войны, которую ведет власть России против Украины, вы самоотверженно и мужественно, а зачастую и ценой собственной жизни выполняете сложные задачи по защите государственного суверенитета и восстановления территориальной целостности нашего государства. Без преувеличения, вы являетесь опорой безопасности и защиты украинского народа и государства, элитой украинского войска.
Отдельные слова благодарности и уважения выражаю ветеранам военной разведки, на героических поступках которых воспитывается нынешнее поколение разведчиков.
Желаю всем украинским разведчикам крепкого здоровья, бдительности, выдержки, несокрушимости духа, мира и благополучия в кругу семьи! Вечная память разведчикам, которые положили свою жизнь в боях за нашу Независимость. Герои не умирают! Слава Украине!", - говорится в поздравлении премьер-министра Украины.
22 0
"Ожидается пик поставки энергетического угля марки А. В порт "Южный" зайдет три судна", - Кистион(17)
"Деньги на места мы все передали. В украинских квартирах должно быть тепло и уютно", - Гройсман о новом отопительном сезоне(16)
В новой пенсионной системе выплата пенсий будет привязана исключительно ко взносам в Пенсионный фонд, - Гройсман(85)
"Задача правительства - построить справедливую пенсионную систему", - Гройсман(118)
Реформа освіти: вчитись не обов’язково(0)
Гройсман: Новая сессия Рады - это возможности. ВИДЕО(29)
Нам нужно решить ряд проблем в государстве, - Гройсман(63)
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума