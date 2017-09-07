 Миротворческие силы ООН должны быть размещены на всей оккупированной территории Украины, - Госдеп США

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.
Отправка сил ООН в Украину "стоит рассмотрения", заявили в Госдепе на следующий день после того, как президент России Владимир Путин заявил, что его страна обратится в Совбез ООН с просьбой отправить миротворцев для патрулирования линии разграничения между украинскими войсками и российскими наемниками. США заявили, что подобная миротворческая сила была бы способна защитить украинцев любого этнического происхождения и помочь восстановить государственный суверенитет Украины.
"Любая подобная миротворческая сила должна получить широкий мандат для обеспечения мира и безопасности по всей оккупированной территории Украины", - заявила пресс-секретарь Государственного департамента США Гедер Науерт.
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Помнится, в прошлом (емнип) году вице-спикер парламента женщина-Сироїд нехило так всколыхнула наше болотце заявлением о том, что неплохо бы передать Раде контроль над силовиками.
Да, той самой раде, где нюхают за столбом, сидят на кортах, смотрят порнушку, запускают дроны, куда приносят раскладушки в цветочек, где хватают премьера за яйца и уносят с трибуны, где показывают факи и бьют друг другу морды, где Йуля на метле.
Воу, яка запальна чіка, подумала я тогда про женщину-Сироїд и не ошиблась.
Чика с тех пор не переставала радовать нас заявлениями различной степени экстравагантности и припездонии, успела засветиться в видео из секты "Возрождение" и даже возлечь в трагической позе во имя партийного сагиба на ступенях АП.
Лежала, правда, недолго - быстро унесли.
Вчера хорошо отдохнувшая женщина-Сироїд, задорно блестя окулярами, сообщила о том, что применение ВСУ на Донбассе является неконституционным.
О@уели даже однопартийцы.
Интересно, что она скажет дальше.
Олена Монова
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