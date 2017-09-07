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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Госдепартамент США (667) миротворцы (401) ООН (2193) США (13357)

 Миротворческие силы ООН должны быть размещены на всей оккупированной территории Украины, - Госдеп США

миротворцы каски голубые

США с осторожностью приветствуют предложение России отправить миротворцев ООН в Восточную Украину, но настаивают, что миротворческие силы должны быть размещены на всей территории пострадавшей от войны в Восточной Украине, а не только на линии соприкосновения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

Отправка сил ООН в Украину "стоит рассмотрения", заявили в Госдепе на следующий день после того, как президент России Владимир Путин заявил, что его страна обратится в Совбез ООН с просьбой отправить миротворцев для патрулирования линии разграничения между украинскими войсками и российскими наемниками. США заявили, что подобная миротворческая сила была бы способна защитить украинцев любого этнического происхождения и помочь восстановить государственный суверенитет Украины.

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"Любая подобная миротворческая сила должна получить широкий мандат для обеспечения мира и безопасности по всей оккупированной территории Украины", - заявила пресс-секретарь Государственного департамента США Гедер Науерт.
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На всій окупованій території і в Криму теж!!!!!
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там орки уже в трауре, ведь Трамп не пригласил ботоксного на разговор о реорганизации ООН. Так что вето в скором времени будет не гуд для них.
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Так должно быть. Но очень интересует состав миротворческих сил.
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Хватает тех, кто еле успел уволиться и заблудиться и сейчас работает над восстановлением родючести чернозема.
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с осторожностью приветствуют предложение России - ха-ха!!!!
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Что мы получим в результате?Замороженный конфликт на десятки лет,с Кацапии снимут санкции,Барыга начнет торговать с Лугандоном,перспектива офигительная.
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кондитер все равно при любых раскладах будет торговать хоть с чертом. Это уже не исправить и не вылечить.
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если по правилам хуйла, то сша наложит вето, если по правилам сша - хуйло наложит вето. короче, миротворцев в ближайшее время не будет.
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А что твкое сейчас Хуйло и каков его вес чтоб правила диктовать? Хуйло что ли санкции накладывает и макает в дерьмо остальных??
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Судячи з вищесказаного Госдеп не проти лінії розмежування... Та хоче ще й на окупованій території України "голубі каски" побачити. Але ж, вибачте, в Україні тільки Крим окупований. А в Донбасі тільки окремі райони є. Так і називаються ОРДЛО...
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Так, щоб ця территорія зосталася окупованою навіки вічно та щоб чоколядна барига і далі торгувала спокійно з расєєй та лднр
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Алёша Ступин как всегда зачётно проиллюстрировал данные опроса о том, что половина роциян боится встретить украинцев в темное время суток:

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"на всей окупированной территории" да хрен там рашка вывела за скобки всех соглашений Крым, он нигде ни в каких переговорах не фигурирует. С такой формулировкой примут значит размен Крыма на лугандон.
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Раскатал губу. Ща Путя скажет, что миротворцы ООН должны быть на всей территории Украины, причём как минимум от Николаева до Одессы - расейские.
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На всей, значит и в Крыму. Иначе это подыгрывание рашке.
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ця різниця в підходах) США і кацапії - показує, хто в світі має сучасні погляди в світовій політиці!
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Військові з Молдови приїхали на навчання в Україну всупереч проросійському президенту: фото http://24tv.ua/viyskovi_z_moldovi_priyihali_na_navchannya_v_ukrayinu_vsuperech_prorosiyskomu_prezidentu_foto_n861402
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Бельгийский заяц, иди нахер со своим путей и закатывай ему губу. То что хочет хуйло это проблемы хуйла, а Украина должна полностью восстановить территориальною целостность страны как это было в 2013.
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мда, Госдеп обсуждает предложение ботокса, а здесь как всегда анатомию Порошенко. Вы хоть читали, что именно Украина явилась инициатором этой мисии
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Всё верно. Нельзя ни в коем случае соглашаться на дешёвую замануху кремля по вводу миротворческого контингента ООН строго на территории линии разграничения. Фактически это будет Приднестровье 2.0. И хрен потом их выгонишь всех тех орков оттуда, кроме как наземной военной операцией. Либо миротворцы ООН заходят от позиций ВСУ до границы ростовской области, либо путин, песков, захарова и прочая ватная шобла идёт лесом со своими предложениями.
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Ну, если не нужен мир в Украине, так и надо поступить. В этом и цель Порошенко и США, чтобы было так, как сейчас - не мир и не война. Порошенко надо, чтобы сохранить власть, для дальнейшего грабежа, а США надо, чтобы сохранить санкции против РФ.
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Да-да-да.... на всей оккупированной территории, и что бы негры в голубых касках кацапам через границу фак показывали!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Вот это будет зрелище!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Вот долбаные пиндосы.....опять Хуйлу Всю малину наломали!
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Бред. Это как в оккупированную немцами Францию ввести также и американские(или английские)войска. Чтобы всем скучно не было и заодно армии подкормить.Только почему-то во Франции боевые действия активизировали до законной победы ,немцев выгнали (совместно с союзниками) и рулят только Французы
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Почему обязательно американские и английские? Есть много дургих стран.
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ну приедут китайцы, бразильцы и мексиканцы
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Пробила очередное дно Миротворческие силы ООН должны быть размещены на всей оккупированной территории Украины, - Госдеп США - Цензор.НЕТ 3589

Миротворческие силы ООН должны быть размещены на всей оккупированной территории Украины, - Госдеп США - Цензор.НЕТ 6715

Помнится, в прошлом (емнип) году вице-спикер парламента женщина-Сироїд нехило так всколыхнула наше болотце заявлением о том, что неплохо бы передать Раде контроль над силовиками.
Да, той самой раде, где нюхают за столбом, сидят на кортах, смотрят порнушку, запускают дроны, куда приносят раскладушки в цветочек, где хватают премьера за яйца и уносят с трибуны, где показывают факи и бьют друг другу морды, где Йуля на метле.

Воу, яка запальна чіка, подумала я тогда про женщину-Сироїд и не ошиблась.

Чика с тех пор не переставала радовать нас заявлениями различной степени экстравагантности и припездонии, успела засветиться в видео из секты "Возрождение" и даже возлечь в трагической позе во имя партийного сагиба на ступенях АП.
Лежала, правда, недолго - быстро унесли.
Вчера хорошо отдохнувшая женщина-Сироїд, задорно блестя окулярами, сообщила о том, что применение ВСУ на Донбассе является неконституционным.
О@уели даже однопартийцы.
Интересно, что она скажет дальше.

Олена Монова
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