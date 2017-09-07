 Полторак - разведчикам: Ваша работа является залогом нашей победы над агрессором

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал министр обороны Степан Полторак.
"Уважаемые военнослужащие, работники и ветераны военной разведки! Примите искренние, сердечные поздравления по случаю профессионального праздника - Дня военной разведки!
Разведчики являются авангардом Вооруженных Сил Украины, которые не раз доказывали, что преданные военной присяге, украинскому народу и Украине. Высокий профессионализм и выдержка воинов-разведчиков позволяют им выполнять самые сложные и самые ответственные задания, даже в такое нелегкое для нашего государства время в условиях агрессии РФ", - написал он.
Полторак отметил, что разведданные и информация, которые они получают, являются одними из ключевых компонентов ведения боевых действий и залогом нашей Победы над агрессором. И хотя работа разведчиков незаметна для большинства людей, но крайне необходима.
Также он добавил, что в ходе проведения антитеррористической операции военная разведка стала примером самоотверженности и самопожертвования ради Родины: "С болью в сердце вспоминаем разведчиков, которые положили свою жизнь за независимость и территориальную целостность Украины, своих жен и детей, родителей и друзей".
"Выражаю глубокое уважение ветеранам военной разведки за их боевой и трудовой опыт, значительный вклад в военно-патриотическое воспитание молодежи. Я желаю всему личному составу, ветеранам и вашим семьям крепкого здоровья, достатка и благополучия! Убежден, что вы и впредь будете примером высокого профессионализма и патриотизма.
Слава военной разведке! Слава Украине!", - подытожил министр обороны.
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Зі святом вас!
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