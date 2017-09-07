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 Политика Украины
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Все про:Минобороны (5334) поздравление (665) разведка (1875) Полторак (938)

 Полторак - разведчикам: Ваша работа является залогом нашей победы над агрессором

разведка

Министр обороны Украины Степан Полторак поздравил разведчиков ВСУ с профессиональным праздником.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал министр обороны Степан Полторак.

"Уважаемые военнослужащие, работники и ветераны военной разведки! Примите искренние, сердечные поздравления по случаю профессионального праздника - Дня военной разведки!

Разведчики являются авангардом Вооруженных Сил Украины, которые не раз доказывали, что преданные военной присяге, украинскому народу и Украине. Высокий профессионализм и выдержка воинов-разведчиков позволяют им выполнять самые сложные и самые ответственные задания, даже в такое нелегкое для нашего государства время в условиях агрессии РФ", - написал он.

Полторак отметил, что разведданные и информация, которые они получают, являются одними из ключевых компонентов ведения боевых действий и залогом нашей Победы над агрессором. И хотя работа разведчиков незаметна для большинства людей, но крайне необходима.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Турчинов поздравил военную разведку с профессиональным праздником: Ваши действия на всех участках фронта и в тылу врага, патриотизм, смелость и самоотверженность стали легендами

Также он добавил, что в ходе проведения антитеррористической операции военная разведка стала примером самоотверженности и самопожертвования ради Родины: "С болью в сердце вспоминаем разведчиков, которые положили свою жизнь за независимость и территориальную целостность Украины, своих жен и детей, родителей и друзей".

"Выражаю глубокое уважение ветеранам военной разведки за их боевой и трудовой опыт, значительный вклад в военно-патриотическое воспитание молодежи. Я желаю всему личному составу, ветеранам и вашим семьям крепкого здоровья, достатка и благополучия! Убежден, что вы и впредь будете примером высокого профессионализма и патриотизма.

Слава военной разведке! Слава Украине!", - подытожил министр обороны.


Полторак - разведчикам: Ваша работа является залогом нашей победы над агрессором 01
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Поллитрак,а разве разведка не сообщала о кацапских войсках окружавших Иловайск?
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Как сказал генерал-майор Никитенко, нам не победить РФ, потому что это сильнейший противник. Руки в гору, жопу в низ, сдаемся, "это сильная и могучая держава". Нафига Украине разведчики?
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