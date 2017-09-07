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 Политика Украины
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Все про:Германия (2952) Донбасс (15984) Евросоюз (12121) Габриэль (53)

 Европа должна помочь Украине восстановить Донбасс, - глава МИД Германии

габриэль

В случае установления длительного перемирия на Донбассе Европа должна будет помочь с восстановлением Восточной Украины, считает министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль.

Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль (Sigmar Gabriel) убежден, что Европа должна будет помочь Украине восстановить Донбасс. Об этом чиновник заявил в своей речи во время открытия в Берлине конференции "Как сделать контроль за обычными вооружениями применимым в XXI веке", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.COM

По мнению главы немецкого внешнеполитического ведомства, такая помощь возможна в случае установки на Донбассе длительного перемирия. Габриэль отметил, что Европа могла бы помочь, в частности, в восстановлении систем водоснабжения и водоотведения, передает информагентство dpa.

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Выступая на конференции, немецкий чиновник предостерег от развертывания новой гонки вооружений. "Вместо мирного сосуществования, грозит опасность новой гонки вооружений", - сказал Габриель. "Мы движемся к новому витку гонки вооружений", - приводит его слова сайт МИД ФРГ.

В отличие от предыдущей эпохи, когда такая гонка вооружений имела место между "Россией и НАТО", на этот раз спираль вооружается может охватить весь мир, предостерегает Габриель. "Везде, куда ни взглянешь, говорят о наращивании вооружений - в Китае, в Индии, в Тихоокеанском регионе, в Америке, в частях Африки", - подчеркнул немецкий министр, которого цитирует информагентство Reuters.

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кацяпів допоможіть викинути з Домбасу) і Криму, а там подивимося !
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Это да, но может все таки потрусить педерашку? А ни чего, что именно из-за педерашки война и разруха?
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Если произойдёт чудо и Немытую выдавят с Донбасса, то восстановление должно происходить за её счёт.
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Донбасс сначала надо освободить от Кацапии.
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Пусть даунбасяне сами востанавливают свой Донбасс. Войну затеяли, сами пусть и отстраивают. А то видите ли кричали "Хватит кормить нахлебников из Европы!"
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Дужжже, дужжже хочу відновлювати ЛуганДон за німецькі гроші... Можу ще одну "Стіну" збудувати....
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не не так... Европа должна помочь рашке восстановить Донбасс... советами, например...
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Надо просто понять что все что вякает эта консерва - так или иначе на руку рашке и не принимать блеяние этой консервы всеръез
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Донбасс должен быть восстановлен!!! Несмотря на трудности в рассейском бюджете.
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Конечно возмутительно что немцы так ставят вопрос ...Почему УКраина должна восстанавливать Донбасс, если его разрушила рашка ? А вот почему : потому что внедрённый рашкой в апреле 14-го года в Украину резидент так, и не объявил войну войной, рашку -агрессором, не ввел Военное пОложение и не выполнил стандартных мер , соответствующих состоянию войны : прерывание с рашкой дипломатических отношений, прекращение торговли.... Поэтому у немцев ( и остальных стран) есть - увы - основания так писать. А у плохого президента есть основания считаться хорошим резидентом рашки.
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На этом "восстановлении" обоими сторонами будут заработаны сотни миллиардов. А Украина? А Украина им, как таковая, до фени....
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Так быть может вы скоты и придумали никчемные минские, чтобы привести к сложившейся ситуации, а затем взять этот регион как свою колонию? Избавь боже от таких помогателей-прихлебателей....
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Вони вже марять про мир та припинення вогню!!! Невже там ліше самисеньки ідійоти???... жодного дня небуло без стрелянини а воно якщо.... тиша.... бла бла бла.... накуя нам ваше бла бла бла???!!! ПІДЕРАЦІЮ ТРЕБА ПРИДУШИТИ ТА ЗВІЛЬНИТИ Донецьк та Луганськ, потім братися за Крим!!! А там вже буде видно.
Бачь як деякі лягають під путлерашку... готові надати гроші щоб навести лад після рашистів!!! З чогоб це??? Невже усіх Німців роснафта може взяти на роботу??? :/
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЕвропа должна помочь Украине восстановить Донбасс, - глава МИД Германии
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