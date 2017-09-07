 Европа должна помочь Украине восстановить Донбасс, - глава МИД Германии

Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль (Sigmar Gabriel) убежден, что Европа должна будет помочь Украине восстановить Донбасс. Об этом чиновник заявил в своей речи во время открытия в Берлине конференции "Как сделать контроль за обычными вооружениями применимым в XXI веке", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.COM
По мнению главы немецкого внешнеполитического ведомства, такая помощь возможна в случае установки на Донбассе длительного перемирия. Габриэль отметил, что Европа могла бы помочь, в частности, в восстановлении систем водоснабжения и водоотведения, передает информагентство dpa.
Выступая на конференции, немецкий чиновник предостерег от развертывания новой гонки вооружений. "Вместо мирного сосуществования, грозит опасность новой гонки вооружений", - сказал Габриель. "Мы движемся к новому витку гонки вооружений", - приводит его слова сайт МИД ФРГ.
В отличие от предыдущей эпохи, когда такая гонка вооружений имела место между "Россией и НАТО", на этот раз спираль вооружается может охватить весь мир, предостерегает Габриель. "Везде, куда ни взглянешь, говорят о наращивании вооружений - в Китае, в Индии, в Тихоокеанском регионе, в Америке, в частях Африки", - подчеркнул немецкий министр, которого цитирует информагентство Reuters.
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Человек Шрёдерав правительстве Меркель
Габриэль заниматься политикой на региональном уровне, постепенно поднимаясь по карьерной лестнице. В 1990-е годы его протежировал премьер-министр Нижней Саксонии Герхард Шрёдер (Gerhard Schröder).
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Бачь як деякі лягають під путлерашку... готові надати гроші щоб навести лад після рашистів!!! З чогоб це??? Невже усіх Німців роснафта може взяти на роботу??? :/
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