 Турчинов поздравил военную разведку с профессиональным праздником: Ваши действия на всех участках фронта и в тылу врага, патриотизм, смелость и самоотверженность стали легендами

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СНБО.
"Уважаемые воины-разведчики! Искренне поздравляю вас с профессиональным праздником! Пехотинцы, десантники, танкисты, летчики... Они - на передовой, в эпицентре боевых действий, их лица - на первых полосах газет и в телеэкранах. Но есть люди, для которых героизм - ежедневная работа, это вы, - разведчики. Полученная благодаря вам информация является основным источником принятия решений во всех сферах национальной безопасности и обороны. Ваши профессиональные действия на всех участках фронта и в тылу врага, патриотизм, мужество, смелость и самоотверженность стали легендами. Вечная память героям-разведчикам, которые погибли, защищая независимость и территориальную целостность Украины! Военная разведка наводит ужас на оккупантов, и от этого ужаса все свои проблемы и трудности противник связывает с вашими действиями. Это настоящее признание! Всегда возвращайтесь с заданий победителями! Пусть Господь хранит вас, ваши семьи и нашу страну! С праздником!", - обратился Турчинов к разведчикам.
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