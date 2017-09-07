 "Разведчики - это элита нации и ВСУ", - Порошенко поздравил военную разведку с профессиональным праздником

Соответствующее поздравление Порошенко опубликовал на своей странице в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
"Разведчики - это элита нации и элита Вооруженных Сил Украины. Приветствую вас, воины, с профессиональным праздником!", - обратился Порошенко.
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Шоколадка, видимо, утренних таблеток не принял, баран!
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Да кому ты сдался, гениалиссимус? )))))))))))
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Смерть рашистам!!!
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Ранее в среду Игорь Додон, известный пророссийской позицией, заявил, что приостанавливает действие постановления правительства о направлении военного контингента на учения как таковые,...
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http://ua24ua.net/chto_skazal_bi_narodu_prezident_poroshenko_bud_on_chesten/
"......
Уважаемые депутаты, вы были бесценными помощниками на моем пути. К счастью, многие из вас с понимаем отнеслись к моей беде - безмерной любви к деньгам - и были готовы отдавать голоса за нужные мне законопроекты, в обмен на определенные льготы, предоставленные вам, как моим верным подельникам.
Вместе мы добились потрясающего результата. Нет теперь в Украине больших патриотов, чем я и вы. Я - единственный украинец, который с полным правом может сказать - Украина - это моя страна. Потому что все в этой стране принадлежит мне. И лучшие из вас могут добавить: «Украина - это и наша страна тоже» - и будут правы. Ведь и вам, по праву, принадлежат теперь богатства Украины.
И вот вам моя программа на ближайшие два года. Надо держаться за власть любой ценой. Я на своем личном опыте знаю, как это нелегко. Знаю, как тяжело чувствовать себя ненавидимым целым народом. Понимаю, как трудно каждый день думать одно, а по телевизору говорить совершенно другое. Но, уважаемые депутаты, а я обращаюсь только к уважаемым мной, к тем, кто не читая поддерживает нужные мне законопроекты - нужно держаться! Второго такого шанса нам украинский народ не предоставит.
Помните, что враг не дремлет. Они выбивают из наших рядов самых лучших. У меня уже отобрали Гонтареву и Насирова, и ваши ряды под натиском прокуратуры и НАБУ редеют. Но стоит нам продержаться еще два года и в этой стране не останется никого, кроме нас - хозяев Украины, и украинского народа-голодранца. Поэтому наша главная задача - не допустить досрочных выборов.
А сейчас встаньте, и аплодируйте мне. Долго и преданно. Ведь кроме жажды наживы я люблю еще и славу. Спасибо вам за понимание моих маленьких слабостей."
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