EN|RU|UK
Темы дня: Шуфрич-младший сбил человека ДТП с Дыминским Годовщина Иловайской трагедии Стрельба на Зоологической Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко
 Политика Украины
  1218  25
Все про:контрразведка (54) поздравление (665) Порошенко (13714) разведка (1875)

 "Разведчики - это элита нации и ВСУ", - Порошенко поздравил военную разведку с профессиональным праздником

разведка

Президент Украины Петр Порошенко поздравил украинских разведчиков с профессиональным праздником.

Соответствующее поздравление Порошенко опубликовал на своей странице в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Разведчики - это элита нации и элита Вооруженных Сил Украины. Приветствую вас, воины, с профессиональным праздником!", - обратился Порошенко.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Очередное достижение украинского аса", - Порошенко поздравил полковника Оксанченко с победой на авиашоу в Чехии. ФОТО

 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
А вот пороха элитой назвать не могу;барыга ,наперсточник это его стихия
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
ну так Наверху собираются сливки. И пена тоже.
 показать весь комментарий
Ответить
 
"ЭЛИТА НАЦИИ"???
Шоколадка, видимо, утренних таблеток не принял, баран!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Вот же он мудак - о тебе он даже и не слышал...
Да кому ты сдался, гениалиссимус? )))))))))))
 показать весь комментарий
Ответить
 
в каком ресторане сегодня гуляет "разведка"???
 показать весь комментарий
Ответить
 
Вічна слава і вічна пам"ять загиблим розвідникам України.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Военные из Молдовы отправились на учения в Украину вопреки несогласию президента

Ранее в среду Игорь Додон, известный пророссийской позицией, заявил, что приостанавливает действие постановления правительства о направлении военного контингента на учения как таковые,...
"Разведчики - это элита нации и ВСУ", - Порошенко поздравил военную разведку с профессиональным праздником - Цензор.НЕТ 578
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Праздники разные, а поздравления от барыги как под копирку.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
а спросите у порошенки, ПОЧЕМУ до сих пор(!) не назачен Глава службы вешней разведки Украины?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Что сказал бы народу Порошенко, будь он честен
http://ua24ua.net/chto_skazal_bi_narodu_prezident_poroshenko_bud_on_chesten/
"......
Уважаемые депутаты, вы были бесценными помощниками на моем пути. К счастью, многие из вас с понимаем отнеслись к моей беде - безмерной любви к деньгам - и были готовы отдавать голоса за нужные мне законопроекты, в обмен на определенные льготы, предоставленные вам, как моим верным подельникам.
Вместе мы добились потрясающего результата. Нет теперь в Украине больших патриотов, чем я и вы. Я - единственный украинец, который с полным правом может сказать - Украина - это моя страна. Потому что все в этой стране принадлежит мне. И лучшие из вас могут добавить: «Украина - это и наша страна тоже» - и будут правы. Ведь и вам, по праву, принадлежат теперь богатства Украины.
И вот вам моя программа на ближайшие два года. Надо держаться за власть любой ценой. Я на своем личном опыте знаю, как это нелегко. Знаю, как тяжело чувствовать себя ненавидимым целым народом. Понимаю, как трудно каждый день думать одно, а по телевизору говорить совершенно другое. Но, уважаемые депутаты, а я обращаюсь только к уважаемым мной, к тем, кто не читая поддерживает нужные мне законопроекты - нужно держаться! Второго такого шанса нам украинский народ не предоставит.
Помните, что враг не дремлет. Они выбивают из наших рядов самых лучших. У меня уже отобрали Гонтареву и Насирова, и ваши ряды под натиском прокуратуры и НАБУ редеют. Но стоит нам продержаться еще два года и в этой стране не останется никого, кроме нас - хозяев Украины, и украинского народа-голодранца. Поэтому наша главная задача - не допустить досрочных выборов.
А сейчас встаньте, и аплодируйте мне. Долго и преданно. Ведь кроме жажды наживы я люблю еще и славу. Спасибо вам за понимание моих маленьких слабостей."
 показать весь комментарий
Ответить
комментарий отмечен как спам  
 
Всегда с удовольствием читаю разведдонесения на Цензоре.
 показать весь комментарий
Ответить
 
в стране,живущей не по роману 1984, элита нации - это врачи, интеллигенция, люди ,которые занимаются умственным трудом. но... в перевернутом обществе все не так. олигархат опирается на силовиков и во всю их славит. ничего плохого не хочу сказать о всу, но они не элита нации в здоровом обществе
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
с празником, разведчики! Родине вы нужны умные, живые и здоровые, удачи вам и везения
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
С праздником разведка,за Ваш универсальный ум,за Ваше умение быть мужественным,когда страшно.Здоровья,удачи...
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Разведчики - это элита нации и ВСУ", - Порошенко поздравил военную разведку с профессиональным праздником
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти