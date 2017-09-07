 За полгода зафиксировано 480 случаев препятствования передвижению миссии ОБСЕ на Донбассе, - Апакан

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ОБСЕ.
В частности, он отметил, что свобода передвижения для миссии имеет важное значение для выполнения тех задач, которые определены в мандате СММ, а также важна для поддержания процесса воплощения сторонами Минских соглашений.
"Ограничения и препятствия подрывают усилия, направленные на содействие (утверждение) миру, стабильности и безопасности в Украине", - подчеркнул Апакан.
При этом он отметил тематический отчет СММ, в котором сказано, что в первой половине 2017 года наблюдатели сталкивались с проблемой ограничений и препятствий в 480 случаях.
В отчете подчеркивается, что 75% ограничений произошли на территориях Донбасса, которые являются оккупированными.
Апакан особо отметил насильственный характер многих таких ограничений и препятствий. В первые шесть месяцев 2017 года было зафиксировано 13 инцидентов, сопровождавшихся насильственными действиями, и все из них произошли на территориях, которые не контролируются правительством Украины. Например, в 2016 году в период с июля по декабрь был зафиксирован только один такой инцидент.
"Насилие и угрозы насилия должны прекратиться", - отметил Апакан.
Он напомнил, что один из таких серьезных инцидентов, который произошел 23 апреля 2017 года, привел к трагической гибели члена патруля СММ в результате взрыва, уничтожил автомобиль миссии.
"Наземные мины и боеприпасы, которые не взорвались, необходимо устранить, оградить или обозначить. Они представляют повседневную угрозу наблюдателям СММ и фактически постоянному миру", - заявил Апакан.
Напомним, 23 апреля в районе населенного пункта Пришиб Луганской области, контролируемого боевиками, подорвался на мине патрульный автомобиль мониторинговой миссии ОБСЕ. Погиб один сотрудник миссии, гражданин США. Еще двое, граждане Чехии и Германии, получили ранения. Государственный департамент США заявил, что не собирается оставлять безнаказанной гибель американского гражданина, и назвал трагедию "непростительной ".
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