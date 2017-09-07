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 Киевские новости, Общество
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Все про:КГГА (2029) Киев (18081) перерасчет (8) коммунальные услуги (279) Пантелеев (22)

 Киевлянам пересчитали платежки за некачественно предоставленные услуги. Общая сумма - 4,72 млн грн

жкх

Коммунальными управляющими компаниями, осуществляющими предоставление услуг по содержанию домов и придомовых территорий, произведен перерасчет за предоставленные и некачественно предоставленные отдельные услуги. Общая сумма перерасчета, отраженная в квитанциях, которые люди получат в сентябре, составляет 4,72 млн грн.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Кабмина, об этом сообщил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев.

"Мы провели анализ обращений людей по качеству работы коммунальных жилищно-эксплуатационных участков (ЖЭКов). Там, где подтвердились факты непредоставления или некачественного предоставления отдельных услуг - сделали перерасчет. Так, ряд перерасчетов сделали из-за неудовлетворительного обслуживания лифтов, систем диспетчеризации, домовентиляционных каналов, внутридомовых систем, неубранные придомовые территории и лестничные клетки, отсутствие освещения мест общего пользования, невыполнение полива дворов, клумб и газонов и т.д. ", - сказал Пантелеев.

Всего, как сообщил заместитель председателя КГГА, полмиллиона тысяч квартир получили перерасчет после подтверждения факта нарушения инспекторами Управления самоуправляющегося контроля (Жилищно-коммунальной инспекцией).

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"Мы должны обеспечить защиту интересов потребителей и справедливость начислений. Там, где люди не получили надлежащей работы ЖЭУ - должны быть корректировки оплаты", - подчеркнул он.
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В Киеве, кроме электроэнергии и Интернета все услуги некачественные. Нужна система на по лишению лицензии таких фирм.
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везет вам, а я уже несколько лет воюю с облэнерго...
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Алі, в Києві електроенергія не у всіх районах якісна - в центрі може бути і 160 замість 220!!!
а інтернет якісний - це оптика, але його дають лічені фірми
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вот до нашего села оптика добралась... растягивают сеть, вот жду подключения.
А вот с эл.энергией беда. 140-260В. 200-220 только ночью.
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головне щоби оптика була заведена в хату, а не на свіч), а потім езернет))
а з електрикою - це просто катастрофа, адже вся ваша побутова техніка може накритися!
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не, какие свичи в частном секторе - в кожну хату
Говорю же уже несколько лет воюю. По максиму запитал через стабилизаторы, но они не всегда справляются. Не могу например иметь электродуховку. Да и когда напряжение начинает скакать, в стабилизаторе просто срабатывает защита - сильно напрягает.
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На каждого по 2 гривны. Спасибо, попутчик революции
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Не дрейф! Може ще і доживеш до заводів робітникам та фабрик селянам. Якщо пощастить- то навіть суди трійок побачиш.
Революціонер.
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"невыполнение полива дворов, клумб и газонов"____________рыдаю...
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це "системний" підхід))), не якісними визнані послуги на незначну суму, яку навіть згадувати соромно!
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думаю это лучше, чем ничего. Посчитайте, что это подарок для ОСББ - что-то можно будет по дому сделать.
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Цензор.НЕТНовостиКиевские новостиКиевлянам пересчитали платежки за некачественно предоставленные услуги. Общая сумма - 4,72 млн грн
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