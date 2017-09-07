 Киевлянам пересчитали платежки за некачественно предоставленные услуги. Общая сумма - 4,72 млн грн

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Кабмина, об этом сообщил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев.
"Мы провели анализ обращений людей по качеству работы коммунальных жилищно-эксплуатационных участков (ЖЭКов). Там, где подтвердились факты непредоставления или некачественного предоставления отдельных услуг - сделали перерасчет. Так, ряд перерасчетов сделали из-за неудовлетворительного обслуживания лифтов, систем диспетчеризации, домовентиляционных каналов, внутридомовых систем, неубранные придомовые территории и лестничные клетки, отсутствие освещения мест общего пользования, невыполнение полива дворов, клумб и газонов и т.д. ", - сказал Пантелеев.
Всего, как сообщил заместитель председателя КГГА, полмиллиона тысяч квартир получили перерасчет после подтверждения факта нарушения инспекторами Управления самоуправляющегося контроля (Жилищно-коммунальной инспекцией).
"Мы должны обеспечить защиту интересов потребителей и справедливость начислений. Там, где люди не получили надлежащей работы ЖЭУ - должны быть корректировки оплаты", - подчеркнул он.
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а інтернет якісний - це оптика, але його дають лічені фірми
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А вот с эл.энергией беда. 140-260В. 200-220 только ночью.
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а з електрикою - це просто катастрофа, адже вся ваша побутова техніка може накритися!
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Говорю же уже несколько лет воюю. По максиму запитал через стабилизаторы, но они не всегда справляются. Не могу например иметь электродуховку. Да и когда напряжение начинает скакать, в стабилизаторе просто срабатывает защита - сильно напрягает.
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Революціонер.
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