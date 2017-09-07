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Все про:Госпотребстандарт (26) дети (3353) отравление (872) Ривненщина (688) школа (1816)

 16 учеников отравились в гимназии Ривненской области, - Госпотребслужба

отравление

В Ривненской области из-за несоблюдения санитарных норм произошло массовое отравление школьников.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Госпотребслужбы.

"Из-за вспышки заболевания острой кишечной инфекцией пострадало 16 учеников первых классов учебно-воспитательного комплекса "общеобразовательной школа I в. - гимназия "с. Заречное, что на Ривненщине. В инфекционное отделение Заречненской центральной районной больницы с диагнозом "Пищевое отравление" были госпитализированы 14 учеников, двое детей от госпитализации отказались и лечатся амбулаторно", - сказано в сообщении.

Сообщается, что специалисты Госпотребслужбы обследовали пищеблок учреждения и установили ряд нарушений санитарного законодательства и законодательства о безопасности, а также отдельные показатели качества пищевых продуктов, которые вероятно и обусловили возникновение вспышки. В частности, в пищеблоке не было достаточного количества холодильного и морозильного оборудования и отсутствуют термометры для контроля температурного режима; не соблюдается "товарное соседство" при хранении пищевых продуктов, которые быстро портятся; нарушаются требования обработки яиц; моечные ванны в мясном цехе не подключены к канализационной сети, а часть разрабатываемого инвентаря требует замены и обновления маркировки; в заведении недостаточно стеллажей для хранения кухонной посуды и отсутствуют контейнеры для хранения овощей; с нарушением ведется журнал бракеража готовой продукции; недостаточное количество инвентаря для уборки и тому подобное.

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Отмечается, что для проведения соответствующих лабораторных исследований отобраны смывы с объектов окружающей среды, проб пищевых продуктов, воды, обследованы работники пищеблока. Противоэпидемические мероприятия и лабораторные исследования продолжаются.

"06.09.2017 года проведено заседание комиссии техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Заречненской райгосадминистрации по организации и проведению необходимых противоэпидемических мероприятий. Функционирование пищеблока учебного заведения временно приостановлено до устранения всех выявленных недостатков", - сказано в сообщении.

Ситуация находится на контроле Главного управления Держпродспоживслужбы в Ровенской области.
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Хороший початок навчального року. То тисячі тон нафти зіпсувалось,то дітей кормлять зіпсованою їжею ...Чиновники знають як псувати і кому спихати...
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ЭЭЭйййй.....какие чиновники? Какие ваши доказательства? Никого же не накажут
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ТОМУ: ОТРУЄННЯ ЗА ОТРУЄННЯМИ БО БЕЗВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ. НІЯКОГО ПІДПРИЄМЦЯ НЕ ЗАСУДИЛИ ,О ЗАКРИЛИ ФІРМУ ПОЖИТТЕВО, ТАК ЯК В СВІТІ РОБЛЯТЬ . А В НАС ВИКУПИТСЯ І ТРОЯТЬ ДАЛІ НАРОД БЕЗНАКАЗАНИЙ ,АБО ДАВАТИ ВЕЛИКІ ШТРАФИ ,ЩОБ ПЛАТИВ ПОВІЧНО . ТОДІ БУДУТЬ МОЗГИ ВКЛЮЧАТИ В КОГО БРАТИ ЗАКУПКИ, ТАК ЯК З КОНСЕРВАМИ ВАЄННИХ СПИСАЛИ І ТИХО . І ЗНОВУ ЗАКУПКА ПРОДОВЖУЄТЬСЯ ОТАКА шарашкіна контора ,БЕЗВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ НАРОБИЛИ ФІРМ а відповідальність нуль....
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Реформаторы недоделанные,ведь вопросов питания даже не коснулись.В Китае за такое вся смена на заводе к стенке пошла,когда детским питанием дети отравились.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествия16 учеников отравились в гимназии Ривненской области, - Госпотребслужба
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