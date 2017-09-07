 16 учеников отравились в гимназии Ривненской области, - Госпотребслужба

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Госпотребслужбы.
"Из-за вспышки заболевания острой кишечной инфекцией пострадало 16 учеников первых классов учебно-воспитательного комплекса "общеобразовательной школа I в. - гимназия "с. Заречное, что на Ривненщине. В инфекционное отделение Заречненской центральной районной больницы с диагнозом "Пищевое отравление" были госпитализированы 14 учеников, двое детей от госпитализации отказались и лечатся амбулаторно", - сказано в сообщении.
Сообщается, что специалисты Госпотребслужбы обследовали пищеблок учреждения и установили ряд нарушений санитарного законодательства и законодательства о безопасности, а также отдельные показатели качества пищевых продуктов, которые вероятно и обусловили возникновение вспышки. В частности, в пищеблоке не было достаточного количества холодильного и морозильного оборудования и отсутствуют термометры для контроля температурного режима; не соблюдается "товарное соседство" при хранении пищевых продуктов, которые быстро портятся; нарушаются требования обработки яиц; моечные ванны в мясном цехе не подключены к канализационной сети, а часть разрабатываемого инвентаря требует замены и обновления маркировки; в заведении недостаточно стеллажей для хранения кухонной посуды и отсутствуют контейнеры для хранения овощей; с нарушением ведется журнал бракеража готовой продукции; недостаточное количество инвентаря для уборки и тому подобное.
Отмечается, что для проведения соответствующих лабораторных исследований отобраны смывы с объектов окружающей среды, проб пищевых продуктов, воды, обследованы работники пищеблока. Противоэпидемические мероприятия и лабораторные исследования продолжаются.
"06.09.2017 года проведено заседание комиссии техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Заречненской райгосадминистрации по организации и проведению необходимых противоэпидемических мероприятий. Функционирование пищеблока учебного заведения временно приостановлено до устранения всех выявленных недостатков", - сказано в сообщении.
Ситуация находится на контроле Главного управления Держпродспоживслужбы в Ровенской области.
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