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 За прошедшие сутки потерь среди украинских воинов нет. Террористы 34 раза открывали огонь по позициям ВСУ, - штаб

военные военнослужащие ато воины воин муравский

В конце минувшего дня, 6 сентября, основная активность российско-оккупационных группировок продолжала сохраняться на приморском направлении.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра АТО, опубликованном в Facebook.

Так, по данным штаба, после 18 часов боевики 5 раз из крупнокалиберных пулеметов, гранатометов и стрелкового оружия обстреливали позиции сил АТО на подступах к Водяного. Под огонь из этого же вооружения попали украинские опорные пункты вблизи Гнутово, Богдановки и Талаковки.

На донецком направлении вечером противник продолжил провокационные обстрелы укреплений украинских сил в окрестностях Зайцево. Также в конце суток боевики дважды били из гранатометов и стрелкового оружия по Авдеевской промзоне.

Читайте на "Цензор.НЕТ": С 28 августа зафиксировано только 3 случая применения крупнокалиберного вооружения на Донбассе, - ОБСЕ

На луганском направлении около 19 часов преступники выпустили 3 мины калибром 82 миллиметра вблизи Малинового.

"Всего за минувшие сутки незаконные вооруженные формирования 34 раза открывали огонь по позициям украинской армии. Из них 20 обстрелов характеризуются как неприцельные. Потерь среди наших военнослужащих нет", - сказано в сообщении.

Напомним, 5 сентября российские наемники 32 раза открывали огонь по позициям сил АТО.

За прошедшие сутки потерь среди украинских воинов нет. Террористы 34 раза открывали огонь по позициям ВСУ, - штаб 01




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там кацапи,які поводять себе як терористи.
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Росийские войска и наемники, немного местных маргиналов......не надо обобщать их словом террористы! Каждый день всем и везде должно быть точное напоминание кто с нами воюет а не какие-то виртуальные террористы в черных масках
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Відсутність втрат це безперечно гарна новина.
Але все одно якось неспокійно..
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-летний Олег Дынька, известный в сети под фамилией Цихерблок, подорвался на растяжке.
О гибели добровольца 1-й штурмовой роты «Правого сектора» написал его друг - активист Александр Лебедь в Фейсбуке.
По его словам, военный погиб ,подорвавшись на растяжке в районе Песок под Донецком.
После того, как запорожца не взяли в ВСУ, ушел воевать добровольцем, летом был награжден медалью «За оборону Авдеевки
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЗа прошедшие сутки потерь среди украинских воинов нет. Террористы 34 раза открывали огонь по позициям ВСУ, - штаб
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