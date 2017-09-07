 За прошедшие сутки потерь среди украинских воинов нет. Террористы 34 раза открывали огонь по позициям ВСУ, - штаб

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра АТО, опубликованном в Facebook.
Так, по данным штаба, после 18 часов боевики 5 раз из крупнокалиберных пулеметов, гранатометов и стрелкового оружия обстреливали позиции сил АТО на подступах к Водяного. Под огонь из этого же вооружения попали украинские опорные пункты вблизи Гнутово, Богдановки и Талаковки.
На донецком направлении вечером противник продолжил провокационные обстрелы укреплений украинских сил в окрестностях Зайцево. Также в конце суток боевики дважды били из гранатометов и стрелкового оружия по Авдеевской промзоне.
На луганском направлении около 19 часов преступники выпустили 3 мины калибром 82 миллиметра вблизи Малинового.
"Всего за минувшие сутки незаконные вооруженные формирования 34 раза открывали огонь по позициям украинской армии. Из них 20 обстрелов характеризуются как неприцельные. Потерь среди наших военнослужащих нет", - сказано в сообщении.
Напомним, 5 сентября российские наемники 32 раза открывали огонь по позициям сил АТО.
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Але все одно якось неспокійно..
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О гибели добровольца 1-й штурмовой роты «Правого сектора» написал его друг - активист Александр Лебедь в Фейсбуке.
По его словам, военный погиб ,подорвавшись на растяжке в районе Песок под Донецком.
После того, как запорожца не взяли в ВСУ, ушел воевать добровольцем, летом был награжден медалью «За оборону Авдеевки
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