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 Политика Украины
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 Решение о пропуске Саакашвили на территорию Украины будет принимать дежурный младший инспектор Погранслужбы, - замглавы службы Серватюк

саакашвили

Сможет ли бывший глава Одесской ОГА Михеил Саакашвили попасть на территорию Украины 10 сентября через пункт пропуска "Краковец" Львовской области, будет зависеть от решения младшего инспектора пограничной службы, который в этот день будет дежурить.

Такое заявление на заседании подкомитета Антикоррупционного комитета парламента сделал первый заместитель председателя Государственной пограничной службы Василий Серватюк, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на ТСН.

Он также пообещал лично приехать на границу этого дня, чтобы проследить за соблюдением порядка. Несколько народных депутатов раньше тоже объявили о намерении 10 сентября приехать в Краковец, чтобы встретить Саакашвили и обеспечить ему беспрепятственный въезд.

"Решение о пропуске или непропуске принимает младший инспектор пограничной службы. И одним из основных условий пропуска или непропуска - это документ, который дает право пересечения государственной границы. Если господин Михеил Саакашвили предоставит действительный документ, который дает право инспектору пограничной службы принять решение о пропуске, он будет пропущен, если он не предоставит, будет непропущен", - заявил Серватюк.

Также читайте: Запрета на въезд Саакашвили нет, это мифы и домыслы, - замглавы Госпогранслужбы Серватюк

Как сообщалось, 26 июля президент Украины Петр Порошенко своим указом лишил гражданства Украины экс-президента Грузии, экс-председателя Одесской областной государственной администрации Михеила Саакашвили.

Позже нардеп и внештатный советник министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил о том, что Генеральная прокуратура Грузии передала Украине факты, которые не были известны ей во время предоставления Михеилу Саакашвили украинского гражданства.

Сам политик в это время находился в США, позже он прибыл в Польшу по украинскому паспорту, затем отправился в Литву. Сейчас он находится в Дании.

16 августа М.Саакашвили анонсировал, что вернется на Украину 10 сентября через пункт пропуска "Краковец" (Львовская область).

Накануне главная прокуратура Грузии официально подтвердила информацию о том, что грузинская сторона вновь обратилась к Украине по вопросу задержания и экстрадиции М.Саакашвили.

Ранее в среду в Государственной пограничной службе Украины заявляли, что не имеют никаких поручений от правоохранительных органов о запрете въезда на территорию Украины М.Саакашвили.


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Нормально так, козёл отпущения на все случаи уже назначен. А Рафик Пєтя тут снова непричом и ниучом неувиноуват.
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То есть, если у него европейский паспорт, то его пропустят. Но в этом случае его лишили правильно гражданства.
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У него нет другого гражданства. Если бы было, то об этом бы уже трубили все придворные сми...
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С украинским паспортом не пропустят, его ликвидировали.
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Лишили незаконно гражданства, всем очевидно, а теперь ссылаемся на закон, про паспорта что то там толкаем, жесть!
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Тогда ему нужно доказать, что лишение гражданства было незаконным.
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читай регламент ЕСПЧ, там только нарушена-не нарушена конвенция, и всё, указы, приговоры и т.д. он не отменяет.
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Откуда у Вас такая информация? При правильной подаче зацепку найдут, а если нет, то найдет и другой суд.
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тю, ну как откуда, ну без сарказмов, посмотри устав, там все написано. А время, лет 5. В других случаях люди по незаконному приговору все равно сидят, а потом тратят ту компенсацию на лечение от туберкулеза, где то на таком уровне "эффективность".
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удар 3-4 установками Ураган с фугасными боезарядами по Банковой, примерно за полторы минуты будут реализованы всi рiшучi реформи. Пример можно видеть здесь, это где то половинный залп https://www.youtube.com/watch?v=yIS_EzFFSLY
Скорее всего он будет использовать политические рычаги давления, да и в суд особо не спешит, знает что потеря времени. Вот жеж, собственно, это шоу на границе один из рычагов.
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Ты "мусульманин", что теракт предлагаешь? А политические шоу до одного места. Итак еще предложения есть?
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Именно. Его паспорт недействителен и его просто отберут.
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почему не наказаны те, кто давал, если "правильно" лишили? а может они и сейчас ошибаются? где публичные извинения, расследования? это какая то х#йловская "политика" - хочу сегодня подписываю, завтра на все ложу и расстреливаю всех, кто тыкает носом в то, какой он идиот. репутация в 21 веке дорогого стоит.
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вероятно уже настолько все плохо, что уже все равно, вот и результат
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Ааааа, все свалили на несчастного исполнителя. На востоке в 2014-м что то не заметил такой прыти.
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Младший инспектор совсем скоро станет старшим!
Повезло парнишке)))
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Пункт пропуска работать не будет. Все инспектора "поболеют", отгулы-отпуска возьмут... Разве безбашенный какой, которому терять нечего, кроме формы... Станет старшим - не станет... Повезло парнишке или вляпался... Время покажет.
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Авжеж.Ось воно життя по-новому.А ви кажете диктатор.
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А когда Малхасян сменил фамилию на Новинский?
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Не исключаю, что и антиконституционное самоуправство по лишению гражданина Украины гражданстьва тоже свалят на "стрелочника".
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Младшего инспектора зовут, случайно, не Родион Киреев?
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Сначала пусть навестит Грузию . Оттуда легче будет попасть в Украину .
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Боюсь, что решение давно уже принято. И не ним.... Дааа......, судя по фоточке и картинкам ("фотожабам"), что здесь на Цензоре, не любит Бутусов Саакашвили.)) Точно так же, как и Тимошенко. Интересно, когда-нибудь мы увидим здесь "фотожабу" на Яйценюха?)))) И прочитаем ли злобную, "разоблачающую" статейку о нем- такую, каких о Саакашвили и Тимошенко- здесь полным-полно? Давай, Бутусов! Хоть раз изобрази журналистскую "беспристрастность"! ))))
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Зозуля , агентка путина,привіт . Дай ручку поцілую,ціле літо не бачилисьРешение о пропуске Саакашвили на территорию Украины будет принимать дежурный младший инспектор Погранслужбы, - замглавы службы Серватюк - Цензор.НЕТ 5693
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В это бред у нас верят разве что шокоботы. Такие, как ты.
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У тебя явно отсутствует чувство юмора и это плохой признак
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Бедный дежурный младший инспектор Погранслужбы... Это же все шишки повалятся на его бедную голову, если что. Могу поспорить, что в этот день все младшие инспектора Погрансужбы окажутся на больничном.
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Да уж, к примеру, мальчику Роде Кирееву жизнь испортили.
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Наоборот. Там уже очередь стоит не пропустить. Ведь потом повысят.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРешение о пропуске Саакашвили на территорию Украины будет принимать дежурный младший инспектор Погранслужбы, - замглавы службы Серватюк
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