 Решение о пропуске Саакашвили на территорию Украины будет принимать дежурный младший инспектор Погранслужбы, - замглавы службы Серватюк

Такое заявление на заседании подкомитета Антикоррупционного комитета парламента сделал первый заместитель председателя Государственной пограничной службы Василий Серватюк, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на ТСН.
Он также пообещал лично приехать на границу этого дня, чтобы проследить за соблюдением порядка. Несколько народных депутатов раньше тоже объявили о намерении 10 сентября приехать в Краковец, чтобы встретить Саакашвили и обеспечить ему беспрепятственный въезд.
"Решение о пропуске или непропуске принимает младший инспектор пограничной службы. И одним из основных условий пропуска или непропуска - это документ, который дает право пересечения государственной границы. Если господин Михеил Саакашвили предоставит действительный документ, который дает право инспектору пограничной службы принять решение о пропуске, он будет пропущен, если он не предоставит, будет непропущен", - заявил Серватюк.
Как сообщалось, 26 июля президент Украины Петр Порошенко своим указом лишил гражданства Украины экс-президента Грузии, экс-председателя Одесской областной государственной администрации Михеила Саакашвили.
Позже нардеп и внештатный советник министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил о том, что Генеральная прокуратура Грузии передала Украине факты, которые не были известны ей во время предоставления Михеилу Саакашвили украинского гражданства.
Сам политик в это время находился в США, позже он прибыл в Польшу по украинскому паспорту, затем отправился в Литву. Сейчас он находится в Дании.
16 августа М.Саакашвили анонсировал, что вернется на Украину 10 сентября через пункт пропуска "Краковец" (Львовская область).
Накануне главная прокуратура Грузии официально подтвердила информацию о том, что грузинская сторона вновь обратилась к Украине по вопросу задержания и экстрадиции М.Саакашвили.
Ранее в среду в Государственной пограничной службе Украины заявляли, что не имеют никаких поручений от правоохранительных органов о запрете въезда на территорию Украины М.Саакашвили.
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Скорее всего он будет использовать политические рычаги давления, да и в суд особо не спешит, знает что потеря времени. Вот жеж, собственно, это шоу на границе один из рычагов.
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Повезло парнишке)))
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