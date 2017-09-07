 Основатель ГогольFest Троицкий заявил, что нынешний фестиваль будет последним

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил в интервью изданию Сultprostir.ua директор фестиваля, режиссер и художественный руководитель театра "Дах" Влад Троицкий.
"Я думаю, что это последний ГогольFest. Я просто не могу. Вся команда фестиваля находится в зоне тотального подвига. Такое ощущение, что ты постоянно работаешь на вражеской территории", - сказал Троицкий.
По словам режиссера, главная причина "заморозки" фестиваля - "хронические проблемы" с его финансированием.
Троицкий утверждает, что на ГогольFest расходуются в десятки раз меньшие суммы, чем на аналогичные фестивали в Европе.
"Если не будет гарантированного финансирования следующего ГогольFest к новому 2018 года в размере около 10 млн грн, мы не будем начинать подготовку", - пояснил он.
Троицкий добавил, что Киев дает 20% бюджета фестиваля.
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Или за счёт меценатов и прибыли пусть крутятся или пусть обращаются после войны и окончания реформ.
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