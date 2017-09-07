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Все про:ГогольFest (3) культура (667) фестиваль (280)

 Основатель ГогольFest Троицкий заявил, что нынешний фестиваль будет последним

троицкий гогольфест

Международный фестиваль современного искусства ГогольFest-2017, скорее всего, станет последним.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил в интервью изданию Сultprostir.ua директор фестиваля, режиссер и художественный руководитель театра "Дах" Влад Троицкий.

"Я думаю, что это последний ГогольFest. Я просто не могу. Вся команда фестиваля находится в зоне тотального подвига. Такое ощущение, что ты постоянно работаешь на вражеской территории", - сказал Троицкий.

По словам режиссера, главная причина "заморозки" фестиваля - "хронические проблемы" с его финансированием.

Троицкий утверждает, что на ГогольFest расходуются в десятки раз меньшие суммы, чем на аналогичные фестивали в Европе.

"Если не будет гарантированного финансирования следующего ГогольFest к новому 2018 года в размере около 10 млн грн, мы не будем начинать подготовку", - пояснил он.

Троицкий добавил, что Киев дает 20% бюджета фестиваля.

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А кто ему Троицкому обязан давать деньги? Пусть сам думает как сделать фестиваль прибыльным.
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Нечего фестивалить за счёт госбюджета - страна обороняется и проводит реформы.
Или за счёт меценатов и прибыли пусть крутятся или пусть обращаются после войны и окончания реформ.
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все ж таки не думаю, что Украина сильно потеряет...все же есть другие, более важные проблемы сейчас
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Вот в чем проблема, организитор хочет 10 лямов. Иначе обидется и не будет ничего организовывать. Так спонсоров найди, в чем проблема. Государство не обязано 100% финансировать такие мероприятия.
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Всё сворачивается. Да и ладно. Всё равно ничего не развили кроме Майданов за 26 лет. Кино не снимали . А в Крыму самое место было снимать. Такие виды. Мираж там снят с латышскими актёрами ещё в советское время . Да и вообще во всём так.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоОснователь ГогольFest Троицкий заявил, что нынешний фестиваль будет последним
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