 Facebook заявила о массовой покупке из России политической рекламы в соцсети

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении директора службы безопасности Facebook Алекса Стамоса, размещенном в блоге компании.
"Один из вопросов, который возник, есть ли связь между попытками России [повлиять на избирательный процесс в США. - РБК] и рекламными сообщениями, которые покупаются в соцсети", - говорится в сообщении. Проверку аккаунтов Facebook провела в рамках исследования возможного нецелевого использования соцсети.
По данным Facebook, с июня 2015 года по май 2017 года 470 недостоверных аккаунтов и страниц потратили около $100 тыс. на рекламные сообщения, которые в Facebook называют "разобщающими" (divisive). Всего было куплено около 3 тыс. сообщений. Они затрагивали широкий спектр социальных и политических вопросов, от ЛГБТ до иммигрантов и прав на оружие. При этом в большинстве сообщений не было отсылок к выборам, голосованию или одному из кандидатов. Как уточняет Reuters, в сообщениях, в частности, использовались слова "патриот" и "беженец".
"Наш анализ показывает, что страницы и аккаунты были связаны между собой и, по всей вероятности, управлялись из России", - заявили в компании. В соцсети запрещены недостоверные аккаунты, в следствие чего указанные страницы были удалены, отметил Стамос.
В компании также выявили трату $50 тыс. на 2,2 тыс. рекламных сообщений, которые потенциально имели отношение к политике и возможно связаны с Россией.
Facebook передала выявленную информацию властям США, которые расследуют возможное вмешательство России в выборы.
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Не трудно догадаться, что в списке претендентов на звание главного «пугателя» оказались украинцы. Компанию в опросе украинцам составили чеченцы, которые и собрали большинство голосов. Вот как выглядит этот опрос:, информирует еizvestia.com.
Читать полностью на http://news.eizvestia.com/news_politics/full/609-prosto-fashizm-svezhij-opros-na-glavnom-liberalnom-radio-russkogo-rejxa-vyzval-azhiotazh
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Поднялся на финском лифте, вошёл в кабинет с табличкой "отдел мерчендайзинга", включил американский компьютер АйБиЭм с американской операционной системой Виндоуз, зашёл в Интернет, созданный американцами, ввёл английскими буквами вэб-адрес американской социальной сети, зашёл на свой "АККАУНТ" и написал в блог:
"МЫ НЕ ДАДИМ ЗАПАДУ ПОРАБОТИТЬ РОССИЮ ! "
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сравнил нынешние настроения в Европейском союзе (ЕС) с атмосферой перед Второй мировой войной. Об этом сообщает DW.
"Эрдоган сравнил настроения, царящие в ЕС, с атмосферой перед Второй мировой. Так он отреагировал на слова канцлера Германии Ангелы Меркель и главы немецких социал-демократов Мартина Шульца, которые во время теледебатов высказались за прекращение переговоров о вступлении Турции в ЕС", - говорится в сообщении.
Согласно информации издания, глава Турции вновь призвал турок, живущих в Германии, не отдавать свои головы "врагам Турции".
"Я не говорю, что тот или иной - нацист или фашист. Я только говорю о проявлениях. Этот случай - это нацизм, этот случай - фашизм", - заявил Эрдоган во время выступления в Анкаре.
Он также призвал ЕС определиться относительно дальнейших переговоров с Анкарой о вступлении Турции в ЕС.
"Или они будут придерживаться своего обещания и откроют путь к процессу приобретения членства или им следует сказать "мы не хотим идти дальше по этому пути с Турцией", - резюмировал Эрдоган.
Напомним, ранее сообщалось о заявлении Меркель, что изменение курса Германии в отношениях с Турцией стало "вынужденной мерой".
https://www.rbc.ua/rus/news/erdogan-sravnil-nyneshnie-nastroeniya-es-1504711898.html
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Я уже не раз говорил, что война является сочетанием смеха и слез. Сорри за цинизм, его создал не я, но смех помогает плакать. И это так, дикая арлекинада, которой не очень удивляются тамошние. Потому что они живут в этом постоянно, и уже привыкли шо чудеса бывают три раза в день, а если русские забухали и не смогли зарядить пушку- то только два.
И то что миной пиздануло когда ты присел посрать во дворе, в итоге ты авансом два раза нечаянно посрался фьючерсом - это как бы для них нормально. Это тебе, вчера прибывшему из Киева, непонятно шо тут происходит, а этих уже ничем не удивить. Мне в ПС в хозяйстве Давинчи убитый горем Влад показывал пробитую осколками ванну, которую вытащили во двор, чтобы искупаться, после того как солнце прогреет воду.
И вот, понимаешь, двести литров воды пропало. Вытекло через дырки. Вода там очень дорога, но не по цене крови.
"И абрикоса тогда убили", - скорбно говорит Влад.
Я не могу вспомнить чей позывной "Абрикос", и спрашиваю:"Где???"
"Да вот", - говорит Влад, и показывает на пенек дерева рядом с воронкой. "Абикос. А мы его водой поливали!"
То есть это былне позывной, это было такое дерево с желтыми фруктами. Ты садишься на исковерканную ванну и начинаешь ржать, вытирая глаза, от этой дьявольской юморины.
***
Тебе говорят голову не высовывать, и ты понимаешь по интонации что это без шуток. А тут бабушка на велосипеде едет. Бабушка старенькая, бабушке уже все похуй, кроме нарезного батона. Бабушка тормозит и строго спрашивает: "Вы наши или сепары?"
- Мы наши. - Говорит оксюморонами лысый в кевларе.
- Не помню таких. А вы скуда?
- Вчера продвинулись.
Бабка слазит с велосипеда и потребительски смотрит на кевларового.
- А шо это вы так интересуетесь скуда мы? - спрашивает лысый кевларовый. - Мы тут по работе стоим.
- А когда война закончится? - парирует вредная бабка.
- Когда надо, - отвечает ей кевлар. - Информация от посторонних гражданских пока засекречена.
- Шоб я так себя в турпоходе засекретила от твоего деда, - отвечает зловредная бабка, - Твой папа бы не родился.
- Бабушка вы ехайте уже куда вам было надо ехать своим волосипедом, - говорит рыжий укроп родом из бывшего российского города Одесса. - Вы нам сектор обстрела перекрываете. Так шо ехайте куда ехали, пропадите из зрения, я щас по рации скажу шобы вас больше сюдой не пропускали.
Бабка в кедах садится на ровер и едет. Потом оборачивается, и показывает на ходу кевларовому фак не тем пальцем. Бабка старая, ей можно. Кевларовый сплевывает в пыль и говорит в уоки-токи: "Там эта, ну вы поняли, прием... да ничего, прием. Хлеб купила, прием. Все, четыре-пять-ноль, прием. Так подвезите ей сами воды, прием. А на чем я подвезу, на ее велосипеде, прием? Нет, наша в разъезде, прием. Да иди в жопу, Валерьич, прием."
Надо просто слушать.
***
Коты военного времени
Значительное количество беженцев из поселков (именно поселки,а не города становятся первыми жертвами войны), бросили своих домашних животных. Не потому что их не любили, а потому что поселковый кот, в отличие от городского диванопуза, бродит где хочет. И его, как собаку, нельзя срочно призвать джинном из бутылки, когда уходит последняя машина из серой зоны в Украину.
Но хавка и вода ему все равно нужны, особенно вода - потому что зона АТО реально обезвожена климатом. Шото пожрать моэно поймать, а воду нет. Там лужи высыхают быстрее, чем из нее напьешься
И вот коты, котейки и котятки, оставшись внезапно без хозяев, приходят к нашим военным частям, строго глядят в глаза, спрашивают когда это все безобразие закончится, и требуют нямням. И вояки им дают нямням. Возле каждого расположения стоит вода и еда для котеков.
Я не знаю, смешно это или страшно, но украинская армия, рубится и за котеков тоже. Кто бы мог подумать что раки враги котеков.
А котеки за это потом спят на теплой броне бэх, и напоминают о том, что смешное и страшное всегда ходят рядом.
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