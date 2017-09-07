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 Происшествия, За рубежом
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Все про:референдум (1210) Каталония (12)

 Парламент Каталонии одобрил проведение референдума о независимости

каталония

Парламент Каталонии принял закон о референдуме о независимости

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает El Pais.

По мнению сторонников отделения автономного сообщества от Испании, закон позволит провести им референдум 1 октября.

Правительство Испании считает его незаконным и оспорит решение.

Законопроект был принят голосами депутатов партий, обладающих абсолютным большинством, которые выступают за независимость Каталонии.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Многотысячный митинг в поддержу референдума о независимости Каталонии прошел в Барселоне
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Ще Іспанію розрушать. Дебіли бля. Свою хату знищувати за для )(уйла московського.
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Очередная автономия по принципу - " Мы гордая автаномия народ каталонии, тока вы нас кормите".
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Круши Испанскую империю! Свободу каталонцам и баскам!
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Конечно нет. Правовая казуистика на что ? .
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПарламент Каталонии одобрил проведение референдума о независимости
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