 Парламент Каталонии одобрил проведение референдума о независимости

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает El Pais.
По мнению сторонников отделения автономного сообщества от Испании, закон позволит провести им референдум 1 октября.
Правительство Испании считает его незаконным и оспорит решение.
Законопроект был принят голосами депутатов партий, обладающих абсолютным большинством, которые выступают за независимость Каталонии.
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