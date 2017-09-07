 Автомобиль в котором разбились политологи и активист ехал с превышением скорости, - Геращенко

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.
Геращенко отметил: "В деле о гибели пятерых молодых политологов и журналистов - появилась еще одна версия возможной причины этой ужасной трагедии.
Водитель лесовоза дал показания, что автомобиль "Opel" внезапно изменил траекторию своего движения и вылетел на встречную полосу.
И что возможно причиной столь резкого изменения траектории движения стала не только мокрая дорога или усталость водителя, но и то, что в этом месте полотно дороги было продавлено тяжелогружеными грузовиками.
Другими словами там была колея на асфальте, из-за которой, потеря управления автомобилем стала еще более неотвратимой.
Эта ужасная трагедия должна напомнить всем, что дороги в Украине нужно делать с соблюдением всех технических стандартов и что никому не должно быть позволено нарушать правила нагрузки на ось грузового транспорта.
Владимир Омелян - нужно как можно скорее оборудовать все основные трассы Украины средствами измерения веса грузового автотранспорта.
А патрульная полиция будет жестко штрафовать всех, кто будет нарушать правила нагрузки на ось грузовых машин.
Колея на мокрой дороге, это важная, но не единственная причина этой трагедии.
Скажу честно, судя по замершей навсегда стрелке спидометра, скорость авто была выше разрешенной в этом месте на этой дороге.
И это также должно быть напоминанием всем, что превышение скорости, кажущееся кому то мимолетным веселым лихачеством, может в одну секунду означать неотвратимую гибель, как для водителя так и для пассажиров.
Сегодня ночью тела всех погибших ребят будут доставлены из Ровно в Киев в морг по адресу ул. Байковая 16 откуда их смогут забрать родные и близкие".
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