 7 сентября в Киеве будет действовать ограничение движения транспорта, - КГГА

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе КГГА.
"С 21:00 7 сентября до 6:00 8 сентября в связи с ремонтом асфальтобетонного покрытия на бульваре Ромена Роллана, на участке от ул. Тулузы до просп. Леся Курбаса, частично ограничат движение транспорта", - говорится в сообщении на сайте мэрии.
В Коммунальной корпорации напомнили, что с 20:00 6 сентября до 7:00 7 сентября ограничение будет действовать на ул. Соломенской - на участке от Соломенской площади до ул. Алексеевской.
Кроме того, с 5 до 20 сентября частично ограничат движение транспорта из-за ремонта покрытия из брусчатки на ул. Богдана Хмельницкого - на участке от дома № 10 до дома № 12.
В 3-й и 4-й полосах движение транспорта ограничат на период ремонта с 7 до 19 сентября на Столичном шоссе - на участке от наземного пешеходного перехода возле КПП до надземного пешеходного перехода у остановки "Автомобильный центр" в направлении города.
Коммунальная корпорация просит водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать маршруты.
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http://kiev.segodnya.ua/kommunalka/kureznoe-chp-v-centre-kieva-neizvestnyy-podklyuchil-gazovuyu-trubu-k-vodoprovodu-1053500.html
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