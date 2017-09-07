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 Киевские новости
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Все про:дороги (1799) КГГА (2027) ремонт (833)

 7 сентября в Киеве будет действовать ограничение движения транспорта, - КГГА

кгга

В Киеве на бульваре Ромена Роллана, на участке от ул. Тулузы до просп. Леся Курбаса с вечера четверга до утра пятницы будет проводиться дорожный ремонт, вследствие чего частично ограничат движение транспорта

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе КГГА.

"С 21:00 7 сентября до 6:00 8 сентября в связи с ремонтом асфальтобетонного покрытия на бульваре Ромена Роллана, на участке от ул. Тулузы до просп. Леся Курбаса, частично ограничат движение транспорта", - говорится в сообщении на сайте мэрии.

В Коммунальной корпорации напомнили, что с 20:00 6 сентября до 7:00 7 сентября ограничение будет действовать на ул. Соломенской - на участке от Соломенской площади до ул. Алексеевской.

Кроме того, с 5 до 20 сентября частично ограничат движение транспорта из-за ремонта покрытия из брусчатки на ул. Богдана Хмельницкого - на участке от дома № 10 до дома № 12.

В 3-й и 4-й полосах движение транспорта ограничат на период ремонта с 7 до 19 сентября на Столичном шоссе - на участке от наземного пешеходного перехода возле КПП до надземного пешеходного перехода у остановки "Автомобильный центр" в направлении города.

Коммунальная корпорация просит водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать маршруты.

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Электрик Павел, подключая дом, внезапно встретился с апостолом Петром (с)
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Это не курьез..это возращаются безвизовые заробитчане..они вам наподсоединяют...хорошо хоть не к канализационной трубе
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Цензор.НЕТНовостиКиевские новости7 сентября в Киеве будет действовать ограничение движения транспорта, - КГГА
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