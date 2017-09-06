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 До ноября планируется принятие закона, запрещающего въезд нерастаможенных авто с иностранной регистрацией, - Ирина Луценко

авто

В ближайшие три месяца планируется принятие закона, запрещающего въезд незаконных автомобилей с иностранной регистрацией в Украину.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявила представитель президента в парламенте Ирина Луценко в эфире телеканала "112 Украина".

"Мы в ближайшее время, уже работает рабочая группа, закрываем границу для того, чтобы не продолжать эти транзитные передвижения, это накопление в Украине таких незаконных автомобилей. Я думаю месяц-два. Мы должны до ноября принять закон, который запретит въезжать, то есть мы прекращаем такое нашествие", - сказала Ирина Луценко.

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По ее словам, будет создана рабочая группа, в которой за три месяца должен быть наработан компромиссный закон.

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"О стоимости пошлины, о платежах, которые должны быть уплачены, о штрафных санкциях. И сейчас нарабатываются условия моратория на проверки, на драконовские методы, которые будто применяют. Какой-то определенный период моратория на такие драконовские меры будет сделан, но граница закроется и наработается компромиссный вариант растаможки этих автомобилей", - отметила представитель президента в парламенте.

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