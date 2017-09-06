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 При осмотре российского консульства в Сан-Франциско закон не нарушался, - посол США в РФ

теффт

Американские власти не выходили за рамки закона при осмотре помещений, которые занимало российское консульство в Сан-Франциско.

Об этом в совместном интервью Радио Свобода и "Голосу Америки" заявил посол США в России Джон Теффт, сообщает Цензор.НЕТ.

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Сообщения о том, что на представителей российской дипломатической миссии якобы было оказано давление, являются ложными, подчеркнул он.

Теффт также выразил надежду на то, что обе стороны воздержатся от дальнейшего сокращения дипломатических миссий. Он отметил, что отзыв согласия на пребывание консульства в Сан-Франциско последовал за требованием российской стороны сократить число американских дипломатов в стране, чтобы "паритет" соблюдался как в численности работников, так и в количестве консульств.

Ситуацию с приостановкой выдачи неиммиграционных виз в Москве и регионах России Джон Теффт назвал вынужденной мерой, пояснив, что в консульствах не хватает персонала. Он особо подчеркнул, что действия Вашингтона не являются наказанием для граждан России, и заявил, что американская сторона заинтересована в развитии делового сотрудничества между двумя странами.

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В минувший вторник президент России Владимир Путин заявил, что Москва может дополнительно сократить штат американской дипломатической миссии на 155 человек, но пока не будет этого делать.

Ранее, 31 августа, США приняли решение закрыть консульство РФ в Сан-Франциско и ряд консульских объектов в Вашингтоне и Нью-Йорке в ответ на сокращение американского дипприсутствия в России. "Соблюдая принцип паритета, о котором упоминала российская сторона, мы просим власти РФ закрыть генконсульство в Сан-Франциско, а также - используемое консульством здание в Вашингтоне и еще одно относящееся к консульству здание в Нью-Йорке. Закрыть эти объекты нужно до 2 сентября", - говорится в заявлении представителя госдепа Хизер Нойерт.

28 августа посольство США в РФ объявило, что "в связи с мерами, принятыми Российской Федерацией по ограничению численности сотрудников дипломатической миссии США в РФ, начиная с 23 августа 2017 года, процедура выдачи неиммиграционных виз по всей России будет приостановлена". При этом, как отмечается, с 1 сентября "процедура выдачи неиммиграционных виз будет возобновлена, но в значительно сокращенном объеме". Кроме того, как заявили в посольстве, "изменения в численности сотрудников дипмиссии США так же повлияет на график оформления ряда иммиграционных виз".

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Напомним, в декабре прошлого года прежние власти США приняли решение выслать 35 российских дипломатов, а также членов их семей из страны. Кроме того, администрация Обамы наложила запрет на посещение российскими дипломатами нескольких дипобъектов.

28 июля, МИД РФ потребовал до 1 сентября сократить число дипломатических и технических сотрудников посольства США в Москве и в генконсульствах в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке до 455 человек. Кроме того, с 1 августа посольству США в Москве запрещено пользоваться дачей в Серебряном бору и складскими помещениями на Дорожной улице в Москве.

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Госдеп США не уточнил, сколько именно дипломатов должны будут покинуть РФ, но, как сообщает The Washington Post, речь идет о нескольких сотнях человек.

Решение Москвы последовало после того, как Сенат США подавляющим большинством голосов проголосовал за обновленный пакет ограничительных штрафных мер в отношении России, Ирана и Северной Кореи.
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для чого кацяпам візи?!
в них є бояра, ягель і лабутенни з берести - це, здається повний комплект скрепів кацяпского чилавєка) !!!
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомПри осмотре российского консульства в Сан-Франциско закон не нарушался, - посол США в РФ
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