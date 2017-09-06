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 Политика Украины
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Все про:Македония (27) Порошенко (13712) посол (1176)

 Порошенко назначил нового посла в Македонии

македония

Президент Петр Порошенко подписал указ №263/2017 о назначении Натальи Задорожнюк чрезвычайным и полномочным послом Украины в Республике Македония.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении на сайте Главы государства.

"Назначить Задорожнюк Наталью Ивановну чрезвычайным и полномочным послом Украины в Республике Македония", - указано в документе.

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Ну вот и доигрался президент мира со своим политико-дипломатическим освобождениемФедеративная Республика Германия и Франция с учетом расхождений между Украиной и РФ в ближайшее время разработают концепцию видения миротворческой миссии ООН на Донбассе.Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении представителя МИД Германии Мартина Шефера.«Вместе с французскими партнерами по нормандскому формату в ближайшее время разработаем нашу концепцию с учетом расхождений между Украиной и РФ в видении мандата «голубых касок», - заявил он.Шефер отметил, что «не в интересах Германии превращение войны на Донбассе в замороженный конфликт, наподобие Приднестровья или Грузии». «Очевидно, многие международных вопросов в сфере безопасности без РФ не решишь, это касается и Северной Кореи. Поэтому сразу отвергать российские предложения недальновидно», - считает он.
Теперь ему остается только послов назначать..........
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ей теперь придётся свалить из одноглазников?
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Наш президент всё правильно делает.
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