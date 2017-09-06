 Порошенко назначил нового посла в Македонии

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении на сайте Главы государства.
"Назначить Задорожнюк Наталью Ивановну чрезвычайным и полномочным послом Украины в Республике Македония", - указано в документе.
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Теперь ему остается только послов назначать..........
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