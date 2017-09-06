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Все про:Беларусь (2736) ПВО (105) Россия (72161) учения (1998)

 ПВО России и Беларуси приступили к совместному боевому дежурству

пво

Совместное боевое дежурство по противовоздушной обороне границ Союзного государства начали нести силы России и Беларуси.

Об этом сообщил начальник главного штаба - первый заместитель главкома Воздушно-космических сил (ВКС) РФ генерал-лейтенант Павел Кураченко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Запад.

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"Вооруженные силы РФ и Республики Беларусь несут совместное боевое дежурство по ПВО в рамках единой региональной системы ПВО двух стран", - сказал он журналистам в среду.

П.Кураченко пояснил, что эти задачи возложены на авиационные части, части зенитных ракетных войск, радиолокационных войск и части РЭБ, которые вошли в перечень войск и сил, выделенных Россией и Беларусью в состав единой региональной системы ПВО. Взаимодействие между государствами идет через соответствующие центры управления (командные пункты).

Кроме того, готовится к согласованию перечень командных пунктов и войск, которые будут нести совместное боевое дежурство по ПВО от России и Казахстана, сообщил П.Кураченко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Запад-2017" - это составляющая более глобальной стратегии. РФ планирует завести в Беларусь 4162 вагона военных грузов и оставить две дивизии, - Грицак

"Проект соответствующего документа подписан начальниками генеральных штабов Вооруженных сил РФ и Казахстана, утвержден министром обороны Казахстана и готовится к утверждению министром обороны России", - сообщил первый замглавкома ВКС РФ.
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Лавров помесь макаки и лошади, не то лошамака, не то макалош
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Лавров здесь наименее похож. Он всё-же из копытных.
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Недалеко от въезда в полигон Лосвидо в Витебской области, где будут проходить учения Запад-2017, появился баннер-растяжка с надписью: "Русский солдат, иди домой!".
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Украинский синдром: в Минске отметят 503-летие разгрома Московии в битве под Оршей
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Битва под Оршей
8 сентября 1514 года

Битва под Оршей на Крапивенском поле - сражение в ходе войны 1512-22 годов, в котором войска ВКЛ и Королевства Польского под началом Великого гетмана Литовского Константина Острожского разгромили московское войско.
Война 1512-22 годов - одна из войн с Московией 1487-1537, определивших современную границу Республики Беларусь.
Войско Острожского насчитывало от 14000 человек (А. Тарас, С. Сарницкий, А. Лобин) до 26000 (М. Стрыйковский) основной частью кавалерии командовал Юрий Радзивилл "Геркулес".
Составленный в 1528 году Спис войска литовского дошел до наших дней.
Воины шли в бой под флагом св. Георгия, ставшего прообразом национального БЧБ флага (по иронии судьбы КЗ флаг никогда не реял над этим полем).
Войско Московии составляло от 30000 человек (А. Тарас, С. Сарницкий) до 80000 (письма короля Сигизмунда 1514).
Потери войск: войско ВКЛ - от 1000 до 2000 человек; московское войско - около 10000 (по общим оценкам 1/3 войска).
Из 11 больших московских воевод в плен попало 6, 2 было убито и только 3 спаслись.
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Лука доиграется до совместных похорон вместе с гномом.
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Идиоты! ПВО - первая цель вражеской авиации, ракет и т.д. Вот кому до этих событий была нужна Беларусь?
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Лукашенко просто так никогда ничего не делает. ПВО на территории Беларуси значит, что Лукашенко получит новый большой кредит от кремля. Как только кредит используют, он скажет забирайте свои ПВО обратно или ещё переведите денег. Лукашенко как Чаушеску, и вашим и нашим. Отчасти его можно понять, он как зажат как белка в колесе и вся его экономика завязана на банках РФ, но по факту это проституция. Хотя он совок, это все знают, так что ничего удивительного.
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сдулся Лукашенка,вот к чему приводит политика "многовекторности" .
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Вуссатый колхозник делает вид, шо он не всрался!
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У Залупашенки диарея не прекращается от таких ё*** х учений
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Був би Яник - ща би у Одесі,Чернігові та Миколайові теж було б таке.
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ПРЕКРАТИТЕ!!! поубиваете один одного!!!
Хотя, не прекращайте
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А землю там вирівняли, чи така ж кругла як скрізь?
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Памяти украинского разведчика Максима Шаповала. ВИДЕО06.09.2017 - 16:20 27 июня 2017 г. в Киеве в результате подрыва автомобиля погиб полковник Максим Шаповал. Посмертно ему было присвоено звание генерал-майора.Координатор ИС Дмитрий Тымчук отметил, что подрыв полковника Максима Шаповала - это операция спецслужб Российской Федерации.Пресс-служба ГУР МОУ опубликовала видео, посвященное памяти Максима Шаповала.Теги: Максим Шаповал убийство полковник разведка память
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Фу! Яка гидота! Вуссятий колхозник гнецця перед гебнявим ботоксним манюпасом!
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Надеюсь в этот то раз все гражданские суда будут облетат эту територию стороной.. Дошло наконец до Европы? Мордор собъет пассажирский самолет и глазом не моргнет
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Надежная защита воздушного пространства страны, первейшая обязанность руководства. Хотя есть люди, которые этого не понимают(и ругаются).
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Кто-то еще верит, что сегодняшняя Беларусь нам друг?
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомПВО России и Беларуси приступили к совместному боевому дежурству
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