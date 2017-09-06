 ПВО России и Беларуси приступили к совместному боевому дежурству

Об этом сообщил начальник главного штаба - первый заместитель главкома Воздушно-космических сил (ВКС) РФ генерал-лейтенант Павел Кураченко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Запад.
"Вооруженные силы РФ и Республики Беларусь несут совместное боевое дежурство по ПВО в рамках единой региональной системы ПВО двух стран", - сказал он журналистам в среду.
П.Кураченко пояснил, что эти задачи возложены на авиационные части, части зенитных ракетных войск, радиолокационных войск и части РЭБ, которые вошли в перечень войск и сил, выделенных Россией и Беларусью в состав единой региональной системы ПВО. Взаимодействие между государствами идет через соответствующие центры управления (командные пункты).
Кроме того, готовится к согласованию перечень командных пунктов и войск, которые будут нести совместное боевое дежурство по ПВО от России и Казахстана, сообщил П.Кураченко.
"Проект соответствующего документа подписан начальниками генеральных штабов Вооруженных сил РФ и Казахстана, утвержден министром обороны Казахстана и готовится к утверждению министром обороны России", - сообщил первый замглавкома ВКС РФ.
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8 сентября 1514 года
Битва под Оршей на Крапивенском поле - сражение в ходе войны 1512-22 годов, в котором войска ВКЛ и Королевства Польского под началом Великого гетмана Литовского Константина Острожского разгромили московское войско.
Война 1512-22 годов - одна из войн с Московией 1487-1537, определивших современную границу Республики Беларусь.
Войско Острожского насчитывало от 14000 человек (А. Тарас, С. Сарницкий, А. Лобин) до 26000 (М. Стрыйковский) основной частью кавалерии командовал Юрий Радзивилл "Геркулес".
Составленный в 1528 году Спис войска литовского дошел до наших дней.
Воины шли в бой под флагом св. Георгия, ставшего прообразом национального БЧБ флага (по иронии судьбы КЗ флаг никогда не реял над этим полем).
Войско Московии составляло от 30000 человек (А. Тарас, С. Сарницкий) до 80000 (письма короля Сигизмунда 1514).
Потери войск: войско ВКЛ - от 1000 до 2000 человек; московское войско - около 10000 (по общим оценкам 1/3 войска).
Из 11 больших московских воевод в плен попало 6, 2 было убито и только 3 спаслись.
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Хотя, не прекращайте
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