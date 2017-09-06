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 Общество
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 В 2017 году в Таврический университет вступили более 500 студентов из оккупированного Донбасса, - ректор

образование тестирование вуз

В 2017 году увеличилось количество абитуриентов из оккупированного Донбасса, подавших заявления на вступление в восстановленный в Киеве Таврический национальный университет.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире Громадського TV заявил ректор университета Владимир Казарин.

По его словам, заявления на поступление в университет подают как крымские абитуриенты, так и абитуриенты из оккупированного Донбасса.

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"Две категории студентов у нас пока представлены bp оккупированных территорий: это крымские и с Донбасса. Я хочу сразу подчеркнуть, что (студентов, - ред.) bз Донбасса в этом году наблюдался очень большой рост. Они стали выбирать в значительной степени именно Киев", - сказал он.

Казарин уточнил, что в этом году количество студентов из Донбасса, которые были зачислены на обучение, составила в районе 500 - 550 человек.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Обновленный Таврический национальный университет из Симферополя переехал в Киев. ВИДЕО

С оккупированного Крыма, по его словам, университет принял около 115-120 студентов.

Он отметил, что окончательная цифра будет известна через несколько дней, поскольку университет получает дополнительные места, для того чтобы ряд заявлений из оккупированного Крыма были удовлетворены

Таврический национальный университет был в прошлом году восстановлен в Киеве. В этом году он пережил рекордное по количеству абитуриентов вступительную кампанию - 5 с половиной тысяч поданных заявок.

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таврический?и давно у нас портвейны становятся университетами?))
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Тому, що безідейне бидло. Точніше, ідеологія гаманця і шлунку
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ОБСЕ: В Минске обсудили особый статус Донбасса

ОБСЕ: В Минске обсудили особый статус Донбасса

твари антинародные дальше за нас решают судьбу страны!
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"Пукін ввєді... росія пАмагі... дАлой хунту..."https://ria.ru/world/20140531/1010122279.html

http://24-online.com.ua/9krgipqmv8jj

Сьогодні
взято на облік лише близько 1 млн 700 тис переселенців при загальній кількості
населення Донбасу десь 4, 3 млн осіб, а де решта? Якщо вони патріоти, то чого
добровільно залишилися в рашистському гетто?
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Потому, что дипломы из днр знают все, где их можно использовать и где они котируются.
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>>ипломы из днр знают все, где их можно использовать и где они котируются<<
Наприклад в лнр.
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Будут поднимать за наши бабки экономику рашки
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Ти диви. І руцкаязичная чєлюсть не заважає...

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Там тоже есть нормальные дети. В Луганске взяли в плен фанатов ФК Заря. Фанатов Зари обвиняют в создании подпольного батальона "Азов" и шпионаже, сообщают в ЛНР. Всего задержаны четыре парня.

"Ребята из Ультрас Зари, среди которых Владислав Овчаренко, Артем Ахмеров сейчас сидят в подвале", - сказал ЛІГА.net источник, проживающий в оккупированном Луганске.

По его словам, фанатов Зари боевики обвиняют якобы в создании подпольного батальона Азов и шпионаже.

Несколько дней назад террористы также взяли в заложники парня, который сделал селфи с украинским флагом у себя на лоджии и поделился фото со своей знакомой.

"Она его просто сдала боевикам", - отметил источник.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоВ 2017 году в Таврический университет вступили более 500 студентов из оккупированного Донбасса, - ректор
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