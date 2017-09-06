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 Разгромив Израиль сборная Украины по баскетболу вышла в 1/8 финала Евробаскета-2017

евробаскет

Разгромив одного из хозяев турнира - команду Израиля 88:64 сборная Украины по баскетболу во второй раз в истории прошла групповой турнир на чемпионате Европы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

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Победа над Израилем стала второй для украинской команды на турнире. Перед этим наши баскетболисты уступили грандам европейского баскетбола - командам Германии, Италии и Литвы, но переиграли сильную грузинскую сборную во главе с чемпионом НБА Зазой Паулией.

Открытием турнира стал украинский центровой Артем Пустовой. 25-летний баскетболист, рост которого 2 м 18 см провел турнир очень результативно, в частности забив 29 очков сборной Литвы.

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Заняв 4 место в группе украинцы в 1/8 сыграют с победителем соседней группы - Словенией. Словенцы являются одними из фаворитов Евробаскета, а этот турнир станет прощальным для звезды НБА, лидера словенской сборной Горана Драгича. Матч с командой Словении пройдет в субботу 9 сентября в Стамбуле.
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В футбол сборная играть не умеет. После вчерашнего больше не смотрю этих брёвен
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Молодцы!!! Хорошо что Исландия не попалась, а то вздули бы нас островитяне под самое не могу
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Цензор.НЕТНовостиСпортРазгромив Израиль сборная Украины по баскетболу вышла в 1/8 финала Евробаскета-2017
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