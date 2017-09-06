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 В России сошли с рельс 11 платформ с военной техникой. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

В Чите с рельс сошли и перевернулись 11 платформ с военной техникой и 3 вагона сопровождения, всего в составе воинского эшелона было 52 вагона.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом российскому "Интерфаксу " сообщил источник, знакомый с ситуацией.

"Предварительно, во время движения сошли с рельсов 11 грузовых платформ и три вагона сопровождения военного поезда", - сказал источник.

По предварительным данным, люди не пострадали.

В то же время, пресс-служба Забайкальской железной дороги опубликовала следующее заявление: "6 сентября 2017 года в 13-23 мск на станции Чита-2 Читинского региона Забайкальской железной дороги произошел сход 10 вагонов грузового поезда. Пострадавших нет, угрозы экологической безопасности нет".

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В России сошли с рельс 11 платформ с военной техникой 01



В России сошли с рельс 11 платформ с военной техникой 02

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ущерба военному хламу там практически нет
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Поплутали платформи. Повезли справжню техніку платформами для перевезення надувної.
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я это в Твиттере еще утром прочитал! О- оперативность
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомВ России сошли с рельс 11 платформ с военной техникой. ФОТОрепортаж+ВИДЕО
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