 В России сошли с рельс 11 платформ с военной техникой. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом российскому "Интерфаксу " сообщил источник, знакомый с ситуацией.
"Предварительно, во время движения сошли с рельсов 11 грузовых платформ и три вагона сопровождения военного поезда", - сказал источник.
По предварительным данным, люди не пострадали.
В то же время, пресс-служба Забайкальской железной дороги опубликовала следующее заявление: "6 сентября 2017 года в 13-23 мск на станции Чита-2 Читинского региона Забайкальской железной дороги произошел сход 10 вагонов грузового поезда. Пострадавших нет, угрозы экологической безопасности нет".
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