 Германия и Франция выработают общую позицию по мандату миротворцев ООН на Донбассе с учетом разногласий Москвы и Киева, - правительство ФРГ

Об этом заявила заместитель спикера правительства Германии Ульрике Деммер, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"В целом Федеральное правительство поддерживает российскую инициативу о введении миротворческой миссии. Эта идея была впервые оглашена украинской стороной в 2015 году. Хороший знак, что Россия готова присоединиться к процессу мирного урегулирования на востоке Украины", - сказала У.Деммер журналистам в среду в Берлине.
Но по ее словам, "дьявол скрыт в деталях", поэтому важно, какие именно элементы будет одержать российский проект резолюции СБ ООН.
"Однако мандат миссии должен распространяться на всю территорию ведения боевых действий, а не только линию разграничения. Кстати, именно сепаратисты, а не украинская армия препятствуют работе СММ ОБСЕ", - сказала замспикера немецкого правительства.
Также, по ее словам, недопустимо привлечение сепаратистов к переговорам о миротворческой миссии ООН.
"Имплементация такого решения должна служить дополнительным инструментом в процессе выполнения Минских соглашений. Санкции как реакция международного сообщества на российскую агрессию против Украины, будут сохраняться, пока в полной мере не будут выполнены Минские соглашения", - заявила У.Деммер, отметив, что со стороны Кремля пока звучат только предложения, а не конкретные шаги.
В свою очередь представитель МИД Германии Мартин Шефер (Martin Schäfer) заявил, что неуместно говорить о введении миротворцев ООН только на линии соприкосновения, поскольку "сепаратисты препятствуют СММ ОБСЕ на всей территории востока Украины, а не только вдоль линии разграничения".
"Можно только гадать, что побудило Путина (президента России Владимира Путина - Ред.) к такому решению. Посмотрим, что именно будет представлено в Нью-Йорке. Открытым является вопрос национальностей участников миротворческой миссии", - сказал М.Шефер.
Вместе с тем он сообщил, что в ближайшее время Германия совместно с Францией разработают общее видение касательно мандата "голубых касок" с учетом разногласия между Украиной и РФ. "Не в интересах Германии превращение войны на Донбассе в замороженный конфликт вроде Приднестровья или Грузии", - сказал он.
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а от чего тогда взорвалась ЧАЭС?
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О , импотенты либеральные голос подали . Сейчас будут нам рассказывать , как жить дальше
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предлагают с ними "домовлятыся" и самим же выполнять эти
"домовлэнности". Будете это делать, когда буряты захватят часть
Германии или Франции...
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тут читаемо
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Илоавйск- поражение
ДАП-поражение
Ввод миротворцев ООН-капитуляция
Всем сдать оружие и разойтись по домам !
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У Читі з рейок зійшли і перекинулися 11 платформ з військовою технікою і 3 вагони супроводження, всього у складі військового ешелону було 52 вагони.
Про це повідомляє "Інтерфаксу" джерело, знайоме з ситуацією.
"Попередньо, під час руху зійшли з рейок 11 вантажних платформ і три вагони супроводження військового поїзда", - сказало джерело.
За попередніми даними, люди не постраждали.
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Почула дівчина І вбілій свитині
З біленької хати
Вийшла погуляти У гай на долину (Т.Г. Шевченко).
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Россией Донбассе, а украинский Донбасс и Крым с полным контролем Украины над ее
международно-признанной государственной границей. Остальное - пустой
треп!...
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