EN|RU|UK
Темы дня: Шуфрич-младший сбил человека ДТП с Дыминским Годовщина Иловайской трагедии Стрельба на Зоологической Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко
 За рубежом
  2358  55
Материалы по теме:
Все про:Германия (2951) миротворцы (400) ООН (2192) Франция (1973)

 Германия и Франция выработают общую позицию по мандату миротворцев ООН на Донбассе с учетом разногласий Москвы и Киева, - правительство ФРГ

германия фрг

Федеральное правительство Германии поддерживает идею миротворческой миссии ООН на Донбасс, однако мандат миротворцев должен распространяться на всю территорию ведения боевых действий на востоке Украины, а не только на линию разграничения.

Об этом заявила заместитель спикера правительства Германии Ульрике Деммер, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Также читайте: Позицию Киева по миротворцам на Донбассе передали Гутерришу и председателю Совбеза ООН, - постпредство Украины в организации. ДОКУМЕНТ

"В целом Федеральное правительство поддерживает российскую инициативу о введении миротворческой миссии. Эта идея была впервые оглашена украинской стороной в 2015 году. Хороший знак, что Россия готова присоединиться к процессу мирного урегулирования на востоке Украины", - сказала У.Деммер журналистам в среду в Берлине.

Но по ее словам, "дьявол скрыт в деталях", поэтому важно, какие именно элементы будет одержать российский проект резолюции СБ ООН.

"Однако мандат миссии должен распространяться на всю территорию ведения боевых действий, а не только линию разграничения. Кстати, именно сепаратисты, а не украинская армия препятствуют работе СММ ОБСЕ", - сказала замспикера немецкого правительства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Представители Донецка и Луганска" поддержали российскую концепцию ввода на Донбасс контингента ООН на линию соприкосновения, - Грызлов

Также, по ее словам, недопустимо привлечение сепаратистов к переговорам о миротворческой миссии ООН.

"Имплементация такого решения должна служить дополнительным инструментом в процессе выполнения Минских соглашений. Санкции как реакция международного сообщества на российскую агрессию против Украины, будут сохраняться, пока в полной мере не будут выполнены Минские соглашения", - заявила У.Деммер, отметив, что со стороны Кремля пока звучат только предложения, а не конкретные шаги.

В свою очередь представитель МИД Германии Мартин Шефер (Martin Schäfer) заявил, что неуместно говорить о введении миротворцев ООН только на линии соприкосновения, поскольку "сепаратисты препятствуют СММ ОБСЕ на всей территории востока Украины, а не только вдоль линии разграничения".

"Можно только гадать, что побудило Путина (президента России Владимира Путина - Ред.) к такому решению. Посмотрим, что именно будет представлено в Нью-Йорке. Открытым является вопрос национальностей участников миротворческой миссии", - сказал М.Шефер.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Заявления Путина о миротворцах на Донбассе - попытка снять санкции за фейковый мир, - Пашинский

Вместе с тем он сообщил, что в ближайшее время Германия совместно с Францией разработают общее видение касательно мандата "голубых касок" с учетом разногласия между Украиной и РФ. "Не в интересах Германии превращение войны на Донбассе в замороженный конфликт вроде Приднестровья или Грузии", - сказал он.
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Чего там вырабатывать-новые санкции хуйлу и привет семье !
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
американцы шантажируют хуйла оружием Украине и дожали повидимому
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Никто никого не дожимал никаким оружием. Кремлёвский карлик просто понял, что больше территорий в Украине ему не отжать, как того хотелось в начале 2014 года, от Харькова до Тирасполя и теперь он пытается провернуть в Украине тоже самое, что когда то Россия сделала в Молдове. А именно миротворческую шоблу на линии разграничения между позициями ВСУ и княжеством электрика Захерченко под названием Маложопия или как там на удмуртском эта наркоманская дичь называется. Простым языком, путин хочет создать замороженный конфликт как буфер между РФ и НАТО, чтобы у Украины не было никакой возможности вступить в это самое НАТО и ЕС ближайшие как минимум 15, а то 20 лет. Именно на вводе миротворцев по линии разграничения настаивает кремль, а не по всей захваченной территории. И даже если он согласится ввести миротворцев в Донецк, там будут россиянские миротворцы как в Молдове, а не ООНовские. Ему ООновские в Донецке и Луганске нахер не нужны. Но в идеале конечно же кремль будет настаивать на миротворцах исключительно на линии разграничения. Тем самым он создаст себе второе Приднежопье, успокоит европейских чинуш и спокойно начнёт продвигать свой план северного потока с последующим смягчением и снятием санкций. А европейским чинушам такой расклад только на раку, побыстрее избавится от напряжёнки между Украиной и РСФСР на Донбассе, чтобы можно было опять торговать, как до 2014 года. Так что вся шумиха с миротворцами полнейшая хрень, если контингент ООН не будет контролировать всю территорию включая границу с РФ на востоке. А на подобное карлик хрен согласится. Иначе в Маложопии Губарева и особенно среди россиянских ватников такой шаг будет значить сдачу интересов, а именно сдачу святых провозлавных русскоговорящих челюстей в руки фошыздам пендосам.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
ну этот номер не пройдет, с линией разграничения. Что-то пока неясно. А если тривиальный слив?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Слить Донецк-Луганск и вывести войска отдав территорию под контроль миротворцам ООН он может только в обмен на снятие санкций с особым так называемым статусом Донбасса, да и то не факт. Кремль будет гнуть свою линию до конца, просто потому что у них выхода другого нет.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А мо нехай "народ дамбаса" рехверендум проведе хочуть вони миротворчу місію від ООН чи ні?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Они хотят СССР 2.0, колбасу по 2 рупеля 20 копеек и крах доллара. Вот и всё, что интересует русскоговорящих провозлавных ходячих челюстей. Ну и конечно накатить за дидоф.
 показать весь комментарий
Ответить
 
ещё и как пройдёт, когда Западу украинская коррупция надоест
 показать весь комментарий
Ответить
 
коррупция - не кровопролитие, и не угроза разрушения атомных станций.
 показать весь комментарий
Ответить
 
весьма спороное утверждение
а от чего тогда взорвалась ЧАЭС?
 показать весь комментарий
Ответить
 
" Германия и Франция выработают общую позицию по мандату миротворцев ООН на Донбассе с учетом разногласий Москвы и Киева "

О , импотенты либеральные голос подали . Сейчас будут нам рассказывать , как жить дальше
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Вместо борьбы с оккупантами они нам
предлагают с ними "домовлятыся" и самим же выполнять эти
"домовлэнности". Будете это делать, когда буряты захватят часть
Германии или Франции...
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
НАДАТИ НАЦГВАРДІЇ ПРАВО БИТИ ЛЮДЕЙ, ЯКІ НЕ ВЧИНИЛИ ПРАВОПОРУШЕНЬ...ЦЕ ЯК НАЗИВАЄТЬСЯ? Мовчим далi????

тут читаемо

 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Дьявол скрыт в деталях!!! Так почему расиянских агрессоров ты называеш "сепаратистами" а не росийские войска и наемники
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
потому что барыга обязался по минским соглашениям не иметь претензий к москалям
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
Дебальцево- поражение
Илоавйск- поражение
ДАП-поражение
Ввод миротворцев ООН-капитуляция
Всем сдать оружие и разойтись по домам !
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
хочу немцев и французов - тогда точно стрелять не будут
 показать весь комментарий
Ответить
 
Одни в Грузии тоже так хотели. И видим к чему это привело.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Рашиские террористы - на йух за паребрик! Уж выработайте, не в уср...сь только...
 показать весь комментарий
Ответить
комментарий отмечен как спам  
 
так это все же зрада или перемога?
 показать весь комментарий
Ответить
комментарий отмечен как спам  
 
Донбасс это не только Украина. Есе чо.
 показать весь комментарий
Ответить
 
У Росії з рейок зійшли 11 платформ із військовою технікою

У Читі з рейок зійшли і перекинулися 11 платформ з військовою технікою і 3 вагони супроводження, всього у складі військового ешелону було 52 вагони.
Про це повідомляє "Інтерфаксу" джерело, знайоме з ситуацією.
"Попередньо, під час руху зійшли з рейок 11 вантажних платформ і три вагони супроводження військового поїзда", - сказало джерело.
За попередніми даними, люди не постраждали.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
В Керчи тоже будут миротворцы ООН? Надо спросить у заместителя спикера правительства Германии Ульрике Деммер Источник: https://censor.net.ua/n454318
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Не помню Германия выплатила Украине компенсацию за разрушенные города в годы Второй мировой войны?...так пусть Московия компенсирует затраты за Крым и за разрушенный Донбасс
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
никто не имеет права нам указывать как жить. сами решаем. сами решили Порошенко поставить - сами радуемся
 показать весь комментарий
Ответить
 
Хуйло, даже в голубом га*доне, все равно и близко не валялось возле настоящих миротворцев.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Зацвіла в долині Червона калина, Ніби засміялась Дівчина-дитина.Любо,любо стало, Пташечка зраділа І защебетала.
Почула дівчина І вбілій свитині

З біленької хати
Вийшла погуляти У гай на долину (Т.Г. Шевченко).
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Германия и Франция выработают общую позицию- уже выработали подельники куйла в Минске создав ,рылыдыры на украинской земле...от их "общей" более трех лет Украина теряет своих людей...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Карочє, гроші перераховуть. Ато може хуйло підмануло. Воно таке...
 показать весь комментарий
Ответить
 
США наложат вето на все хуйловско-рошеновское дерьмо
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
ОБСЕ: В Минске обсудили особый статус Донбасса
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
На йух миротворцев. Граница должна быть передана всу согласно минским договорнякам и все, - конфликт будет разрешен моментально. Идея миротворцев активно продвигается из кремля с целью заморозки конфликта. Петюня выполняет хотелки хуйла.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ну, не бывает худо без добра. Миротворцы, это конечно заморозка конфликта но, зато можно будет спокойно занятся внутренними вопросами без воплей: ато пьютин нападёт. Прокататся всем автомайданом в Новомежигорье, попалить шины, побить брусчатку...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ошибаетесь. Миротворцы это полное дипломатическое поражение.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
будем иметь Приднестровь-2, только ещё хуже! Жителей недореспублик будем содержать всем кагалом, платить сепарам пенсии по инвалидности...., воссстанавливать разрушенное... Все эти танцы будут не в нашу пользу. Внутренний конфликтс, со всеми вытекающими
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Нужна не "тишина" на захваченном
Россией Донбассе, а украинский Донбасс и Крым с полным контролем Украины над ее
международно-признанной государственной границей. Остальное - пустой
треп!...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ну если ООН будет разговаривать с террористами с Д/ЛНР и считаться с ними,где должны стоять миротворцы, тогда пусть начнут считаться с ИГИЛ,Асадом и с хомяком с северной Кореи,а почему бы и нет! Украина не в коем случае не долдна соглашаться на условия кремля и всяких там ручных разных бывших канцлеров Германии!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Порошенко сам себя загнал в ловушку минскими соглашения, усугубив позицию что привязали международные санкции к минским соглашениям. Хотя конечно может ещё отморозиться типа это было под принуждением Дебальцево и Илловайска, и Кучма минск подписал. Но лучше сейчас соскочить да потеряем санкции против рашки, но иначе как говорил Черчиль кто выбирает между войной и позором получит и войну и позор. А с "приднестровьем" у этой страны мутное будущее в орбите рашки.
 показать весь комментарий
Ответить
 
никто и никуда себя не заганял, это был план такой
 показать весь комментарий
Ответить
 
А шо миротворцев вводят в Москву? Накой вобще в этом вопросе мнение агрессора?
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомГермания и Франция выработают общую позицию по мандату миротворцев ООН на Донбассе с учетом разногласий Москвы и Киева, - правительство ФРГ
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти