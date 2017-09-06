 Продление санкций Евросоюза против России будет официально обнародовано 14 сентября, - Reuters

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Reuters, ссылаясь на собственные источники в Брюсселе.
"ЕС решил в среду продлить еще на 6 месяцев свой санкционный список из 149 российских граждан и украинских сепаратистов, а также 38 организаций из-за их негативной роли в конфликте в Украине", - говорится в сообщении.
Согласно информации издания, во время еженедельной встречи в Брюсселе представители 28 стран ЕС договорились о продлении санкций, которое будет официально принято 14 сентября 2017 года с действием до середины марта 2018 года.
Отмечается, что отдельные экономические санкции ЕС против РФ, которые ограничивают сотрудничество ЕС с Россией в энергетической, оборонной и финансовой областях, действуют до конца января 2018 года.
В 2014 году Евросоюз, США, и другие страны ввели санкции в отношении РФ в связи с оккупацией Крыма и агрессией на востоке Украины, которые неоднократно расширялись и продлевались. Были приостановлены переговоры о безвизовом режиме и о новом базовом соглашении о сотрудничестве, введен запрет на въезд в страны ЕС для должностных лиц из РФ и заморожены их активы, введены ограничительные меры торгового, финансового и военного характера. Всего в санкционные списки попали 151 человек и 37 юридических лиц. Секторальные санкции действуют в отношении 20 российских финансовых, нефтедобывающих и оборонных структур.
В августе 2014 года Россия ввела пакет ответных мер на санкции Евросоюза, США, Австралии, Канады и Норвегии. Так называемые "контрсанкции" представляли собой запрет сроком на один год на импорт в РФ из этих стран фруктов, овощей, молочной и мясной продукции.
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В. Соловьёв на форуме во Владивостоке пристаёт к японцам с вопросом, скоро ли осуществится мечта российского руководства, газовая труба в Японию.
Прикол от губернатора Калифорнии на форуме во Владивостоке:
- У нас есть гугл, фейсбук, бывший русский Форт-Росс и триллионы баксов.
Давайте мирно жить-дружить и прекратим пользоваться углеводородным топливом, чтоб не засирать атмосферу Земли углекислым газом.
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