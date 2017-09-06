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 Политика Украины
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 В 2017 году запросы от Грузии о выдаче Саакашвили не поступали, - ГПУ

саакашвили

В Генеральной прокуратуре заявляют, что в 2017 году запросы от компетентных органов Грузии о выдаче бывшего грузинского президента, экс-председателя Одесской облгосадминистрации Михеила Саакашвили не поступали.

Об этом говорится в ответе ГПУ на запрос Радио Свобода, сообщает Цензор.НЕТ.

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При этом в Генпрокуратуре отмечают, что в 2014 и 2015 годах получали от грузинской стороны ходатайство о розыске, заключении под стражу и выдаче Саакашвили.

По результатам проверки в конце марта 2015 года решили отказать в выдаче Саакашвили, добавляют в ГПУ.

5 сентября заместитель министра юстиции Украины Сергей Петухов сообщил, что Грузия обратилась к Украине относительно розыска, взятия под стражу и экстрадиции Саакашвили. При этом Петхов заявил, что запрос грузинской стороны был адресован Министерству юстиции и Генеральной прокуратуре Украины. Он также сообщил, что Минюст направляет полученный запрос в ГПУ для проведения экстрадиционной проверки.

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18 августа в офисе генерального прокурора Грузии заявили, что сотрудничают с украинской властью в вопросе экстрадиции Михеила Саакашвили. Заявление появилось после того, как Саакашвили объявил о планах вернуться в Украину.

Как сообщалось, 26 июля президент Украины Петр Порошенко своим указом лишил гражданства Украины экс-президента Грузии, экс-председателя Одесской областной государственной администрации Михеила Саакашвили.

Позже нардеп и внештатный советник министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил о том, что Генеральная прокуратура Грузии передала Украине факты, которые не были известны ей во время предоставления Михеилу Саакашвили украинского гражданства.

Сам политик в это время находился в США, позже он прибыл в Польшу по украинскому паспорту, затем отправился в Литву. Сейчас он находится в Дании.

16 августа М.Саакашвили анонсировал, что вернется на Украину 10 сентября через пункт пропуска "Краковец" (Львовская область).

Накануне главная прокуратура Грузии официально подтвердила информацию о том, что грузинская сторона вновь обратилась к Украине по вопросу задержания и экстрадиции М.Саакашвили.

Ранее в среду в Государственной пограничной службе Украины заявляли, что не имеют никаких поручений от правоохранительных органов о запрете въезда на территорию Украины М.Саакашвили.
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Крыса - капитану корабля:
- Слышь, передай своим, пусть завтра особо не кипишуют. У нас просто учения!
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Схоже що порошенку пояснили в Європі, що переховувати його від українського правосуддя не будуть і видадуть по першому запиту органів української юстиції.
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Минюст передаст запрос на экстрадицию Саакашвили Генпрокуратуре

Вторник, 5 сентября 2017, 15:11

Министерство юстиции Украины перешлет запрос Грузии на арест и выдачу Саакашвили в Генеральную прокуратуру для проверки.
Такую позицию своего ведомства подтвердил "Украинской правде" министр юстиции Павел Петренко.

"В соответствии с уголовно-процессуальным законодательством Министерство юстиции пересылает полученный от грузинской стороны запрос и сопроводительные документы в объеме 94 страниц в Генеральную прокуратуру Украины для проведения экстрадиционной проверки", - говорится в сообщенииМинюста
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михо в ауте...поступало или не поступало?ехать-не ехать
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Шоколадные ворьё дало задний ход, после встреч Саакашвили с европейскими и американскими политиками накануне приезда в Украину.
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А что ж ВЫ морочили всем головы Почему об этом не тговорили раньше
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ 2017 году запросы от Грузии о выдаче Саакашвили не поступали, - ГПУ
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