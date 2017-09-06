 Для ООН неприемлемо привлечение сепаратистов к переговорам о миротворцах на Донбассе, - МИД ФРГ

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в переданном УНИАН заявлении представителя МИД Германии Мартина Шефера.
"Не стоит сразу критически воспринимать такую инициативу Путина: в конце концов, речь идет о конкретном предложении, созвучном с украинским, хотя и за исключением нескольких ключевых разногласий", - заявил он.
"И действительно: говорить только о контактной линию неуместно, ведь сепаратисты препятствуют СММ ОБСЕ на всей территории востока Украины, а не только вдоль линии разграничения", - отметил представитель МИД Германии.
"Для ООН неприемлемой и неизвестной является практика привлечения сепаратистов к переговорному процессу о миротворческой деятельности в том или ином регионе", - подчеркнул Шефер.
При этом он отметил, что можно только "гадать на кофейной гуще", что побудило президента РФ Владимира Путина к такому решению. "Будет видно, что именно будет представлено в Нью-Йорке. Открытым является вопрос национальности участников миротворческой миссии", - отметил представитель МИД ФРГ.
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если бы ООН начал вести переговоры с ДНР из этой организации можно выходить
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