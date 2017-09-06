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Все про:Германия (2950) миротворцы (399) ООН (2191) Донбасс (15982)

 Для ООН неприемлемо привлечение сепаратистов к переговорам о миротворцах на Донбассе, - МИД ФРГ

миротворцы

Для Организации Объединенных Наций является неприемлемым привлечение сепаратистов к переговорному процессу о миротворческой деятельности на Донбассе.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в переданном УНИАН заявлении представителя МИД Германии Мартина Шефера.

"Не стоит сразу критически воспринимать такую инициативу Путина: в конце концов, речь идет о конкретном предложении, созвучном с украинским, хотя и за исключением нескольких ключевых разногласий", - заявил он.

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"И действительно: говорить только о контактной линию неуместно, ведь сепаратисты препятствуют СММ ОБСЕ на всей территории востока Украины, а не только вдоль линии разграничения", - отметил представитель МИД Германии.

"Для ООН неприемлемой и неизвестной является практика привлечения сепаратистов к переговорному процессу о миротворческой деятельности в том или ином регионе", - подчеркнул Шефер.

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При этом он отметил, что можно только "гадать на кофейной гуще", что побудило президента РФ Владимира Путина к такому решению. "Будет видно, что именно будет представлено в Нью-Йорке. Открытым является вопрос национальности участников миротворческой миссии", - отметил представитель МИД ФРГ.

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Как все прозаично-вован решил спрятаться за спинами дныровцев...
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Не прокацапские заявления из ФРГ ??? Неожиданно ))
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Сепаратисты, террористы, переговоры с убийцами... это только больным на всю голову кацапам могло прийти такое в голову
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Ну хоть одно разумное слово произнесено.
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Ну да, если следовать логике Пуйла, потом с ИГИЛом в ООН предложит базарить
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Вот урод!!! Захватить у соседнего государства территорию и прикрыться при этом войсками ООН.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомДля ООН неприемлемо привлечение сепаратистов к переговорам о миротворцах на Донбассе, - МИД ФРГ
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