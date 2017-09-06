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 Общество
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 Линию соприкосновения на Донбассе в августе пересекли почти 1,2 миллиона человек, - Мин ВОТ

минвот

В августе линию соприкосновения в районе проведения АТО на Донбассе пересекли почти 1,2 миллиона человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины (МинВОТ).

"В августе линию соприкосновения на востоке Украины в обоих направлениях пересекли 1 млн 188 тыс. человек. Из них 922 тыс. - через контрольные пункты въезда/выезда в Донецкой области и 265,8 тыс. - в Луганской", - говорится в сообщении.

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В МинВОТ отметили, что по сравнению с июлем зафиксировано увеличение общего количества пересечений в Донецкой области на 2,3%, в Луганской - на 12%. В целом рост зафиксирован на 4,3%.

При этом отмечается, что с контролируемой территории на временно неподконтрольную выехали 583 тыс. человек, в обратном направлении - 605 тыс. человек.

В ведомстве отметили, что наибольшая нагрузка зафиксирована на контрольном пункте въезда-выезда "Марьинка" - 290,9 тыс. человек. КПВВ "Станица Луганская" пересекли 265,8 тыс. человек, КПВВ "Майорское" - 263 тыс. человек, КПВВ "Новотроицкое" - 244,8 тыс. человек, КПВВ "Гнутово" - 123 тыс. человек.

В МинВОТ добавили, что на временно неподконтрольные территории было доставлено 130 тонн гуманитарных грузов, предоставленных международными организациями, из них 10 тонн - продукты питания и 120 тонн - строительные материалы.

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Это говорит о том,шо сепары свободно шастают куда хотят,а наши балбесы создают им все условия!
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Не сепары, а ониженашилюди.
Сепары, вон, против высоких пошлин на б/у авто протестуют.
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А сепари там були? Добре, що відкосив двічі від мобілізації, по воювати за офшорного баригу я не згоден, для цього потрібні герої.
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Тело Великого Ильича приготовленное к заполнению техническими катализирующими консирогенами перед бальзамированием и возложением в Мавзолей

Линию соприкосновения на Донбассе в августе пересекли почти 1,2 миллиона человек, - Мин ВОТ - Цензор.НЕТ 8636
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Вперед за укр пенсией !!!!!!!!!!
Ур-р-а!!!!!!!!!!!!!

Патерь нет.

1-й пукнтминска выпалнен.
Давай закон про риинтеграцию.

Как сказал Тарута и Бойко опоблок,
мы примем закон про интиграцию данбаса временно на 3-5 лет.
Он просто необходим.
За эти 3-5 лет Украина все восстановит на данбасе, что было разрушено.

А потом посмотрим, что делать.
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"Республику" "любят"... но жрать все равно охота! А это можно сделать только в свободной от путинских орков Украине!
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"независимый Дамбас", угнетенный бЕндеравцами и изнасилованный українською мовою, шастає до хунти за пенсіями та за новенькими паспортами(безвіз же у хунти, а ониженашилюди).
Я щось тільки не зрозуміла, це МінВОТ пишається чи соромиться?
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Шо самое интересное, рускомирцев с кацапской таможни гонят метлой сраной, а через наши КПВВ шастай не хочу.
Во дела
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сто процентов, у вас были психические заболевания! и остались
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процент получивших "паспорта" Мышероссии ничтожен. С украинским пропускают без проблем.
С любого украинского большого города в день 2-3 автобуса через Россию в Недоноссию.
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Подсчитали бы за одно помощь России Донбассу? миллионы тонн! а вы сколько помогли "заложникам"?
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и шо нам с этого...может теперь начнется мощное партизанское движение против репоедов?...ага, как бы не так....
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потому укровермах переменяет по мирным гражданам оружие массового уничтожения - РСЗО «Смерч».. плохо себя вели.. любите свинорейх
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факты, фото? Нынче фотоаппарат в каждом кармане - фото обломков, невзрывов?
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Ни )(рена себе они шастают Ну чо у нас происходит
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Цензор.НЕТНовостиОбществоЛинию соприкосновения на Донбассе в августе пересекли почти 1,2 миллиона человек, - Мин ВОТ
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