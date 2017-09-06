 Линию соприкосновения на Донбассе в августе пересекли почти 1,2 миллиона человек, - Мин ВОТ

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины (МинВОТ).
"В августе линию соприкосновения на востоке Украины в обоих направлениях пересекли 1 млн 188 тыс. человек. Из них 922 тыс. - через контрольные пункты въезда/выезда в Донецкой области и 265,8 тыс. - в Луганской", - говорится в сообщении.
В МинВОТ отметили, что по сравнению с июлем зафиксировано увеличение общего количества пересечений в Донецкой области на 2,3%, в Луганской - на 12%. В целом рост зафиксирован на 4,3%.
При этом отмечается, что с контролируемой территории на временно неподконтрольную выехали 583 тыс. человек, в обратном направлении - 605 тыс. человек.
В ведомстве отметили, что наибольшая нагрузка зафиксирована на контрольном пункте въезда-выезда "Марьинка" - 290,9 тыс. человек. КПВВ "Станица Луганская" пересекли 265,8 тыс. человек, КПВВ "Майорское" - 263 тыс. человек, КПВВ "Новотроицкое" - 244,8 тыс. человек, КПВВ "Гнутово" - 123 тыс. человек.
В МинВОТ добавили, что на временно неподконтрольные территории было доставлено 130 тонн гуманитарных грузов, предоставленных международными организациями, из них 10 тонн - продукты питания и 120 тонн - строительные материалы.
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Сепары, вон, против высоких пошлин на б/у авто протестуют.
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Ур-р-а!!!!!!!!!!!!!
Патерь нет.
1-й пукнтминска выпалнен.
Давай закон про риинтеграцию.
Как сказал Тарута и Бойко опоблок,
мы примем закон про интиграцию данбаса временно на 3-5 лет.
Он просто необходим.
За эти 3-5 лет Украина все восстановит на данбасе, что было разрушено.
А потом посмотрим, что делать.
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Я щось тільки не зрозуміла, це МінВОТ пишається чи соромиться?
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Во дела
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С любого украинского большого города в день 2-3 автобуса через Россию в Недоноссию.
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