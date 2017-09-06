 Позицию Киева по миротворцам на Донбассе передали Гутерришу и председателю Совбеза ООН, - постпредство Украины в организации. ДОКУМЕНТ

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении постпредства Украины в ООН в Twitter.
"Довели до сведения генерального секретаря и председателя Совета безопасности ООН позицию Украины относительно миротворческой миссии ООН в ОРДЛО", - говорится в сообщении.
Ранее во вторник президент РФ Владимир Путин выразил мнение, что наличие миротворцев ООН на Донбассе пошло бы на пользу разрешению конфликта на востоке Украины, и поручил МИД РФ внести соответствующий проект резолюции на рассмотрение СБ ООН.
"…эти силы должны находиться в этой связи на линии разграничения и ни на каких других территориях… решение этого вопроса должно состояться не иначе, как после разведения сторон и отвода тяжелой техники, и это не может быть решено без прямого контакта с представителями самопровозглашенных республик, ДНР и ЛНР", - сказал В.Путин.
Первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Ирина Геращенко заявила, что о введении миротворческой миссии ООН на линии соприкосновения на востоке Украины не может быть и речи, миротворцы должны быть введены на всю оккупированную Россией территорию Украины.
Позже постпред РФ при ООН Василий Небензя сообщил, что во вторник российская сторона направила проект резолюции о размещении миротворцев на Донбассе генеральному секретарю ООН и председателю Совета безопасности ООН.
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Пора ГПУ завести дело про поставки оружия на территорию Украины со стороны раши
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Чего, переводчики закончились?
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Есть война и есть оккупированные земли
И есть хуло которого надо в Гаагу.
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https://www.5.ua/svit/gensek-nato-nazvav-ymovi-vstypy-ykrajni-do-alyansy-65624.html До речі, сторінку чомусь вже заблокували. Випадково?
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