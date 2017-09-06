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 Политика Украины
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 Позицию Киева по миротворцам на Донбассе передали Гутерришу и председателю Совбеза ООН, - постпредство Украины в организации. ДОКУМЕНТ

миротворцы

Постоянное представительство Украины в Организации объединенных наций передало генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу и председателю Совета безопасности Организации позицию Украины относительно миротворческой миссии ООН в отдельных районах Донецкой и Луганской областях (ОРДЛО).

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении постпредства Украины в ООН в Twitter.

Также читайте: "Представители Донецка и Луганска" поддержали российскую концепцию ввода на Донбасс контингента ООН на линию соприкосновения, - Грызлов

"Довели до сведения генерального секретаря и председателя Совета безопасности ООН позицию Украины относительно миротворческой миссии ООН в ОРДЛО", - говорится в сообщении.

Позицию Киева по миротворцам на Донбассе передали Гутерришу и председателю Совбеза ООН, - постпредство Украины в организации 01

Позицию Киева по миротворцам на Донбассе передали Гутерришу и председателю Совбеза ООН, - постпредство Украины в организации 02

Позицию Киева по миротворцам на Донбассе передали Гутерришу и председателю Совбеза ООН, - постпредство Украины в организации 03



Ранее во вторник президент РФ Владимир Путин выразил мнение, что наличие миротворцев ООН на Донбассе пошло бы на пользу разрешению конфликта на востоке Украины, и поручил МИД РФ внести соответствующий проект резолюции на рассмотрение СБ ООН.

"…эти силы должны находиться в этой связи на линии разграничения и ни на каких других территориях… решение этого вопроса должно состояться не иначе, как после разведения сторон и отвода тяжелой техники, и это не может быть решено без прямого контакта с представителями самопровозглашенных республик, ДНР и ЛНР", - сказал В.Путин.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Заявления Путина о миротворцах на Донбассе - попытка снять санкции за фейковый мир, - Пашинский

Первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Ирина Геращенко заявила, что о введении миротворческой миссии ООН на линии соприкосновения на востоке Украины не может быть и речи, миротворцы должны быть введены на всю оккупированную Россией территорию Украины.

Позже постпред РФ при ООН Василий Небензя сообщил, что во вторник российская сторона направила проект резолюции о размещении миротворцев на Донбассе генеральному секретарю ООН и председателю Совета безопасности ООН.
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Позицию Украины для ООН и НАТО доводит бывший рыговский посол в Мацкве, а ныне представитель офшорника
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В последние годы правления Кучмы посольство Украины в мацкве загружалось только выходцами СДПУ о. И назначение Ельченко вместо Сергеева говорит о влиянии мертвечука на пороха
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Ельченко был назначен послом лично Шапкокрадом во время своей каденции. Впрочем различия между рыгами и сдпу(о) - это различия между левой и правой половинками задницы. Достаточно вспомнить политическое прошлое Шуфрича, Добкина, Порошенко и пр.
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Так шо вони там накарябали в цьому документі?
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кроме Миротворческих сил ОДКБ все осталные могут кто может от ООН
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Россия должна забрать своих убийц с Донбасса , в том числе таких как Захарченко , а миротворце должны быть на российско-украинской границе.
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да,ладно...курощупа так и быть - заберём...жирдяя тоже..
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Смеюсь с цвета их касок, как будто нельзя было другой цвет придумать.
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Так. Минуло три роки, як москалі самі хотіли впихнутися в Україну під личинкою "миротворці", але зараз Україна разом із союзниками із НАТО ставить умови миротворчих сил. А голубі каски , це не "голубі берети" псевдомиротворців.
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Россиян под зад - не может страна агрессор потом быть в миротворческой миссии.
Пора ГПУ завести дело про поставки оружия на территорию Украины со стороны раши
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В Московії зійшли з рейок військові ешелони москалів.

Позицию Киева по миротворцам на Донбассе передали Гутерришу и председателю Совбеза ООН, - постпредство Украины в организации - Цензор.НЕТ 3336
Позицию Киева по миротворцам на Донбассе передали Гутерришу и председателю Совбеза ООН, - постпредство Украины в организации - Цензор.НЕТ 9945
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Скоріш за все самі москалі. Не хочуть їхати на війну.
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На Московії перевернувся ешелон з бронетехнікою -одночасно з рейок зійшло 14 вагонів.
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Все верно. Миротворцы должны стоять на границе с Хуйлостаном и только там.
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А если я не инглиш!!! Как понять, что они пытаются донести до Гути?
Чего, переводчики закончились?
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если ты не инглиш, то читай, что тебе бутусов на свой лад переведёт
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26 лет назад была восстановлена государственная независимость чеченского народа.
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9-10 сентября 1989 года в городе Грозный (Соьлжа-ГIала) прошёл II съезд ингушского народа, который окончательно определил курс на выход Ингушетии из состава Чечено-Ингушской АССР.23-25 ноября 1990 года в городе Грозный (Соьлжа-ГIала) состоялся первый Чеченский национальный съезд, который провозгласил государственный суверенитет Чеченской Республики (Нохчийчоь). Был избран Исполком Общенационального Конгресса Чеченского Народа (ОКЧН) во главе с генералом авиации Джохаром Дудаевым
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27 ноября 1990 года Верховный Совет Чечено-Ингушской АССР (в составе РСФСР - СССР), основываясь на решении первого съезда чеченского народа, принял Декларацию о государственном суверенитете Чечено-Ингушской Республики.1-2 сентября 1991 года состоялась третья сессия ОКЧН, которая объявила Верховный Совет ЧИР низложенным и передала всю власть на территории Чечни Исполкому ОКЧН во главе с Джохаром Дудаевым. Была принята резолюция о проведении выборов Президента и Парламента Чеченской Республики. Были разработаны основные юридические документы по проведению выборов, определена Избирательная комиссия. Исполкому ОКЧН было поручено организовать и провести выборы.6 сентября 1991 года Исполком ОКЧН во главе с Джохаром Дудаевым взял под свой контроль основные политические и административные центры на территории Грозного и остальной части Чечни. Была прекращена деятельность Верховного Совета ЧИР, как утратившего свою легитимность. В качестве временного правительства был учреждён Временный комитет по контролю за работой народнохозяйственного комплекса
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6 сентября был объявлен днём восстановления государственной независимости чеченского народа (полный текст справки по этой ссылке).Чеченская республика Ичкерия просуществовала до 7 октября 2007 года. (25 Рамадана 1428 года) президент ЧРИ, Амир моджахедов Кавказа Докку Умаров объявил о вводе полного Шариатского правления на всей территории Чеченского Государства и территориях Северного Кавказа, являющихся зоной военных действий, провозгласив образование Исламского Государства - Имарат Кавказ. (Официальный релиз заявления Амира Докку Абу Усмана о провозглашении Имарата Кавказ)
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https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1172524529558218&set=a.192570707553610.59488.100004020468401&type=3&theater …Отже, війни з Росією немає?Тисячі вбитих є, поранених також тисячі, зруйновані міста і села є, а війни нема?Позицию Киева по миротворцам на Донбассе передали Гутерришу и председателю Совбеза ООН, - постпредство Украины в организации - Цензор.НЕТ 9538
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большинство бизнеса барыг завязан на кацабляндии и если назвать войной, то тогда и барыжному делу писец
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Они просто цуки. И доиграются со своим идиотизмом .
Есть война и есть оккупированные земли
И есть хуло которого надо в Гаагу.
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Все нормально там написано, Украина поддерживает миротворцев, но не ту хрень, что предложил карлик.
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Миротворці на Донбасі це - визнання громадянської війни, якої насправді немає, це - хрест на НАТО. До закон про окуповані території? Де офіційне визнання рф окупантом?Чим блдь "думали" рошенівські ідеологи? Генсек НАТО Столтенберг назвав умови вступу України до Альянсу:"Також, щоб вступити до Північноатлантичного альянсу, Україна має вирішити територіальні проблеми, що є обов'язковою умовою для членства в НАТО"
https://www.5.ua/svit/gensek-nato-nazvav-ymovi-vstypy-ykrajni-do-alyansy-65624.html До речі, сторінку чомусь вже заблокували. Випадково?
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С миротворцами будет такая же тягомотина,как и минские договоренности.
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Зчем Украине одураченные гебельсом-киселлевым голодранцы днр и лнр? Этим путинским галюцинациям не место в стремительно развивающеейся Украине.
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До сраки эти миротворцы. Если они и будут, то только рашенские. Запад как всегда обосрался. Кроме своей тупой озабоченности, они ничего не могут. Достали они уже.
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Считаю, что надо подать в ООН резолюцию о размещении миротворцев на всей оккупированной территории, в том числе и в Крыму, не только на границе.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПозицию Киева по миротворцам на Донбассе передали Гутерришу и председателю Совбеза ООН, - постпредство Украины в организации. ДОКУМЕНТ
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