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Все про:Княжицкий (152) Польша (4063)

 Несмотря на попытки россиян, Польша остается нашим союзником, - Княжицкий

княжицкий

Во время выступлений участников форума в польском городе Крыница-Здруй чувствуется надежда на значительное улучшение украинского-польских отношений.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире Еспресо.TV рассказал народный депутат от фракции "Народный фронт", председатель комитета ВР по вопросам культуры и духовности Николай Княжицкий.

"Форум в Крынице-Здруй - это так называемый восточноевропейский Давос. Украинско польское сотрудничество стоит на острие этих обсуждений. В течение последних лет наше сотрудничество не была таким прорывным, мы даже имели проблемы связанные с историческим прошлым. Именно поэтому хотелось говорить не о прошлом, а о будущем", - сказал Княжицкий.

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По его словам, речь шла о сотрудничестве в оборонной сфере, о новых проектах экономического сотрудничества. Обсуждались инвестиции со стороны польского малого бизнеса в украинскую экономику. Нардеп отметил, что вопросы экономического сотрудничества обсуждался не только с польскими участниками форума.

Княжицкий также прокомментировал переговоры с руководителями польского парламента, которые провел на форуме председатель ВР Андрей Парубий.

"Мы надеемся на значительное улучшение украинского-польских отношений. Мы видим, что Польша остается нашим союзником. Несмотря на политическую борьбу и попытки россиян ухудшить наши отношения тенденция к их улучшения. Это чувствовалось и в речи президента Польши Анджея Дуды и в других выступлениях на форуме", - добавил нардеп.

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Последний ариец. Кельн. Германия. Наши дни.
Несмотря на попытки россиян, Польша остается нашим союзником, - Княжицкий - Цензор.НЕТ 7718
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На всякий случай поясняю: это шутка, на фото Москва, фото настоящее
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В Германии не лучше, чем в Париже? Мне то что?
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Российская оккупация Молдовы была замолчана ОБСЕ и в отчетах был сфальсифицирован гражданский конфликт.


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Ужасающие последствия урагана "Харви", статуя Линкольна частично пострадала. Хьюстон,Техас, США.

Несмотря на попытки россиян, Польша остается нашим союзником, - Княжицкий - Цензор.НЕТ 6567
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жители Канады (в канадской форме) переживают за судьбу Украины
Несмотря на попытки россиян, Польша остается нашим союзником, - Княжицкий - Цензор.НЕТ 5818
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Правительство: Военные Молдовы примут участие в учениях на Украине вне зависимости от решения Додона
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президент Украины препятствует выбору стран
Несмотря на попытки россиян, Польша остается нашим союзником, - Княжицкий - Цензор.НЕТ 2340
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Европейские геи делятся с друг другом запахом своего нового парфюма. Амстердам, Нидерланды, наши дни
Несмотря на попытки россиян, Польша остается нашим союзником, - Княжицкий - Цензор.НЕТ 7392
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это мелочь, для процветающего европееца! все ради майдаеа
Несмотря на попытки россиян, Польша остается нашим союзником, - Княжицкий - Цензор.НЕТ 6981
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Все, что мы тебе должны, мы великодушно прощаем
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Та да... Как только поляки представляют себе партнерами кацапов, то Украинцы могут выделывацца, як схочуть.
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европеецев не пускают в ими созданную страну!
Несмотря на попытки россиян, Польша остается нашим союзником, - Княжицкий - Цензор.НЕТ 2112
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомНесмотря на попытки россиян, Польша остается нашим союзником, - Княжицкий
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