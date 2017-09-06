 Несмотря на попытки россиян, Польша остается нашим союзником, - Княжицкий

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире Еспресо.TV рассказал народный депутат от фракции "Народный фронт", председатель комитета ВР по вопросам культуры и духовности Николай Княжицкий.
"Форум в Крынице-Здруй - это так называемый восточноевропейский Давос. Украинско польское сотрудничество стоит на острие этих обсуждений. В течение последних лет наше сотрудничество не была таким прорывным, мы даже имели проблемы связанные с историческим прошлым. Именно поэтому хотелось говорить не о прошлом, а о будущем", - сказал Княжицкий.
По его словам, речь шла о сотрудничестве в оборонной сфере, о новых проектах экономического сотрудничества. Обсуждались инвестиции со стороны польского малого бизнеса в украинскую экономику. Нардеп отметил, что вопросы экономического сотрудничества обсуждался не только с польскими участниками форума.
Княжицкий также прокомментировал переговоры с руководителями польского парламента, которые провел на форуме председатель ВР Андрей Парубий.
"Мы надеемся на значительное улучшение украинского-польских отношений. Мы видим, что Польша остается нашим союзником. Несмотря на политическую борьбу и попытки россиян ухудшить наши отношения тенденция к их улучшения. Это чувствовалось и в речи президента Польши Анджея Дуды и в других выступлениях на форуме", - добавил нардеп.
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