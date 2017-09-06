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 Политика Украины
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 Если удовлетворить требования "евробляхеров" то это создаст неправильный прецедент. За схемы надо наказывать, - эксперт

номера транзитные

Протесты владельцев автомобилей на европейских номерах за легализацию нерастаможенных авто подобны протестам вкладчиков банка Михайловского. В случае с вкладчиками государство испугалось и пошло им навстречу, приняв не справедливый закон тем самым открыв ящик Пандоры.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в своей колонке на "Бизнес Цензор" написал инвестбанкир, блогер, специалист Dragon Capital.

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"Высокие пошлины в Украине на импорт авто - это факт. Можно к нему относиться по-разному. Но они есть. И можно спорить о том, надо ли снижать все пошлины на все бензиновые автомобили или оставлять высокими. Тоже на все. Кстати, если решите снижать пошлины, то сразу предоставьте расчет, как компенсировать недополученные средства. Для бюджета. Уменьшить финансирование школ? Или больниц? Или может сократить инвестиции в дороги? Высокие пошлины на авто в Украине - это своеобразный налог на роскошь. И налог на те доходы, которые не декларируются гражданами. Все эти коррупционные потоки и зарплаты в конвертах выливаются в пробки на киевских дорогах", - отметил эксперт.

"Справедливо ли такое налогообложение? Спорный вопрос, особенно для тех, кто и налоги платит сначала сполна, и пошлины потом. Но совсем несправедливо обмануть такого человека дважды, когда он, заплатив все, будет стоять в пробке вслед тысячам "бляхеров", обманувших налогоплательщиков дважды. Не говоря уже о том, что пока только высокие цены на автомобили сдерживают дороги Киева от полного коллапса. Протесты "бляхеров" подобны протестам вкладчиков банка Михайловского. Там государство испугалось и пошло им навстречу, приняв не справедливый закон. И открыв ящик Пандоры. Если у михайловских прокатило, то можно и "бляхерам". А потом и контрабандисты пойдут, если удастся прикрыть контрабанду. "Копачі бурштину". Владельцы сетевых спортивных клубов выведут свои армии ФОПов с требованием сохранить схему. Ведущие киевские рестораторы сделают тоже самое. А "союз ФОПов Буковеля" выиграет все суды. Просто потому что умеют.
Если люди протестуют - то это не значит, что они правы. Это не значит, что их права нарушают. Иногда они протестуют ради того, чтобы им разрешили нарушать права других людей", - подчеркнул Фурса.

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"Если вы не платите налоги, то что вы хотите от государства? Хорошие дороги? А деньги откуда? И не надо говорить про то, что надо меньше воровать. Потому что да, надо. Надо меньше воровать. Но это совсем другая история. Им надо меньше воровать, а вам надо честно платить. И только тогда общество начнет требовать от политиков быть честными. Потому что обманщик всегда поймет лгуна. И простит. А общество, где каждый каждого хочет нае.. (обмануть) не работает. А в случае с еврономерами это как торжество местечковой хитрости. В итоге теряют все. И мы живем в бедной стране. У которой не хватает денег на пенсии и дороги. И продолжаем жаловаться на отсутствие дорог, не желая платить налоги. Пока мы будем обманывать друг друга и плевать друг на друга, то у нас не будет богатой страны", - пояснил эксперт.

"Требования евробляхеров удовлетворять нельзя. И не потому что из-за них тысячи людей застряли в пробках. Просто это создает неправильный прецедент и будет негативно влиять на поведение людей в будущем. Как должна работать система? Ошибка - наказание. Нарушение - наказание. Человек должен понимать ответственность своих решений. То, что вернули деньги вкладчикам Михайловского толкнет их обязательно еще на одну глупую инвестицию. А потом они опять придут к государству. То же самое "евробляхеры". Казалось бы, ну что уже поделать. Они уже ввезли свои машины, уже обманули бюджет и налогоплательщиков. Если им это простить, то никто ничего уже не потеряет. Все украдено до нас. Но это не так. За схемы надо наказывать. Чтобы потом другим или этим же людям не повадно было строит новые схемы. Наказание - единственный урок. А ничто не учит людей думать лучше, чем финансовый урок", - резюмировал Фурса.

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Как сообщалось ранее, сегодня в Киеве возле Верховной Рады прошла акция владельцев автомобилей на европейских номерах за легализацию нерастаможенных авто. Среди целей проводимой акции - доступная растаможка (5% стоимости авто) на все автомобили для всех граждан Украины, введение простого и доступного механизма легализации завезенных автомобилей (установление ставки платежей в бюджет в пределах 15-30% стоимости авто), мораторий на действие экологических норм Евро5 как условия ввоза и регистрации б/у автомобилей в Украине, прекращение "репрессий" силовых структур против водителей автомобилей на еврономерах и мораторий на дискриминацию до окончательного законодательного урегулирования.
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Думаю будет справедливо если Европа запретит въезд укробляхерам на не новых автомобилях а так же введет плату за проезд границы в сумме 1000Евро с человека. Ето не много для любителей путешествовать по Европе.
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У кацапів срана део коштує майже в двічі менше. Я б Раду усю не розстрілював, а ввів відстріл -1 депутат в місяць методом прямого голосування.
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Ты гонишь. Их аж 450 штук. За один созыв не успеешь всех.
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))) Зате рейтинг програм з цього приводу б зашкалював. Усіх і не потрібно.
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Быстро же этот сосунок состряпал заказуху! Не слабо отлистали ему за херню!
соевые, это ваши идолы отбелить себя хотят, вам не противно?
Да, и почему вы мазохисты?
вам тарифы в разы - это так надо!
вам доллар по 26 - та то песня просто!
вам авто в 3-4 раза дороже чем в Европе - курс правительства првильный!
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они просто думают, что хозяева кинут им косточку немного пожирней нежели остальному плебсу, и они на фоне нищеты будут чвствовать себя хозяевами жизни. Эти люди не учат историю.
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Прежде всего наказывать нужно за панамские схемы.
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Наказывать нужно за ЛЮБОЕ нарушение Закона. Не взирая на лица
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А кого-то наказали? Они уже 3 года Ефремова не могут осудить, еще полгода - ему впаяют лет 6 и по закону сявченки он будет на свобде
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А от них кто-то требовал выполнения работы, на которую их наняли? Выгнали одного в Ростов и успокоились. Каждый день им нужно напоминать, что народ Украины их НАНЯЛ для выполнения определенной работы. И что НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ ИМЕННО ЗА ЭТО ИМ ПЛАТЯТ ЗА ЭТО СВОИ ДЕНЬГИ.
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Вот сейчас требуют, у меня обычное авто, ноя их поддерживаю, потому что по сегодняшней схеме растомаживать будет только полный идиот, а это очень влияет и на мою безопасность на дороге.
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Невже думають що люди прислуховуються до думки тупоголових проплаченних експертів.
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Тут народ может иронизировать сколько угодно, но моему приятелю позавчера "польская бляха" - Опель 1989 года засадил в корму как полагается. И что же, пока сокрушались, матерились и вызывали полицию "поляк" под предлогом, что убирает машину, чтобы не мешать движению, отъехал в сторону, постоял, поскулил. а потом по-быстрячку с##бался, оставив на асфальте отвалившуюся фару, куски бампера и решётки. Ну, приятель всё сфотографировал - тачку, номер и что дальше? Тачка оформлена на какого-нибудь Франека где-нибудь во Вроцлаве, здесь она якобы транзитом. Так ответьте, сатирики и благодетели, что дальше делать в подобной ситуации, если вы не бандит и не успели "иностранца" связать до приезда полиции? Кстати, полиция приехала, составили какую-то филькину грамоту, а что толку?
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Вот поэтому нужно снзить пошлину до разумных пределов и запретить ездить без регистрации
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Эта беда на западной давно, накупит писюрвань хлама за гроши, а если расквасила по буху или просто идиотизму, то можно просто выползти из корыта и свалить. Зачем нести материальую или не дай бог уголовную ответсвенность за ДТП если можно просто умыть руки забыв о металлоломе.
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Потрібно не номера фоткать ,а паспорт та права водія.
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1. Бугуртом бляхеров полностью удовлетворен.
2. Будете платить хитрожопые черти, и не думайте что за вас кто-то массово впряжется, только время зря потратите.
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янупадло тоже так думало, а потом драпало в Ростов. Таких машин уже очень много и водители уже объединяются против твоих хозяев
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лично для тебя и таких как ты нужно поднять тарифы в 2 раза и бензин в 4 раза !
стадо так любит ,стадо должно платить.
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тю, америку открыл, я и так прекрасно знаю что мечта всех блхеров, пусть другие платят и побольше, а мы ж не лохи
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всем "евробляхерам"! за "халяву" нужно П*Л*А*Т*И*Т*Ь !!!!
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Почему поляк,латыш и т.д покупают машины без прецедентов в 3 раза дешевле нас?
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Фурса, мудило, уже поделил украинцев на евробляхеров и неевробляхеров...
как по "марксу" разделяй и властвуй...
1. это нормально, что в нищей Украине 10-летние авто стоят в 2-3 раза дороже, чем в богатой Европе?
2.где украинский автопром, под который вводили ДОРОГУЮ растоможку?
СДЕЛАЙТЕ ЦЕНЫ НА БЭУШНЫЕ АВТО КАК В ЕВРОПЕ, иначе получите еще один майдан!
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Я слушал этого умника по 112-му. Тут в статье не все его перлы. Его очень волновал вопрос пробок в Киеве. Говорит, что и так машин много, а будет ещё больше.
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сссука!!!тоесть идет от обратного?пенсионом фонде дефицит пенсионеров похоронить!
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Писал - вместо аргументов - заспамили жлобы.


Пол страны протестувальники и активисты. Никто ни хера не делает и все засирают Киев. На хера мне ваш хлам автомобильный сдался? А потом на дорогах бессрочный геноцид народа в основном вот из-за такого ржавого говна с Западной Украины в основном (в Днепре - минимум вижу). Во всем мире в ближайшее время вообще откажутся от авто с ДВС - у пацанов руки зачесались превратить Украину еще и в европейскую автосвалку.

Хотите этого цыганского "бизнеса" - платите. Вы же требуете хороших дорог, например.
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Вот же требования у "евробляхеров"!Ишь чего захотели-машины по более-менее доступным ценам им подавай!Не хотят жигули 1989-го за 1.5-2тыс.долл. покупать или за расстаможку тройную сумму автомобиля платить..халявщики херовы!
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"Кстати, если решите снижать пошлины, то сразу предоставьте расчет, как компенсировать недополученные средства. Для бюджета. Уменьшить финансирование школ? Или больниц? Или может сократить инвестиции в дороги?"
ну это 3.14здец товарищи, то есть наш бюджет это пошлины, налоги и прочая хрень, которую сосёт правительство из народа, а не как не внутреннее производство товаров, экспорт и подобное. и это 3.14здит некая фурса "инвестбанкир, блогер, специалист Dragon Capital"
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ну статейка то адекватна євробляхери понатаскували ці корита абсолютно незаконо ! тут можна дискусії вести про мито і все інше но ! факт є фактом шляхом махінацій з цими транзитними номерами люди порушують закон ! і ці машини підлягають конфіскації
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Распейздяи не хотят в.ъебывать... если понадобиться - то и по 24 часа в сутки, 360 дней в году(без отпуска). И только требовать, легче и проще! Платить налоги объязаны ВСЕ 100%. Точка.
А все 20 лет независимости, одни пи.здили бюджет, другие хер ложили на уплату налогов, потому что первые пиздят. Так не может быть вечно, пора жить по правилам и законам! Страна воюет, ребята на передке головы ложат, а народ на все 100% (включая власть имущих)!!! должен платить налоги и содержать эту Страну, на эти-же налоги! Содержать и вооружать Украину!!!! Только Армии и волонтерам надо давать добро на без пошлинный ввоз. Все остальные - платить.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЕсли удовлетворить требования "евробляхеров" то это создаст неправильный прецедент. За схемы надо наказывать, - эксперт
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