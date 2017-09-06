 Если удовлетворить требования "евробляхеров" то это создаст неправильный прецедент. За схемы надо наказывать, - эксперт

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в своей колонке на "Бизнес Цензор" написал инвестбанкир, блогер, специалист Dragon Capital.
"Высокие пошлины в Украине на импорт авто - это факт. Можно к нему относиться по-разному. Но они есть. И можно спорить о том, надо ли снижать все пошлины на все бензиновые автомобили или оставлять высокими. Тоже на все. Кстати, если решите снижать пошлины, то сразу предоставьте расчет, как компенсировать недополученные средства. Для бюджета. Уменьшить финансирование школ? Или больниц? Или может сократить инвестиции в дороги? Высокие пошлины на авто в Украине - это своеобразный налог на роскошь. И налог на те доходы, которые не декларируются гражданами. Все эти коррупционные потоки и зарплаты в конвертах выливаются в пробки на киевских дорогах", - отметил эксперт.
"Справедливо ли такое налогообложение? Спорный вопрос, особенно для тех, кто и налоги платит сначала сполна, и пошлины потом. Но совсем несправедливо обмануть такого человека дважды, когда он, заплатив все, будет стоять в пробке вслед тысячам "бляхеров", обманувших налогоплательщиков дважды. Не говоря уже о том, что пока только высокие цены на автомобили сдерживают дороги Киева от полного коллапса. Протесты "бляхеров" подобны протестам вкладчиков банка Михайловского. Там государство испугалось и пошло им навстречу, приняв не справедливый закон. И открыв ящик Пандоры. Если у михайловских прокатило, то можно и "бляхерам". А потом и контрабандисты пойдут, если удастся прикрыть контрабанду. "Копачі бурштину". Владельцы сетевых спортивных клубов выведут свои армии ФОПов с требованием сохранить схему. Ведущие киевские рестораторы сделают тоже самое. А "союз ФОПов Буковеля" выиграет все суды. Просто потому что умеют.
Если люди протестуют - то это не значит, что они правы. Это не значит, что их права нарушают. Иногда они протестуют ради того, чтобы им разрешили нарушать права других людей", - подчеркнул Фурса.
"Если вы не платите налоги, то что вы хотите от государства? Хорошие дороги? А деньги откуда? И не надо говорить про то, что надо меньше воровать. Потому что да, надо. Надо меньше воровать. Но это совсем другая история. Им надо меньше воровать, а вам надо честно платить. И только тогда общество начнет требовать от политиков быть честными. Потому что обманщик всегда поймет лгуна. И простит. А общество, где каждый каждого хочет нае.. (обмануть) не работает. А в случае с еврономерами это как торжество местечковой хитрости. В итоге теряют все. И мы живем в бедной стране. У которой не хватает денег на пенсии и дороги. И продолжаем жаловаться на отсутствие дорог, не желая платить налоги. Пока мы будем обманывать друг друга и плевать друг на друга, то у нас не будет богатой страны", - пояснил эксперт.
"Требования евробляхеров удовлетворять нельзя. И не потому что из-за них тысячи людей застряли в пробках. Просто это создает неправильный прецедент и будет негативно влиять на поведение людей в будущем. Как должна работать система? Ошибка - наказание. Нарушение - наказание. Человек должен понимать ответственность своих решений. То, что вернули деньги вкладчикам Михайловского толкнет их обязательно еще на одну глупую инвестицию. А потом они опять придут к государству. То же самое "евробляхеры". Казалось бы, ну что уже поделать. Они уже ввезли свои машины, уже обманули бюджет и налогоплательщиков. Если им это простить, то никто ничего уже не потеряет. Все украдено до нас. Но это не так. За схемы надо наказывать. Чтобы потом другим или этим же людям не повадно было строит новые схемы. Наказание - единственный урок. А ничто не учит людей думать лучше, чем финансовый урок", - резюмировал Фурса.
Как сообщалось ранее, сегодня в Киеве возле Верховной Рады прошла акция владельцев автомобилей на европейских номерах за легализацию нерастаможенных авто. Среди целей проводимой акции - доступная растаможка (5% стоимости авто) на все автомобили для всех граждан Украины, введение простого и доступного механизма легализации завезенных автомобилей (установление ставки платежей в бюджет в пределах 15-30% стоимости авто), мораторий на действие экологических норм Евро5 как условия ввоза и регистрации б/у автомобилей в Украине, прекращение "репрессий" силовых структур против водителей автомобилей на еврономерах и мораторий на дискриминацию до окончательного законодательного урегулирования.
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соевые, это ваши идолы отбелить себя хотят, вам не противно?
Да, и почему вы мазохисты?
вам тарифы в разы - это так надо!
вам доллар по 26 - та то песня просто!
вам авто в 3-4 раза дороже чем в Европе - курс правительства првильный!
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2. Будете платить хитрожопые черти, и не думайте что за вас кто-то массово впряжется, только время зря потратите.
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стадо так любит ,стадо должно платить.
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как по "марксу" разделяй и властвуй...
1. это нормально, что в нищей Украине 10-летние авто стоят в 2-3 раза дороже, чем в богатой Европе?
2.где украинский автопром, под который вводили ДОРОГУЮ растоможку?
СДЕЛАЙТЕ ЦЕНЫ НА БЭУШНЫЕ АВТО КАК В ЕВРОПЕ, иначе получите еще один майдан!
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Пол страны протестувальники и активисты. Никто ни хера не делает и все засирают Киев. На хера мне ваш хлам автомобильный сдался? А потом на дорогах бессрочный геноцид народа в основном вот из-за такого ржавого говна с Западной Украины в основном (в Днепре - минимум вижу). Во всем мире в ближайшее время вообще откажутся от авто с ДВС - у пацанов руки зачесались превратить Украину еще и в европейскую автосвалку.
Хотите этого цыганского "бизнеса" - платите. Вы же требуете хороших дорог, например.
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ну это 3.14здец товарищи, то есть наш бюджет это пошлины, налоги и прочая хрень, которую сосёт правительство из народа, а не как не внутреннее производство товаров, экспорт и подобное. и это 3.14здит некая фурса "инвестбанкир, блогер, специалист Dragon Capital"
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А все 20 лет независимости, одни пи.здили бюджет, другие хер ложили на уплату налогов, потому что первые пиздят. Так не может быть вечно, пора жить по правилам и законам! Страна воюет, ребята на передке головы ложат, а народ на все 100% (включая власть имущих)!!! должен платить налоги и содержать эту Страну, на эти-же налоги! Содержать и вооружать Украину!!!! Только Армии и волонтерам надо давать добро на без пошлинный ввоз. Все остальные - платить.
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