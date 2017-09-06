 Двенадцать мэров городов Киевщины поддержали инициативу главы ОГА Горгана по новому порядку распределения бюджета

Об этом говорится на официальном сайте Киевской областной государственной администрации.
"Ежегодно в Киевской области на строительство и ремонт больниц, детских садов, школ и дорог выделяются сотни миллионов гривен, но, к сожалению, фактически эти деньги не доходят до городов и поселков, а нагло разворовываются. Тогда как поселковые больницы находятся в ужасном состоянии, с ободранными стенами, дома коррупционеров покрываются позолотой. Для того чтобы изменить эту ситуацию, необходимо действовать решительно и нейтрализовать коррупционные прокладки областного уровня, на которых оседали средства, которые должны идти на развитие инфраструктуры. Необходимо передать областные деньги непосредственно в общины", - заявил Александр Горган.
Губернатор настаивает на принятии принципиального решения об изменении модели финансирования объектов капитального строительства в области.
"Сегодня мы собрались с мэрами городов областного значения и достигли взаимопонимания. Так, в будущем мы будем передавать областные средства непосредственно в общины: именно мэры городов областного значения и сельские головы получат возможность контролировать качество проведения ремонта или строительства и нести личную ответственность за результат. Города и села будут непосредственными заказчиками услуг, а по тендерам уже следить общины, депутаты и сельские головы и мэры городов. Люди будут проинформированы обо всех суммы средств, направляемых я из области, и смогут лично убедиться в том, как эти средства осваиваются на местах. Это и есть децентрализация ", - подчеркнул Александр Горган, поблагодарив мэрам городов Киевской области за поддержку этой важной инициативы.
Он подчеркнул, что такое кардинальное решение уже вызвало агрессивную реакцию со стороны тех коррупционеров, которые много лет паразитировали на бюджетных потоках.
"Ведь они привыкли к тому, что областной бюджет просто "дерибанится". Но я хочу заверить: коррупционная система, которая беспрепятственно существовала много лет, прекратит свое существование", - отметил глава Киевской области.
По его словам, Киевская ОГА совместно с правоохранительными органами и областной прокуратурой развернула масштабное наступление на коррупционные схемы.
"По итогам масштабной проверки объектов строительства социальной сферы, обнаружила колоссальные хищения и неэффективность использования областных средств, решено передать в города и села в виде прямых субвенций более 150 млн гривен от перевыполнения бюджета и корректировки действующих областных программ", - подчеркнул Александр Горган.
Губернатор отмечает, что новая модель распределения средств будет внедрена немедленно и уже сейчас облгосадминистрация принимает запросы от мэров городов и сельских голов и формирует перечень объектов, которым будет предоставлена субвенция.
"Киевская областная государственная администрация вместе с мэрами городов обращаются в Киевский областной совет, областных депутатов с призывом инициировать проведение внеочередной сессии областного совета для немедленного распределения средств и передачи их в виде субвенций на места. Мы получили очень важную поддержку городских голов Киевщины, и после достижения нашей цели жители области реально почувствуют изменение качества своей жизни", - резюмировал Александр Горган.
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Именно такие шаги хочется видеть от глав облгосадминистраций.
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Именно передача средств непосредственно на места - это европейский опыт, так и должно быть.
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А тролли-диванные крикуны всегда и всем будут недовольны.
Горгану - успеха желаю, из обсуждения и диалога с обществом о том, как поломать коррупцию И РОЖДАЕТСЯ УСПЕХ.
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