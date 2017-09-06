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 "Обидно признавать, что в нашем руководстве слабодушные люди носят большие погоны", - добровольцы об оскорбительном заявлении генерал-майора Никитенко

Генерал-майор Вооруженных сил Украины (ВСУ) Петр Никитенко заявил, что Украина не может воевать с Россией, поскольку "это сильная и могучая держава".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал участник антитеррористической операции Роман Кириченко.

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"Мы находимся на не объявленной войне под названием АТО под Донецком, на нулевых позициях. Приехал к нам на 10 минут генерал-майор Петр Никитенко. После этого визита, нашему возмущению нет границ. Недопустимо на четвертом году АТО говорить бойцам деморализующие вещи. Бойцам, которые почти каждый день находятся под обстрелами, рискуют жизнью, устают. Если вы признаете виличие страны агрессора перед нами, то мы не признаем вас генералов. Позор!", - написал он.

Участник АТО сообщил, что генерал заявил, что украинские добровольцы, которые воюют на востоке Украины, - это воры и мародеры, которые трусливо бежали из Иловайска. Кроме того, он считает, что с Россией Украина воевать не может, поскольку "это сильная и могучая держава".

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"Очень обидно признавать, что в нашем руководстве слабодушные люди носят большие погоны", - отметил Кириченко.

"Мы назвали этого генерала чмом и генеральской гнидой. Конечно же, это было сделано на эмоциях и, скажем так, на нервах. Нет, генерал, ты не чмо и не генеральская гнида - ты просто трус и предатель. Таким не место в Вооруженных силах Украины", - заявили военные в обращении, которое обнародовал Кириченко.


Обидно признавать, что в нашем руководстве слабодушные люди носят большие погоны, - добровольцы об оскорбительном заявлении генерал-майора Никитенко 01





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У слабой женщины, Президента маленькой Литвы, духа и мужества гораздо больше, чем у дебила-генерала, которого Украина 30 лет учила и готовила "не обосраться в трудную минуту!"
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Его совок учил, и он сам - совок 100500 процентный! Для этого так называемого "генерала" есть только УССР, а не "не обосраться в трудную минуту!" совка не научишь , вспомни первые недели ВОВ и совковых хенералов...
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этот генерал еще и такое же хуйло, как и его, судя по всему, "кумир"
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Таких , как эта макрица нужно под трибунал ! Это же типичный паникёр , и провокаторо .
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Вот такие псы генералы как этот сыкло -гнида Никитенко и сдали Крым и Донбасс! И эту падаль Пороженко держит при себе. Позорище. Нам такие обосраные хенералы не нужны.
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Непонятен смысл этого демарша. Очевидно, что так разговаривать с вооруженными людьми нельзя (даже паркетный генерал должен чувствовать сомнение в глазах бойцов: а не влепить бы пулю в твой прекрасный ротик?). Очевидно также, что подобным выступлением он раскрывается как скрытый враг. В этом случае либо разум у генерала младенческий, либо он имеет очень надежный тыл (почти как у сбежавшего Литвина)...
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его ожидания оправдалися. солдаты повозмущалися и пойдут в лучшем случае в отставку, а то и под требунал, а хенерал будет хватстатся как он быдло опускал.
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да ладно? все закончилось? Тип один, мебелью торгует, тоже так думал , стирая , как он выражался "стрит-арт"... ну-ну
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ктото будет осуждать солдат, которые в революцию генералов на штыки подымали?
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Унижение, провокации, дискредитация и в большинстве своём, шитые уголовные дела - это уже отточенные до совершенства методы, для всех, кто не разделяет или не подчиняется шоколадной диктатуре. Для украинцев, просто геноцид, на будущее, что б не рыпались.
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Да,и это говорит военный,генерал,который должен был учить историю,вдохновляясь героизмом наших предков. Плохо,что кричали только "ганьба", нужно было сорвать погоны и под. зад за дверь. Услышал бы такое царь Спарты Леонид, когда с 300 спартанцами выполнял свой долг до конца, против почти полумиллионной армии персов,благодаря выигранному времени,греки выиграли войну. Трудно представить такой героизм ,с такими генералами. Во мрак. И быстрей всего там он не один.
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точно? и Ксеркс поработил свободные полисы Эллады? Так все и было?
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Та все вірно вони його назвали, "чмо і гнида" - і не треба навіть вибачатись...
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Та ні хлопці, вірно все, і гнида і чмо, за парєбрік
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Это выходит что и.о. начальника штаба командования Сухопутных войск ВСУ просто ватный пидор? Простите, меня за мат великодушно! Вырвалось!
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Эта тварь выполняла обязанности начальника штаба СВ ВСУ именно как раз когда Илловайск был, если память не изменяет. А сейчас где то схоронился гнида.
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Может он как лицо компетентное просто трезво оценивает ситуацию.
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Это генеральское чмо ещё грозится их расформировать!

https://www.youtube.com/watch?v=Hyy90wfsAEM
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с такими генералами и гейштабом страна обречена.
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если это правда а не вброс то это очередной минус в избирательную копилку Порошенко.Главнокомандующий который держит при себе таких пидорасов как этот говнюк генерал,априори не может быть у руля государства.
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Цьому генералу я вірю як і всі українці і він не зрадить і не перебіжить до ворога та невтече з поля боя.
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оце справжний Генерал!!! и Кульчицкий покийный...! отаких треба армии...!
а в Генштаби одни жировози....сидять...
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паркетная крыса в форме генерала вылезла к солдатам блестнуть своими доблестями. Доблестная крыса, однако.
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Генералы должны пройти испытание "сывороткой правды". А гражданских придворных чиновников можно и не проверять - результат будет очевиден...
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В штабе сухопутных войск собралось ещё то кубло,во главе с Попко.

На днях президент Украины Петр Порошенко назначил командующим сухопутных войск генерал- лейтенанта Сергея Попко, который в 2005 году возглавлял в Ираке отдельную бригаду украинских миротворцев.
В 2005 году, вокруг иракского миротворческого украинского контингента прогремел громкий скандал: военные пытались провезти в Украину 319,5 тысячи долларов. По данным источника издания «Новый Регион», валюту пытались везти в гробу и личных вещах полковника Романа Середницкого, погибшего в Ираке, а фигурантом именно этого дела и стал генерал Попко. Ему предъявлялась контрабанда в общей сложности похищенных 500 тысяч долларов.
Дело дошло до Верховного Суда Украины и там развалилось. Чуть позднее фамилия Попко засветилась уже в другом международном скандале с крупным хищением украинских военных. В 2010 году на первых полосках балканских газет очутилась новость о том, что миротворцы косовского контингента занимаются контрабандой горючего, уклоняются от выплаты налогов, а также злоупотребляют своими полномочиями на протяжении последних нескольких лет.
В косовских СМИ уточнялось, что украинскими миротворцами в Косово в 2008-2009 годах было продано около 150 бензовозов горючего. Конечный ущерб, нанесенный государственному бюджету Косово, был оценен в 1,4 млн евро. Известно, что именно генерал Попко был ответственным с украинской стороны за подборку кадров для прохождения службы в миротворческом контингенте в Косово. В 2006 году украинский миротворческий контингент засветился уже в «бензиновом» скандале в Ливане. Тогда, как пишет Борис Такаев для СЛЕД.net.ua, Сергей Попко был главой ротационной комиссии, которая пыталась решать вопросы и уладить скандал. В конечном итоге усилия комиссии не увенчались успехом и украинские миротворцы были окончательно выдворены из Ливана в 2006 году.
Владимир Шередега, Национальное бюро расследований Украины


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Он чмо и гнида в квадрате, купившая генеральский чин путём лизания задниц в кабинетах при януковоще.
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рошену нужни жополизи, а не бовие генерали
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Это он себя представил как Украину и воевать конечно с рашистом он боится -так само говорили и в период правления Грушевского -студенты воевали с рашистами а козлы тогда во власти сидели и ждали у моря погоды вместо того чтобы вместе со студентами сломать хребет рашовской гидре которая до сих терроризирует украинцев и народ постоянно от этих рашистов обороняется самостоятельно и народ рашистов не когда не боялся а тем более сейчас когда ненависть к рашистам достигла апогея - это не тот генерал который готов воевать в одном строю из солдатами из ВСУ -он будет сидеть в Киеве и командывать .
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Это трусливое ЧМО не одиноко в генеральских погонах ВСУ.Вот такие президентские щедрые подарки,как генеральские погоны за личную услужливость конкретному политическому "тузу" и наплодило генералов в ВСУ больше,чем во всём НАТО вместе взятом.И подавляющее большинство их,как показала война-трусы,приспособленцы-карьеристы м даже предатели.
Это ЧМО возмутило действие окружённых добровольцев,просто брошенных руководством АТО на произвол судьбы,и вынуждленных выходить из окружения неорганизованной толпой.Вопрос к этому ЧМУ и руководителям АТО-почему именно джобровольцев кинули на произвол судьбы в опасной ситуаци?Воины не знали,где наши,а где враги.Им не доводили своевременно приказы по синхронному взаимодействию с ВСУ,а то и вобще их "забывали" .То есть,складывается устойчивое подозрение,что их намеренно вели туда на заклание и следственные данные не убавляют,а усиливают эти подозрения.
Далее вопрос к минобороны и руководителям АТО.В Украине на момент начала войны на военном учёте находилось свыше 20 тысяч военных,офицеров- пенсионеров и отставников до 50 лет в полном здравии.Полчему из них не набирались батальоны для остановки врага,а набирали добровольцев,многодетных отцов,фермеров,строителей.учителей танцев,которых ещё нужно было обучить военному делу,а готовых специалистов.которым страна дала впечатляющие пенси,льготы,жильё,просто прятало их за спины тех призывников и добровольцев?А ведь около 2о тысяч обученных военных могли быстрее остановить врага,чем это сделали практически энтузиасты...Не в планах ли Кремля такие "ошибки руководства" были?
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Негайно тварюку у відставку з пониженням звання!
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и шо?воз и ныне там?за свой пиздеж хенералу ниче так и не прилетело?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Обидно признавать, что в нашем руководстве слабодушные люди носят большие погоны", - добровольцы об оскорбительном заявлении генерал-майора Никитенко
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