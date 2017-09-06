 "Обидно признавать, что в нашем руководстве слабодушные люди носят большие погоны", - добровольцы об оскорбительном заявлении генерал-майора Никитенко

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал участник антитеррористической операции Роман Кириченко.
"Мы находимся на не объявленной войне под названием АТО под Донецком, на нулевых позициях. Приехал к нам на 10 минут генерал-майор Петр Никитенко. После этого визита, нашему возмущению нет границ. Недопустимо на четвертом году АТО говорить бойцам деморализующие вещи. Бойцам, которые почти каждый день находятся под обстрелами, рискуют жизнью, устают. Если вы признаете виличие страны агрессора перед нами, то мы не признаем вас генералов. Позор!", - написал он.
Участник АТО сообщил, что генерал заявил, что украинские добровольцы, которые воюют на востоке Украины, - это воры и мародеры, которые трусливо бежали из Иловайска. Кроме того, он считает, что с Россией Украина воевать не может, поскольку "это сильная и могучая держава".
"Очень обидно признавать, что в нашем руководстве слабодушные люди носят большие погоны", - отметил Кириченко.
"Мы назвали этого генерала чмом и генеральской гнидой. Конечно же, это было сделано на эмоциях и, скажем так, на нервах. Нет, генерал, ты не чмо и не генеральская гнида - ты просто трус и предатель. Таким не место в Вооруженных силах Украины", - заявили военные в обращении, которое обнародовал Кириченко.
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https://www.youtube.com/watch?v=Hyy90wfsAEM
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а в Генштаби одни жировози....сидять...
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На днях президент Украины Петр Порошенко назначил командующим сухопутных войск генерал- лейтенанта Сергея Попко, который в 2005 году возглавлял в Ираке отдельную бригаду украинских миротворцев.
В 2005 году, вокруг иракского миротворческого украинского контингента прогремел громкий скандал: военные пытались провезти в Украину 319,5 тысячи долларов. По данным источника издания «Новый Регион», валюту пытались везти в гробу и личных вещах полковника Романа Середницкого, погибшего в Ираке, а фигурантом именно этого дела и стал генерал Попко. Ему предъявлялась контрабанда в общей сложности похищенных 500 тысяч долларов.
Дело дошло до Верховного Суда Украины и там развалилось. Чуть позднее фамилия Попко засветилась уже в другом международном скандале с крупным хищением украинских военных. В 2010 году на первых полосках балканских газет очутилась новость о том, что миротворцы косовского контингента занимаются контрабандой горючего, уклоняются от выплаты налогов, а также злоупотребляют своими полномочиями на протяжении последних нескольких лет.
В косовских СМИ уточнялось, что украинскими миротворцами в Косово в 2008-2009 годах было продано около 150 бензовозов горючего. Конечный ущерб, нанесенный государственному бюджету Косово, был оценен в 1,4 млн евро. Известно, что именно генерал Попко был ответственным с украинской стороны за подборку кадров для прохождения службы в миротворческом контингенте в Косово. В 2006 году украинский миротворческий контингент засветился уже в «бензиновом» скандале в Ливане. Тогда, как пишет Борис Такаев для СЛЕД.net.ua, Сергей Попко был главой ротационной комиссии, которая пыталась решать вопросы и уладить скандал. В конечном итоге усилия комиссии не увенчались успехом и украинские миротворцы были окончательно выдворены из Ливана в 2006 году.
Владимир Шередега, Национальное бюро расследований Украины
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Это ЧМО возмутило действие окружённых добровольцев,просто брошенных руководством АТО на произвол судьбы,и вынуждленных выходить из окружения неорганизованной толпой.Вопрос к этому ЧМУ и руководителям АТО-почему именно джобровольцев кинули на произвол судьбы в опасной ситуаци?Воины не знали,где наши,а где враги.Им не доводили своевременно приказы по синхронному взаимодействию с ВСУ,а то и вобще их "забывали" .То есть,складывается устойчивое подозрение,что их намеренно вели туда на заклание и следственные данные не убавляют,а усиливают эти подозрения.
Далее вопрос к минобороны и руководителям АТО.В Украине на момент начала войны на военном учёте находилось свыше 20 тысяч военных,офицеров- пенсионеров и отставников до 50 лет в полном здравии.Полчему из них не набирались батальоны для остановки врага,а набирали добровольцев,многодетных отцов,фермеров,строителей.учителей танцев,которых ещё нужно было обучить военному делу,а готовых специалистов.которым страна дала впечатляющие пенси,льготы,жильё,просто прятало их за спины тех призывников и добровольцев?А ведь около 2о тысяч обученных военных могли быстрее остановить врага,чем это сделали практически энтузиасты...Не в планах ли Кремля такие "ошибки руководства" были?
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