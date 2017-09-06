 13 сентября состоится скайп-встреча представителей ТКГ по безопасности для обсуждения выполнения "школьного перемирия", - Олифер

Об этом в Фейсбуке написала пресс-секретарь второго президента Украины, представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы Дарка Олифер, передает Цензор.НЕТ.
Она отметила: "Трехсторонняя контактная группа отметила, что в период с 28 августа по 3 сентября 2017 года зафиксировано самое низкое количество обстрелов начиная с 2015 года.
В порядке контроля за соблюдением устойчивого режима прекращения огня договорились о проведении 13 сентября скайп-встречи подгруппы по безопасности.
Режим тишины - принципиальное условие для всестороннего продолжения имплементации Минских соглашений, включая гуманитарный, политический, социально- экономический блоки вопросов.
В гуманитарной подгруппе продолжается обсуждение вопросов освобождения заложников.
Остается актуальным вопрос формирования повестки дня работы политической подгруппы, где Украина предлагает обсуждать отмену указа президента РФ о признании документов, выданных квазивластями ОРДЛО; отказ от установления т.н "границы "; восстановление контроля Украиной за украинско-российской границей и создание рабочей подгруппы по границе".
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Трехсторонняя контактная группа по Донбасу начала заседание в Минске, - пресс-секретарь Кучмы(23)
Участники Трехсторонней контактной группы начали видеоконференцию(8)
Стороны конфликта на Донбассе на переговорах в Минске подтвердили приверженность бессрочному прекращению огня, - Олифер(29)
Пресс-секретарь Кучмы сообщила подробности сегодняшних переговоров ТКГ в Минске(15)
Террористы признают наличие только 69 пленных, Украина имеет информацию о 132, - Олифер(21)
ТКГ констатирует, что благодаря "хлебному перемирию" количество обстрелов на Донбассе снизилось, - пресс-секретарь Кучмы Олифер(32)
В депутаты Южно-Сахалинска баллотируется кандидат по имени Юрий Цой. Маркетинговый отдел политика, составленный из тупых животных, долго не думал над лозунгом и написал на плакатах "Цой жив". Местный Цой выступает за полную тишину после 23 часов.
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Одна Омская животноводческая кацапоферма изобразила на своем рекламном плакате парня и девушку. Но животноводы не понимали английский и взяли понравившееся фото. Откуда было животным знать, что это фото для рекламы банка спермы
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Опрос проводится на сайте радиостанции.
"Встретить представителя какой национальности в темное время дня вы опасаетесь?" - звучит вопрос.
на момент публикации новости в опросе приняли участие 1083 человека.
563 из них ответили, что боятся встретить чеченца, 380 - украинца, еще 140 - затруднились ответить.Но боится- практически всё опрошенное ,пароноидальное кацапьё
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йло-лалалалалала
стан-лалалалЛала
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А теперь и в Скайпе побеждает врагов. Надо Плотницкого и Захарченко еще вызвать на рэп-баттл и унизить их публично.
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