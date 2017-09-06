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 Политика Украины
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Все про:Минск (1148) Донбасс (15982) перемирие (1024) минские соглашения (2298) Олифер (171)

 13 сентября состоится скайп-встреча представителей ТКГ по безопасности для обсуждения выполнения "школьного перемирия", - Олифер

олифер

В порядке контроля за соблюдением устойчивого режима прекращения огня 13 сентября состоится скайп-встреча подгруппы по безопасности ТКГ по переговорам по Донбассу. .

Об этом в Фейсбуке написала пресс-секретарь второго президента Украины, представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы Дарка Олифер, передает Цензор.НЕТ.

Она отметила: "Трехсторонняя контактная группа отметила, что в период с 28 августа по 3 сентября 2017 года зафиксировано самое низкое количество обстрелов начиная с 2015 года.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Число нарушений перемирия на Донбассе сокращается, - Сайдик

В порядке контроля за соблюдением устойчивого режима прекращения огня договорились о проведении 13 сентября скайп-встречи подгруппы по безопасности.

Режим тишины - принципиальное условие для всестороннего продолжения имплементации Минских соглашений, включая гуманитарный, политический, социально- экономический блоки вопросов.

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В гуманитарной подгруппе продолжается обсуждение вопросов освобождения заложников.

Остается актуальным вопрос формирования повестки дня работы политической подгруппы, где Украина предлагает обсуждать отмену указа президента РФ о признании документов, выданных квазивластями ОРДЛО; отказ от установления т.н "границы "; восстановление контроля Украиной за украинско-российской границей и создание рабочей подгруппы по границе".

Также читайте: В связи с нарушением российскими наемниками "школьного перемирия" Украина инициирует видеоконференцию ТКГ 31 августа, - Олифер
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Рубрика "В мире животных":

В депутаты Южно-Сахалинска баллотируется кандидат по имени Юрий Цой. Маркетинговый отдел политика, составленный из тупых животных, долго не думал над лозунгом и написал на плакатах "Цой жив". Местный Цой выступает за полную тишину после 23 часов.

13 сентября состоится скайп-встреча представителей ТКГ по безопасности для обсуждения выполнения "школьного перемирия", - Олифер - Цензор.НЕТ 1153
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В мире животных:

Одна Омская животноводческая кацапоферма изобразила на своем рекламном плакате парня и девушку. Но животноводы не понимали английский и взяли понравившееся фото. Откуда было животным знать, что это фото для рекламы банка спермы
13 сентября состоится скайп-встреча представителей ТКГ по безопасности для обсуждения выполнения "школьного перемирия", - Олифер - Цензор.НЕТ 9244
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Российская радиостанция "Эхо Москвы", главным редактором которой является известный журналист Алексей Венедиктов, запустила новый опрос, поинтересовавшись у россиян, кого они больше боятся встретить ночью - чеченца или украинца.
Опрос проводится на сайте радиостанции.
"Встретить представителя какой национальности в темное время дня вы опасаетесь?" - звучит вопрос.
на момент публикации новости в опросе приняли участие 1083 человека.
563 из них ответили, что боятся встретить чеченца, 380 - украинца, еще 140 - затруднились ответить.Но боится- практически всё опрошенное ,пароноидальное кацапьё
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Не верно вопрос задан,если бы спросили,рады вы встретить ночью чеченца с бутылкой,ответ бы стопроцентный был ,да
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в страшных снах рюские животные видят этого ужасного Асланбэка Шевченко просыпаясь с криками
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Це ж у нас тоді вже Саакашвілі президентом буде?
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Там счас вокруг того погранпункта обмотали колючей проволи в три ряда, нагнали технику и сотни погранцов. Краковец счас укреплен как Банковая. При чем заслоны стоят далеко, чтобы заблокировать и не допустить украинцев с украинской территории до пункта, то есть до Михо
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От придурки. Я чув що поляки теж хочуть щоб Саакашвілі став у них Президентом і можуть його просто не відпустити.
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А воена с сувенирной гранатой тоже не хотелось бы?
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Генералиссимус Петя первый в мире полководец, что воюет бесконечными перемириями и разведением сторон.
А теперь и в Скайпе побеждает врагов. Надо Плотницкого и Захарченко еще вызвать на рэп-баттл и унизить их публично.
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Нельзя унизить бешенных шакалов, их истребляют, и пусть захерченко , с жирной плотвой , помнят об этом- везде. всегда. это неизбежно.
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Почему-то эта девочка напоминает мне Рината Ахметова и его отца Леонида Даниловича Кучму
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины13 сентября состоится скайп-встреча представителей ТКГ по безопасности для обсуждения выполнения "школьного перемирия", - Олифер
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