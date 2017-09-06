 Суд над подозреваемыми в организации катастрофы МН17 над Донбассом пройдет в Гааге, - Минюст Нидерландов

Как сообщают нидерландские СМИ, об этом сегодня в парламенте сообщил министр юстиции Стеф Блок, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на УНИАН.
"Министр считает, что суд в Гааге является наиболее логичным выбором для этого процесса. Также может случиться, что судебное рассмотрение будет проводиться не в самой Гааге, а в другом месте за пределами города", - говорится в сообщении.
Ранее уже была достигнута договоренность, что подозреваемые будут отвечать в соответствии с законодательством Нидерландов.
Между тем, Нидерланды хотели бы, чтобы дело рассматривал Международный суд ООН, но в Совете безопасности ООН Россия применила право вето. По информации СМИ, уголовное расследование еще продолжается, и никому обвинения еще не были выдвинуты.
Напомним, самолет рейса МН17 Амстердам - Куала-Лумпур был сбит в небе над оккупированным Донбассом 17 июля 2014 года. На борту гражданского лайнера находились 298 человек - 283 пассажира и 15 членов экипажа. Все они погибли.
Осенью прошлого года Международная следственная группа (JIT) представила выводы, согласно которым малайзийский "Боинг" был поражен ракетой "земля-воздух" из установки "Бук", стрелявшей из района донбасского городка Снежное (в тот момент находился под контролем "ДНР"). Следственная группа представлена пятью странами: Малайзия, Нидерланды, Бельгия, Австралия, Украина. Россия от участия в совместном расследовании группы отказалась.
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1) послушные РАБЫ, которых они ПРЕЗИРАЮТ;
2) непослушные ВРАГИ, которых они НЕНАВИДЯТ.
К счастью, мы уже в группе №2. Хочется верить - НАВСЕГДА!
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