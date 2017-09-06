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 Суд над подозреваемыми в организации катастрофы МН17 над Донбассом пройдет в Гааге, - Минюст Нидерландов

боинг 777 мн17

Нидерланды решили, что судебный процесс над подозреваемыми в катастрофе самолета Малазийских авиалиний рейса МН17, который был сбит в небе над Донбассом, состоится в Гааге.

Как сообщают нидерландские СМИ, об этом сегодня в парламенте сообщил министр юстиции Стеф Блок, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на УНИАН.

"Министр считает, что суд в Гааге является наиболее логичным выбором для этого процесса. Также может случиться, что судебное рассмотрение будет проводиться не в самой Гааге, а в другом месте за пределами города", - говорится в сообщении.

Ранее уже была достигнута договоренность, что подозреваемые будут отвечать в соответствии с законодательством Нидерландов.

Между тем, Нидерланды хотели бы, чтобы дело рассматривал Международный суд ООН, но в Совете безопасности ООН Россия применила право вето. По информации СМИ, уголовное расследование еще продолжается, и никому обвинения еще не были выдвинуты.

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Напомним, самолет рейса МН17 Амстердам - Куала-Лумпур был сбит в небе над оккупированным Донбассом 17 июля 2014 года. На борту гражданского лайнера находились 298 человек - 283 пассажира и 15 членов экипажа. Все они погибли.

Осенью прошлого года Международная следственная группа (JIT) представила выводы, согласно которым малайзийский "Боинг" был поражен ракетой "земля-воздух" из установки "Бук", стрелявшей из района донбасского городка Снежное (в тот момент находился под контролем "ДНР"). Следственная группа представлена пятью странами: Малайзия, Нидерланды, Бельгия, Австралия, Украина. Россия от участия в совместном расследовании группы отказалась.

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Хуйло-шойги псины офицерье и генеральство расиянское - начинайте дружно ссаться.....
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Ссыканут их обвинять как мне кажется. Виноват окажется какой-нибудь гиркинд и его шобла
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Гаага - правильное место для этого суда, сакральное. Один террорист-президент там уже закончил свой земной путь...
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После суда где-то в далёкой богом забытой стране стране
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Мокші болт клали на всі суди окрім Басманного.
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Наконец то поняли,что конца пока и не видно,только слабенький лучик в тёмном царстве теней.
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Отак поступово ублюдків і "притиснуть до нігтя"......................
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Он як. А що, вже є підозрювані? А вони знають про це? А їх питали? І що вони сказали?
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да конечно лучше в чистом поле,прямо у виселицы...ну,шоб процесс не затягивать
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Ню-ню. І хто підозрюваний? Група невстановлених осіб з невизнаної республіки? Розітруть соплі по 100 томах справи, а в результаті - пшик. Підерландські та інші хейропейські політики будуть ручкатися з путлєром і проводити перемовини про спільну боротьбу з тероризмом.
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У путиноидов, вообще, нет друзей и т.п. Они делят всех только на 2 группы:
1) послушные РАБЫ, которых они ПРЕЗИРАЮТ;
2) непослушные ВРАГИ, которых они НЕНАВИДЯТ.
К счастью, мы уже в группе №2. Хочется верить - НАВСЕГДА!
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Судить то некого,экипаж бука как низшее звено цепочки давно ликвидирован,без их показаний все улики против остальных,кем бы они не были косвенные и трудно будет,что нибудь доказать,в там кроме экипажа еще целая куча загадочный смертей,хуйло концы все отрубил качественно,по гебистски
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомСуд над подозреваемыми в организации катастрофы МН17 над Донбассом пройдет в Гааге, - Минюст Нидерландов
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