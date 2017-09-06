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 "Представители Донецка и Луганска" поддержали российскую концепцию ввода на Донбасс контингента ООН на линию соприкосновения, - Грызлов

грызлов

На заседании Контактной группы в Минске обсуждался вопрос возможного ввода контингента ООН для поддержки и обеспечения безопасности миссии ОБСЕ на Донбассе

Об этом сообщил полпред РФ в Контактной группе по урегулированию ситуации в Украине Борис Грызлов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Также читайте: Заявления Путина о миротворцах на Донбассе - попытка снять санкции за фейковый мир, - Пашинский

"Представители Донецка и Луганска поддержали такую концепцию ввода контингента ООН", - сказал Б.Грызлов журналистам по итогам встречи.

По его словам, российская делегация подтвердила свою позицию, которая состоит в том, чтобы этот контингент находился на линии соприкосновения.

"При этом от линии соприкосновения должны быть предварительно отведены силы сторон и тяжёлые вооружения", - подчеркнул Б.Грызлов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Для Украины принципиальным вопросом является вывод к развертыванию миссии ООН всех иностранных войск с ОРДЛО, а они там одни - российские, - Ельченко

"Важным условием развертывания контингента ООН должно стать продление действия закона об особом статусе Донбасса и внесение в него поправок, предусматривающих действие этого закона на постоянной основе и вступление этого закона в действие по "формуле Штайнмайера", - добавил он.

Ранее во вторник президент РФ Владимир Путин выразил мнение, что наличие миротворцев ООН на Донбассе пошло бы на пользу разрешению конфликта на востоке Украины, и поручил МИД РФ внести соответствующий проект резолюции на рассмотрение СБ ООН.

"…эти силы должны находиться в этой связи на линии разграничения и ни на каких других территориях… решение этого вопроса должно состояться не иначе, как после разведения сторон и отвода тяжелой техники, и это не может быть решено без прямого контакта с представителями самопровозглашенных республик, ДНР и ЛНР", - сказал В.Путин.

Первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Ирина Геращенко заявила, что о введении миротворческой миссии ООН на линии соприкосновения на востоке Украины не может быть и речи, миротворцы должны быть введены на всю оккупированную Россией территорию Украины.
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не может быть решено без прямого контакта с представителями самопровозглашенных республик, ДНР и ЛНР", - сказал В.Путин.
і це правильно треба прямий контакт для відправки їх до мотороли і ківі.
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С террористами не договариваются,их уничтожают.
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так у них же был план идти на Лондон. А тут - облом.
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"Поддержали" ) смешно. Ещё бы они не поддержали
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Этажнада, ни секунды на размышления, молниеносно под козырек - одобрям-с и такточно-с...
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Никаких линий соприкосновения, это узаконеный раздел Украины, нахер за поребрик путлеровские фашисты и границу Украины на замок, миротворцы должны стоять на границе с Мордором !
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Более того, вся нагрузка по восстановлению и соцвыплатам будет с Украины, а все доходы Лугандона будут идти в паРашу.
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Процес пішов.................. це дуже добре...... Ублюдки скаженітимуть...........
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Добре, что именно ?
Восстанавливать Лугандонию на счет простых украинцев, или кормить и содержать "кормильцев" которые 3 года убивали наших ребят, пардон "воду на блок посты подносили".
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Добре те що з'явилась надія на реальне припинення цієї кровавої бійні............. ..........А хто кого там вже годуватиме, то питання другорядне...........
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Так она никогда и не пропадала, сдаться всегда было можно, и террористы и путин только этого и ждут.
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Ну это они так хотят. А так хер им на рыло, а не Придністров"я-2
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Марионетки Хуйла с всунутыми в жопы руками кукловода дружно поддержали российскую концепцию ввода..........
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Хіба там бракує кацапів біля лінії зіткнення?
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Грызлов вообще припух какие Представители Донецка и Луганска !
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тобто терористи підтримали вхід миротворців на окуповану територію з контролем державного кордону між Україною і РФ?
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я говорю про державний кордон, державний між Україною і РФ
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миротворцы на линии соприкосновения с днр и лнр-это признание днрлнр, как отдельных республик.которые ведут войну с Украиной....миротворцы на границе с рашистом-это прекращение войны террористических республик с Украиной и их ликвидация....
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я говорю не про межу дотику, а державний кордон між Україною і РФ. Сподіваюсь терористи це підтримують?
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Ага, раньше то назывались гумконвои, а теперь миротворцы.
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Саме вірне рішення щодо лугандону, так це,щоб путін виділив теріторію десь у тундрі та зробив там прекрасний лугандон, в якому не буде бандерівців та правосєків і де ніхто не ущемляет рускій язик!
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Видно рашку хорошо за жопу взяли, шо бежит впереди паровоза.
Предложение о голубых касках исходило от Украины в 2014 . ТОЛЬКО ЧТОБЫ РОССИЯН В ЭТИХ РЯДАХ НЕ БЫЛО!
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Предложение было на границу,а тут на линию разграничения,это очень большая разница
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На границу правильнее. И всех сепаров вытолкать в рашу - только такое условие!
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Срочно закон- всех кто принял рашкино гражданство в лугандоне департировать из страны. Хоть сбу делом займется и перестанет участвовать в бизнес разборках
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Якщо миротворці будуть стояти тільки на лінії розмежування, то ми ніколи не зможемо звільнити окуповану територію України від загарбників! Якщо ставити миротворців по лінії, то краще їх розташувати вздовж кордону із Росією!
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замороженый конфликт, Пуйла и лугандон это устроит, а нам оно нужно, хотя кто-то продолжит нормально на этом зарабатывать
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линия соприкосновения я так понимаю єто линия границі с єрєфией ?
ведь имено там соприкосновение в ними?
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Грызлов может засунуть себе в ж... мнение лугандонских "представителей".
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У меня просто вопрос. Простой вопрос: если власти Украины поддержат (или согласятся, это все равно) на ввод миротворцев по линии разграничения, то пороховатные запэдроты скажут, что это правильно и другого варианта нет?
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Во первых это будет признание гражданского конфликта,чего хуйло так добивается,ни про какие репарации или возмещения ущерба не может быть и речи,термин АТО отменяется,вместо него самооборона, следуя из этого исчезают и террористы,хуйлу все в масть
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Эт я понимаю. Эт все адекватные понимают. Вот я и спрашиваю у пороховаты: если такое случиться, они будут все так же неистово поддерживать барыгу?
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Та стопудово,вспомни торговлю на крови как они в унисон пели с хуйловатниками
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Кого интересуют вопросы троллячьей братии...
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Мнение лугандонских аборигенов шерифа не волнует.
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Нам очень важно ваше мнение, оставайтесь на линии, лала-лала-лалала.
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видать хорошо кацапню припекло с уматыванием с донбасса.весь день все хуйловские прихвостни публикуют свои посконные мечты о том,какие условия они выставлять будут .
то есть само драпанье никто не оспаривает.
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По правде говоря, уже из довольно многих источников идет инфа, что кацапня потихоньку сваливает с лухандона и даже выводит технику
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Да никто никуда не сваливает, а просто заманивают как волчица глупого песика и распространяют такие слухи. Зайдут миротворцы и их кацапня дальше линии разграничения не пустит. тем более к разейскоукраинской границе.
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Можете там друг другу миротворцев вводить по очереди. Причем тут Украина.
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Нет
"проблемы Крыма", нет "проблемы Донбасса". Есть
аннексия территории Украины соседним государством и его агрессия под прикрытием
местных уголовников...Решение,
на которое может соглашаться действительно украинское руководство, - полное и
безоговорочное восстановление суверенитета Украины на всей международно-признанной
ее территории...Только
это...
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Госдеп получается последние санкции замечательные ввел раз такая диарея и спешка у кремля. Украина должна не спешить а ответ дать через месяц-другой. И то отрицательный.
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То что они предлагают нам не выгодно. А вот то что предлагает наша власть, а именно миротворцы на украино-кацапской границе, то что нам нужно
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Нам даже такая ситуация не выгодна. Потому как голубые каски ето признание гражданской войны. Голубые каски не дадут нормально нам отлавливать кацапских заблудших боевиков и сепаров а так же работать нашим спецслужбам по их уничтожению. Миротворцы дадут повод продажному Западу снять с Рашки санкции и забыть про крым. Кроме того нам придется миллиарды долларов тратить на выборы, отстройку разворованных и порезаных заводов и социальные нужды сепарского региона. Лучше несколько лет еще подождать.
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Да нет, если будут стоять именно на украино- кацапской границе, то это признание войны между рашкой и Украиной, ведь миротворцы стоят всегда на линии разграничения между конфликтующими сторонами, то есть в данном случае линия разграничения это граница, а стороны конфликта два государства
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Пропоную ні вашим, ні нашим. Миротворці ООН і по лінії розмежування, і по лінії офіційного кордону України з рф.
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Тоже плохой вариант, так освободить Донбасс полностью после этого не получится
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Відрізані від кацапів вони, обдроченці, подохнуть на хрін.
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Никто простых людей не будит спрашивать ..обо всем договорились Америка Германия Франция и Россия ..отдают Донбасс ,снимают санкции..и оставляют Крым России .1.голубые каски .,потом амнистия боевикам ,те кто совершал убицмтва свалят в Россию ...2.контроль над границей ...путлер понял что воевать бесполезно и дал заднюю ,выторговал для себя то что им выгодно ..
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Т.е. не на ВСЮ оккупированную парашниками территорию Украины, а только по линии фронта. А граница опять не подконтрольна Украине. А хуху не хохо?
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в моїх є ще залізний трон, який тягають за собою))))))))
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В інтернеті розгорівся скандал через заяву генерал-майора Збройних сил України (ЗСУ) Петра Нікітенко про українських добровольців. Про це на своїй сторінці в Facebook пише Roman Kirichenko, повідомляють Патріоти України.Так, генерал заявив, що українські добровольці, які воюють на сході України, - це злодії і мародери, які боягузливо втекли з Іловайська. Крім того, він вважає, що з Росією Україна воювати не може, оскільки "це сильна і могутня держава"
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"ни на каких других" - про границу ни слова, а даже совсем наоборот
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только заговорили о джавелинах,как кацапур прорвало,но всё равно морды хотят своё.
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херня какая-то, впрочем, как и нынешняя власть в Украине
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Когда Ганнибал
вторгся в Римскую республику, Римский сенат объявил слово "мир" вне
закона. Всякий, кто призывал к миру с оккупантом, объявлялся предателем и
врагом римского народа.
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Я вважаю, шо лінія зіткнення має проходити на кордоні Україна-кацабстан. А єжелі не згодні, то де ваші доказатєльства?! Жду-с...
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На тех условиях Пуйла , это для Украины будет хуже Приднестровья... При этом ЕС аж пищит, видя в этом возможность, избавления от санкций!
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Речь идет о ВСЕХ оккупированных территориях?
Начиная с Крыма? Туда,кстати,легче всего-ведь Крым согласно решения ГА ООН оккупирован.
Вот с него и надо еначинать.
А то как то стремно......подзабываем про больную мазоль Путлера.
Еще раз!!! Когда вы говорите о всех оккупированных территориях-то речь в первую очередь,идет с Крыма,а потом уже Лугандония.
И надеюсь,если получится (что вряд ли),то линия разделения со всеми оккупированными территориями будет закрыта? Нет?!
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Не может быть "мира", пока враг на земле Украины...
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Ещё бы! Теперь они не агрессоры, а миротворцы и находятся в лугандоне на законном основании. Пришли на гражданскую войну разводить противоборствующие стороны. Как в Грузии, как в Молдове, как и в Украине. Правда, в Грузии сразу назвали вещи своими именами, и авиация США быстро привела в чувство "миротворцев".
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Выбрасывая в информпространство подобные "новости", мы тем самым повышаем помоечный статус бамбасской быдлоты. И очень зря это делаем.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежом"Представители Донецка и Луганска" поддержали российскую концепцию ввода на Донбасс контингента ООН на линию соприкосновения, - Грызлов
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