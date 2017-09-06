 "Представители Донецка и Луганска" поддержали российскую концепцию ввода на Донбасс контингента ООН на линию соприкосновения, - Грызлов

Об этом сообщил полпред РФ в Контактной группе по урегулированию ситуации в Украине Борис Грызлов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Представители Донецка и Луганска поддержали такую концепцию ввода контингента ООН", - сказал Б.Грызлов журналистам по итогам встречи.
По его словам, российская делегация подтвердила свою позицию, которая состоит в том, чтобы этот контингент находился на линии соприкосновения.
"При этом от линии соприкосновения должны быть предварительно отведены силы сторон и тяжёлые вооружения", - подчеркнул Б.Грызлов.
"Важным условием развертывания контингента ООН должно стать продление действия закона об особом статусе Донбасса и внесение в него поправок, предусматривающих действие этого закона на постоянной основе и вступление этого закона в действие по "формуле Штайнмайера", - добавил он.
Ранее во вторник президент РФ Владимир Путин выразил мнение, что наличие миротворцев ООН на Донбассе пошло бы на пользу разрешению конфликта на востоке Украины, и поручил МИД РФ внести соответствующий проект резолюции на рассмотрение СБ ООН.
"…эти силы должны находиться в этой связи на линии разграничения и ни на каких других территориях… решение этого вопроса должно состояться не иначе, как после разведения сторон и отвода тяжелой техники, и это не может быть решено без прямого контакта с представителями самопровозглашенных республик, ДНР и ЛНР", - сказал В.Путин.
Первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Ирина Геращенко заявила, что о введении миротворческой миссии ООН на линии соприкосновения на востоке Украины не может быть и речи, миротворцы должны быть введены на всю оккупированную Россией территорию Украины.
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і це правильно треба прямий контакт для відправки їх до мотороли і ківі.
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Восстанавливать Лугандонию на счет простых украинцев, или кормить и содержать "кормильцев" которые 3 года убивали наших ребят, пардон "воду на блок посты подносили".
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Предложение о голубых касках исходило от Украины в 2014 . ТОЛЬКО ЧТОБЫ РОССИЯН В ЭТИХ РЯДАХ НЕ БЫЛО!
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ведь имено там соприкосновение в ними?
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то есть само драпанье никто не оспаривает.
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"проблемы Крыма", нет "проблемы Донбасса". Есть
аннексия территории Украины соседним государством и его агрессия под прикрытием
местных уголовников...Решение,
на которое может соглашаться действительно украинское руководство, - полное и
безоговорочное восстановление суверенитета Украины на всей международно-признанной
ее территории...Только
это...
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вторгся в Римскую республику, Римский сенат объявил слово "мир" вне
закона. Всякий, кто призывал к миру с оккупантом, объявлялся предателем и
врагом римского народа.
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Начиная с Крыма? Туда,кстати,легче всего-ведь Крым согласно решения ГА ООН оккупирован.
Вот с него и надо еначинать.
А то как то стремно......подзабываем про больную мазоль Путлера.
Еще раз!!! Когда вы говорите о всех оккупированных территориях-то речь в первую очередь,идет с Крыма,а потом уже Лугандония.
И надеюсь,если получится (что вряд ли),то линия разделения со всеми оккупированными территориями будет закрыта? Нет?!
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