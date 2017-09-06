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 Политика Украины
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Все про:Донбасс (15977) перемирие (1023) Сайдик (102)

 Число нарушений перемирия на Донбассе сокращается, - Сайдик

сайдик

Спецпредставитель ОБСЕ в Трёхсторонней контактной группе по Донбассу Мартин Сайдик заявил о снижении числа нарушений режима прекращения огня в зоне конфликта.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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"По данным Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ число нарушений режима огня с 25 августа до сегодняшнего дня сократилось на 67%, число срывов (режима прекращения огня - Ред.) - на 74%", - сказал М.Сайдик журналистам в среду в Минске.

За это время почти полностью удалось избежать жертв среди гражданского населения, отметил он.

"С радостью отмечу, что благодаря этим усилиям и так называемому "хлебному перемирию" в этом году удалось избежать повторения "горячего" лета как в 2015 и 2016 годах", - сказал М.Сайдик.

Он также отметил, что ТКГ и в дальнейшем будет прилагать все усилия с тем, чтобы стороны обеспечивали режим бессрочного прекращения огня.

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В данной связи, продолжил он, подгруппа по безопасности обсудила перспективы и методы разведения сил и средств в районе Станицы Луганской и Золотое, а также определения новых зон разведения.

Кроме того, М.Сайдик сообщил, что подгруппа по экономическим вопросам обсудила возможность улучшения механизма оплаты за поставляемую воду в ОРДЛО, а также вопросы выплаты пенсий.

"Участники отметили необходимость защиты ряда объектов и жизненно важной инфраструктуры", - добавил он.

"В гуманитарной сфере продолжилась дискуссия по обмену удерживаемых лиц", - отметил М.Сайдик.

Также спецпредставитель ОБСЕ сообщил, что в подгруппе по политическим вопросам обсуждалось обеспечение особого статуса ОРДЛО согласно Минским соглашениям.

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"После летнего перерыва, я чувствую в Трехсторонней контактной группе решимость дать новый импульс нашей работе, чтобы гарантировать населению как можно более спокойную осень", - добавил М.Сайдик.

Следующая встреча Контактной группы по урегулированию на Донбассе запланирована на 20 сентября, сообщил он.

Ранее Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ заявила, что с 28 августа зафиксировано только 3 случая применения крупнокалиберного вооружения на Донбассе.
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От і добре....... Тепер саме час ввести миротворчу місію по лінії розмежування. Щоб ніяким ублюдкам не хотілось стріляти.
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Дуже велика протяжність цього кордону................ та і який сенс.......... А от по лінії розмежування - буде саме те. Тоді ніякі ублюдки не зможуть безкарно стріляти.
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"...на границу с быдлостаном !" Причёч на территории РепаннойФеди-рации, для избежания провокаций "гражданских" ихтамнетов!!!
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Так і відповідь буде відповідна ............... а не лише констатація фактів обстрілів без назви винних..........
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Миротворцы на линии соприкосновения это план фашиста путлера по замораживанию конфликта и разделу Украины, уй кацапам на всё рыло, за поребрик нахрен, откуда и пришли...
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Як би там не було, але цей план вже підтримує ЄС.................... скоріш за все, це - результат домовленосте між Путіним, Меркель та Оландом..........
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Гуманітарка від хуйла закінчується. Економлять.
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Хуйло уходит с Донбасса .,договорняки сработали ...скоро Донбасс очистят ..,от мерзости и он опять вернётся в Украину ...
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Не для того воно туди заходило щоб потім виходити.
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прям свято якесь.

В Забайкальском крае на ст. Чита-2 сошел с рельсов состав военного поезда: 11 платформ и 3 вагона сопровождения http://www.interfax.ru/russia/578023 Число нарушений перемирия на Донбассе сокращается, - Сайдик - Цензор.НЕТ 6206
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ниче как санкции отменят так и обстрелы участятся,гидре то голову не срубили
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Просто зараз почались переговори в Мінську, ось і притихли.
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В інтернеті розгорівся скандал через заяву генерал-майора Збройних сил України (ЗСУ) Петра Нікітенко про українських добровольців.
Про це на своїй сторінці в Facebook пише Roman Kirichenko.

Так, генерал заявив, що українські добровольці, які воюють на сході України, - це злодії і мародери, які боягузливо втекли з Іловайська. Крім того, він вважає, що з Росією Україна воювати не може, оскільки "це сильна і могутня держава"
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЧисло нарушений перемирия на Донбассе сокращается, - Сайдик
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