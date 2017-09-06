 Число нарушений перемирия на Донбассе сокращается, - Сайдик

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"По данным Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ число нарушений режима огня с 25 августа до сегодняшнего дня сократилось на 67%, число срывов (режима прекращения огня - Ред.) - на 74%", - сказал М.Сайдик журналистам в среду в Минске.
За это время почти полностью удалось избежать жертв среди гражданского населения, отметил он.
"С радостью отмечу, что благодаря этим усилиям и так называемому "хлебному перемирию" в этом году удалось избежать повторения "горячего" лета как в 2015 и 2016 годах", - сказал М.Сайдик.
Он также отметил, что ТКГ и в дальнейшем будет прилагать все усилия с тем, чтобы стороны обеспечивали режим бессрочного прекращения огня.
В данной связи, продолжил он, подгруппа по безопасности обсудила перспективы и методы разведения сил и средств в районе Станицы Луганской и Золотое, а также определения новых зон разведения.
Кроме того, М.Сайдик сообщил, что подгруппа по экономическим вопросам обсудила возможность улучшения механизма оплаты за поставляемую воду в ОРДЛО, а также вопросы выплаты пенсий.
"Участники отметили необходимость защиты ряда объектов и жизненно важной инфраструктуры", - добавил он.
"В гуманитарной сфере продолжилась дискуссия по обмену удерживаемых лиц", - отметил М.Сайдик.
Также спецпредставитель ОБСЕ сообщил, что в подгруппе по политическим вопросам обсуждалось обеспечение особого статуса ОРДЛО согласно Минским соглашениям.
"После летнего перерыва, я чувствую в Трехсторонней контактной группе решимость дать новый импульс нашей работе, чтобы гарантировать населению как можно более спокойную осень", - добавил М.Сайдик.
Следующая встреча Контактной группы по урегулированию на Донбассе запланирована на 20 сентября, сообщил он.
Ранее Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ заявила, что с 28 августа зафиксировано только 3 случая применения крупнокалиберного вооружения на Донбассе.
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В Забайкальском крае на ст. Чита-2 сошел с рельсов состав военного поезда: 11 платформ и 3 вагона сопровождения http://www.interfax.ru/russia/578023
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Про це на своїй сторінці в Facebook пише Roman Kirichenko.
Так, генерал заявив, що українські добровольці, які воюють на сході України, - це злодії і мародери, які боягузливо втекли з Іловайська. Крім того, він вважає, що з Росією Україна воювати не може, оскільки "це сильна і могутня держава"
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