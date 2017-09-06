Проблема размещения изображения львовского "Мемориала орлят" в новых польских паспортах "полностью решена", - маршалок Сената Карчевский
Проблема вокруг возможного размещения изображения львовского "Мемориала орлят" в польских паспортах "окончательно решена".
Вместе с тем он не захотел уточнить, о каких "окончательных решениях" идет речь.
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В то же время председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий после разговора с маршалками Сейма и Сената Польши Мареком Кухцинским и Станиславом Карчевским в беседе с украинскими журналистами выражал убеждение, что "эти изображения не появятся при принятии окончательного решения" польской стороной.
Как сообщалось, в Польше к столетию независимости в 2018 году хотят выпустить паспорта в новом дизайне.
В конце июля Министерство внутренних дел Польши начало кампанию "Спроектируй с нами польский паспорт 2018 года" с целью выбора мотивов, которые будут в новом документе. Среди предложений появились "Острая брама" в литовском Вильнюсе и "Мемориал орлят" во Львове, что вызвало протест Литвы и Украины.
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Також пам'ятаймо, що Орлята вдарили в спину УНР під час війни з більшовиками. Не було б орлят, не було б СРСР, колонізації, пацифікації, голодомору, подій на Волині, Бандери і ОУН.
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-Договорился, бани не будет.
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