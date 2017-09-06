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Все про:паспорт (642) Польша (4062)

 Проблема размещения изображения львовского "Мемориала орлят" в новых польских паспортах "полностью решена", - маршалок Сената Карчевский

польша

Проблема вокруг возможного размещения изображения львовского "Мемориала орлят" в польских паспортах "окончательно решена".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил маршалок Сената Польши Станислав Карчевский, отвечая на вопрос корреспондента Укринформа в ходе Экономического форума в польской Крынице-Здруй.

Также читайте: На новых польских паспортах планируют изобразить Мемориал орлят во Львове

"После разговора с господином министром Блащаком (глава МВД Польши) я проинформировал господина Парубия об окончательных решениях", - заявил Карчевский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Парубий обсудил с маршалком Сейма Польши Кухцинським негативные последствия строительства газопровода Nord Stream-2

Вместе с тем он не захотел уточнить, о каких "окончательных решениях" идет речь.

Также читайте: 120 известных поляков просят не допустить появления изображения Львова в новых паспортах

В то же время председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий после разговора с маршалками Сейма и Сената Польши Мареком Кухцинским и Станиславом Карчевским в беседе с украинскими журналистами выражал убеждение, что "эти изображения не появятся при принятии окончательного решения" польской стороной.

Как сообщалось, в Польше к столетию независимости в 2018 году хотят выпустить паспорта в новом дизайне.

В конце июля Министерство внутренних дел Польши начало кампанию "Спроектируй с нами польский паспорт 2018 года" с целью выбора мотивов, которые будут в новом документе. Среди предложений появились "Острая брама" в литовском Вильнюсе и "Мемориал орлят" во Львове, что вызвало протест Литвы и Украины.

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в Катовіце є вулиця Львівських орлят, чому не кіпішували раніше поцреоти?
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Тому що вулицю не демонструють прикордонникам при перетині кордону.
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Не раздувайте ненужных проблем ! - Общий враг еще жив и дышит в лицо !
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Враг не просто дышит а по-возможности пытается посеять яблоко раздора возможно подбрасывая через свою агентуру темы и идейки с гнилым запахом.НАДО ПРОВЕРИТЬ КТО ЭТИ ИДЕИ ПОДСУНУЛ И НЕСКОЛЬКИМИ КОНСЕРВАМИ У ХУЙЛА СТАНЕТ МЕНЬШЕ
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А кацапи кажуть, що Казахстан це ісконна руская земля.Проблема размещения изображения львовского "Мемориала орлят" в новых польских паспортах "полностью решена", - маршалок Сената Карчевский - Цензор.НЕТ 9984
Проблема размещения изображения львовского "Мемориала орлят" в новых польских паспортах "полностью решена", - маршалок Сената Карчевский - Цензор.НЕТ 2561
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московский кремль пусть нарисуют - москва польская была в 1610..1612. и говорящая лошадь выступит
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Только обрадуются. Скажут, Царство Польское вновь стремится в Рассеюшку.
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Зачем на своих документах рисовать гадость? ты же не хочешь фотографироваться на фоне Освенцима?
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я був в Аушвіц-Біркенау на екскурсії, там чорним по білому написано, що Другу Світову розвязали свиноцефали і третій рейх. тому нам при совку нічого не розказували про Освенцім
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В России в Забайкальском крае военный поезд сошел с рельсов: источники российских СМИ сообщают, что с железнодорожного полотна опрокинулись 14 вагонов, 11 из них были платформенными с военной техникой, передает dialog.ua
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тому путен срочно заказав резинові танки, каби могли перевертатись без шкоди для сохранності
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техніка грамотно закріплена ...з платформ не злетіла ...дарма що кацапи
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Якщо меморіал з'явиться в паспортах то варто буде закрити оригінал дерев'яним саркофагом. До зміни дизайну паспортів.
Також пам'ятаймо, що Орлята вдарили в спину УНР під час війни з більшовиками. Не було б орлят, не було б СРСР, колонізації, пацифікації, голодомору, подій на Волині, Бандери і ОУН.
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Футболок "Польський Львув" їм вже мало ,тепер вже хочуть своїх "курчат" на паспортах малювати ... Ось так крок за кроком ...
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-Ты за баню договорился?
-Договорился, бани не будет.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомПроблема размещения изображения львовского "Мемориала орлят" в новых польских паспортах "полностью решена", - маршалок Сената Карчевский
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